Топ новостей 22 сентября
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Президент США раскритиковал Facebook за намерение передать конгрессу данные о предполагаемой закупке политической рекламы российскими властями, создатель скульптуры Калашникова спиливает с нее чертеж немецкого оружия, а некогда важная «птица» отечественного неба — авиакомпания «Трансаэро» — подошла к банкротству с катастрофическим долгом.
Facebook расскажет конгрессу США о закупках политрекламы из России
Администрация Facebook решила передать данные о приобретении организациями из России политической рекламы во время кампании по выборам американского президента конгрессу США в рамках расследования дела о «российском вмешательстве» в избирательный процесс. Об этом сообщил в соцсети сам ее создатель Марк Цукерберг. Он подчеркнул, что его команда «активно работает с правительством США над его расследованиями российского вмешательства».
На пост Цукерберга уже отреагировал американский лидер Дональд Трамп — не в Facebook, разумеется, а в своем любимом Twitter. Обвинения в адрес российских властей в том, что они якобы организовали закупку политической рекламы в период президентской гонки, он назвал «очередной мистификацией» — и не преминул напомнить о том, что никто почему-то не спешит расследовать кампанию в поддержку его конкурентки на выборах Хиллари Клинтон.
В Кремле на новость из Facebook отреагировали сдержанно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что российские власти никогда не занимались закупкой рекламы в социальной сети.
Создатель памятника Калашникову поспешил снять с него немецкое оружие
Главный скандал сегодняшнего дня — опознание в одном из барельефов на постаменте памятника конструктору Михаилу Калашникову, недавно установленного в Москве, чертежа автомата времен Третьего рейха StG 44.
Находку сделал историк Юрий Пашолок, сообщивший о ней на своей странице в фейсбуке. Сообщение оказалось весьма популярным, его активно репостили, и в результате поднялась волна возмущения в соцсетях и СМИ.
Российское военно-историческое общество в лице исполнительного директора Владислава Кононова подчеркнуло, что оно как заказчик инспектировало только эскиз самого автомата Калашникова, покоящегося в руках своего создателя, а остальные элементы скульптурной композиции явились плодами «полета творческой фантазии скульптора».
В Москве необычно увековечили память выдающегося немецкого конструктора Хуго Шмайссера, поставив памятник его слесарю.— Шутки тети Розы (@Anakoyher) 22 сентября 2017 г.
По мере развития скандала этот скульптор — Салават Щербаков — сначала заявил, что готов исправить ошибку, если ему представят доказательства, но потом изъявил готовность оперативно прибыть на место событий и там с помощью инструментов убрать злополучный барельеф. В соцсетях активно обсуждают его экстравагантное интервью.
«Трансаэро» задолжала кредиторам в 144 раза больше своих активов
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал авиакомпанию «Трансаэро» банкротом, отметив, что ее задолженность перед кредиторами в 143,69 раза превышает имеющиеся активы. «Даже в случае реализации всех активов должник не сможет погасить все имеющиеся у него обязательства в полном объеме», — гласит решение суда. Данные в нем приведены по состоянию на 21 августа и основываются на анализе активов «Трансаэро», которые могут быть реализованы.
Руководство авиаперевозчика отстраняется от исполнения обязанностей, а его место займут конкурсные управляющие, работа которых, согласно решению арбиртажа, продлится до 13 марта.
Госдума закажет исследование криптовалют за 2,5 млн рублей
Госдума объявила конкурс по исследованию современных финансовых технологий — блокчейна, технологии ICO, рынка криптовалют и связанных с ними рисков, сумма контракта составляет 2,49 млн рублей.
Победитель конкурса должен будет изучить иностранный опыт внедрения и использования новых финансовых технологий, а также возможность использования ICO (аналог IPO для криптовалют) в качестве «устойчивого альтернативного канала мобилизации инвестиционных ресурсов на рынке альтернативных инвестиций», и провести сравнительную экспертизу действующего российского законодательства и проектов законодательных актов в сфере регулирования внедрения новых финансовых технологий в различные бизнес-процессы.
В мэрии назвали «уткой» новость о краже растений из парка «Зарядье»
Глава департамента строительства мэрии Москвы Андрей Бочкарев назвал информационной «уткой» сообщения о том, что в парке «Зарядье» массово расхищают и продают редкие растения. «Никакого вандализма не было, "утка" какая-то была. Идет нормальная работа парка, в некоторых местах люди выходили на траву, фотографировались. Это обычная работа парковых служб, в течение дня это все восстанавливают», — сказал Бочкарев.
Греф заявил об уходе Сбербанка из ряда стран Европы из-за санкций
Сбербанк намерен уйти с нескольких европейских рынков из-за трудностей работы под санкциями. «Мы сейчас оптимизируем нашу деятельность в Европе, из ряда стран мы будем выходить, будем оптимизировать наш центральный офис в Европе, под санкциями в Европе работать чрезвычайно тяжело», — сообщил глава «Сбербанка» Герман Греф. По его словам, об экспансии за рубеж в настоящее время не может идти и речи.
Большой театр покажет премьеру балета Серебренникова 9 декабря
Большой театр принял решение о показе 9 и 10 декабря на своей исторической сцене премьеры балета «Нуреев» в постановке находящегося под следствием режиссера Кирилла Серебренникова. «Такое решение было принято руководством театра после того, как генеральный директор Владимир Урин смог встретиться с Кириллом Серебренниковым и обсудить с ним детали выпуска спектакля», — говорится в сообщении на сайте театра.
Поскольку находящийся под домашним арестом Серебренников, скорее всего, не сможет лично принять участие в репетиционном процессе, Урин заручился его согласием довести работу до конца в его отсутствие и показать премьеру 9 и 10 декабря.
Власти Лондона лишили Uber права на перевозку пассажиров
Компания Uber, занимающаяся организацией частных пассажирских перевозок путем передачи заказов от пассажиров водителям через мобильное приложение, лишилась права на оказание своих услуг в Лондоне. Решение было принято руководством транспортной системы, которое отозвало лицензию перевозчика за невыполнение требований, предъявляемых к другим таксомоторным службам. Ранее в адрес Uber неоднократно звучали обвинения в том, что компания замалчивает факты нападений на пассажиров в Великобритании.
МВД начало задержания за торговлю наркотиками в даркнете
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании десяти «сотрудников» трех онлайн-магазинов, которые торговали наркотическими веществами на интернет-платформе RAMP в даркнете.
Речь идет о распространителях наркотиков из магазина AS и контрабандистах, которые перевозили запрещенные вещества из Бельгии для последующей продажи через магазины LAMBO и «Ламборджини». В общей сложности при задержании у подозреваемых было изъято около 8 км наркотических средств и порядка 11 тыс. марок с нанесенным на них ЛСД.
МВД РФ сообщило о закрытии RAMP 19 сентября, назвав его «крупнейшим интернет-магазином наркотиков». Он довольно долго существовал на просторах даркнета, доступ осуществлялся через анонимный браузер Tor.
Гидрометцентр опубликовал прогноз на весь отопительный сезон
Гидрометцентр России представил вероятностный прогноз погоды в стране на отопительный сезон - с октября 2017 года по март 2018 года.
«В целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений, на юге Сибирского федерального округа – около и ниже нормы», – говорится в прогнозе. В Московском регионе в среднем температура не будет выходить за рамки нормы.