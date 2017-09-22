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22 сентября 2017, 18:04
Facebook Михаил Калашников наркотики погода Трансаэро

Топ новостей 22 сентября

Марк Цукерберг
Марк Цукерберг
(CC) Brian Solis

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Президент США раскритиковал Facebook за намерение передать конгрессу данные о предполагаемой закупке политической рекламы российскими властями, создатель скульптуры Калашникова спиливает с нее чертеж немецкого оружия, а некогда важная «птица» отечественного неба — авиакомпания «Трансаэро» — подошла к банкротству с катастрофическим долгом.

 
Скульптор Салават Щербаков, создатель памятника Михаилу Калашникову
Сергей Ведяшкин / АГН "Москва"

Facebook расскажет конгрессу США о закупках политрекламы из России

Администрация Facebook решила передать данные о приобретении организациями из России политической рекламы во время кампании по выборам американского президента конгрессу США в рамках расследования дела о «российском вмешательстве» в избирательный процесс. Об этом сообщил в соцсети сам ее создатель Марк Цукерберг. Он подчеркнул, что его команда «активно работает с правительством США над его расследованиями российского вмешательства».

На пост Цукерберга уже отреагировал американский лидер Дональд Трамп — не в Facebook, разумеется, а в своем любимом Twitter. Обвинения в адрес российских властей в том, что они якобы организовали закупку политической рекламы в период президентской гонки, он назвал «очередной мистификацией» — и не преминул напомнить о том, что никто почему-то не спешит расследовать кампанию в поддержку его конкурентки на выборах Хиллари Клинтон.

В Кремле на новость из Facebook отреагировали сдержанно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что российские власти никогда не занимались закупкой рекламы в социальной сети.

Создатель памятника Калашникову поспешил снять с него немецкое оружие

Главный скандал сегодняшнего дня — опознание в одном из барельефов на постаменте памятника конструктору Михаилу Калашникову, недавно установленного в Москве, чертежа автомата времен Третьего рейха StG 44.

Находку сделал историк Юрий Пашолок, сообщивший о ней на своей странице в фейсбуке. Сообщение оказалось весьма популярным, его активно репостили, и в результате поднялась волна возмущения в соцсетях и СМИ.

Российское военно-историческое общество в лице исполнительного директора Владислава Кононова подчеркнуло, что оно как заказчик инспектировало только эскиз самого автомата Калашникова, покоящегося в руках своего создателя, а остальные элементы скульптурной композиции явились плодами «полета творческой фантазии скульптора».

По мере развития скандала этот скульптор — Салават Щербаков — сначала заявил, что готов исправить ошибку, если ему представят доказательства, но потом изъявил готовность оперативно прибыть на место событий и там с помощью инструментов убрать злополучный барельеф. В соцсетях активно обсуждают его экстравагантное интервью.

«Трансаэро» задолжала кредиторам в 144 раза больше своих активов

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал авиакомпанию «Трансаэро» банкротом, отметив, что ее задолженность перед кредиторами в 143,69 раза превышает имеющиеся активы. «Даже в случае реализации всех активов должник не сможет погасить все имеющиеся у него обязательства в полном объеме», — гласит решение суда. Данные в нем приведены по состоянию на 21 августа и основываются на анализе активов «Трансаэро», которые могут быть реализованы.

Руководство авиаперевозчика отстраняется от исполнения обязанностей, а его место займут конкурсные управляющие, работа которых, согласно решению арбиртажа, продлится до 13 марта.

 
Андрей Никеричев / АГН "Москва"

Госдума закажет исследование криптовалют за 2,5 млн рублей

Госдума объявила конкурс по исследованию современных финансовых технологий — блокчейна, технологии ICO, рынка криптовалют и связанных с ними рисков, сумма контракта составляет 2,49 млн рублей.

Победитель конкурса должен будет изучить иностранный опыт внедрения и использования новых финансовых технологий, а также возможность использования ICO (аналог IPO для криптовалют) в качестве «устойчивого альтернативного канала мобилизации инвестиционных ресурсов на рынке альтернативных инвестиций», и провести сравнительную экспертизу действующего российского законодательства и проектов законодательных актов в сфере регулирования внедрения новых финансовых технологий в различные бизнес-процессы.

 
Заседание Комитета Госдумы по финансовому рынку
Анна Исакова/Фотослужба ГД РФ

В мэрии назвали «уткой» новость о краже растений из парка «Зарядье»

Глава департамента строительства мэрии Москвы Андрей Бочкарев назвал информационной «уткой» сообщения о том, что в парке «Зарядье» массово расхищают и продают редкие растения.  «Никакого вандализма не было, "утка" какая-то была. Идет нормальная работа парка, в некоторых местах люди выходили на траву, фотографировались. Это обычная работа парковых служб, в течение дня это все восстанавливают», — сказал Бочкарев.

Греф заявил об уходе Сбербанка из ряда стран Европы из-за санкций

Сбербанк намерен уйти с нескольких европейских рынков из-за трудностей работы под санкциями. «Мы сейчас оптимизируем нашу деятельность в Европе, из ряда стран мы будем выходить, будем оптимизировать наш центральный офис в Европе, под санкциями в Европе работать чрезвычайно тяжело», — сообщил глава «Сбербанка»  Герман Греф. По его словам, об экспансии за рубеж в настоящее время не может идти и речи.

Большой театр покажет премьеру балета Серебренникова 9 декабря

Большой театр принял решение о показе 9 и 10 декабря на своей исторической сцене премьеры балета «Нуреев» в постановке находящегося под следствием режиссера Кирилла Серебренникова. ​«Такое решение было принято руководством театра после того, как генеральный директор Владимир Урин смог встретиться с Кириллом Серебренниковым и обсудить с ним детали выпуска спектакля», — говорится в сообщении на сайте театра.

Поскольку находящийся под домашним арестом Серебренников, скорее всего, не сможет лично принять участие в репетиционном процессе, Урин заручился его согласием довести работу до конца в его отсутствие и показать премьеру 9 и 10 декабря.

 
Брифинг, посвященный переносу премьеры балета «Нуреев». Июль 2017
Александр Авилов / АГН "Москва"

Власти Лондона лишили Uber права на перевозку пассажиров

Компания Uber, занимающаяся организацией частных пассажирских перевозок путем передачи заказов от пассажиров водителям через мобильное приложение, лишилась права на оказание своих услуг в Лондоне. Решение было принято руководством транспортной системы, которое отозвало лицензию перевозчика за невыполнение требований, предъявляемых к другим таксомоторным службам. Ранее в адрес Uber неоднократно звучали обвинения в том, что компания замалчивает факты нападений на пассажиров в Великобритании.

 
Реклама такси Uber в Восточном Лондоне
Gordon Joly

МВД начало задержания за торговлю наркотиками в даркнете

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании десяти «сотрудников» трех онлайн-магазинов, которые торговали наркотическими веществами на интернет-платформе RAMP в даркнете.

Речь идет о распространителях наркотиков из магазина AS и контрабандистах, которые перевозили запрещенные вещества из Бельгии для последующей продажи через магазины LAMBO и «Ламборджини». В общей сложности при задержании у подозреваемых было изъято около 8 км наркотических средств и порядка 11 тыс. марок с нанесенным на них ЛСД.

МВД РФ сообщило о закрытии RAMP 19 сентября, назвав его «крупнейшим интернет-магазином наркотиков». Он довольно долго существовал на просторах даркнета, доступ осуществлялся через анонимный браузер Tor.

Гидрометцентр опубликовал прогноз на весь отопительный сезон

Гидрометцентр России представил вероятностный прогноз погоды в стране на отопительный сезон - с октября 2017 года по март 2018 года.

«В целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений, на юге Сибирского федерального округа – около и ниже нормы», – говорится в прогнозе. В Московском регионе в среднем температура не будет выходить за рамки нормы. 

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