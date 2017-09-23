Конфликтов можно бояться, избегать, не любить, игнорировать, не замечать, но они неизбежны. Так не лучше ли научиться ими управлять?

У слова «конфликт» плохая репутация. И ассоциации, которые возникают, когда мы слышим его, несут негативный оттенок: агрессия, насилие, ругань, стресс, опасность. Но, как и у любого явления, у конфликта есть две стороны, и я предлагаю взглянуть на светлую.

Конфликт — это всегда столкновение: идей, ценностей, интересов, мнений — не важно чего. Важно, что в конфликте всегда присутствуют две стороны, два (или больше) субъекта, если мы говорим про межличностный конфликт.

И столкновение происходит на границе. Пока мы на своей территории со своим мнением, идеями, ценностями и интересами, а наш оппонент на своей, то конфликта нет. На своей территории мы пока говорим «Я»: «Я думаю, Я чувствую, Я не смогла, Я не поняла». Как только мы меняем «Я» на «ТЫ»: «ТЫ должен, ТЫ не понимаешь», — мы вторглись на чужую территорию. И там пытаемся что-то сделать. Самая естественная реакция на вторжение — это агрессия или страх.

В паре сильного и слабого — сильный агрессирует, слабый — оправдывается.

И все это нами усвоено еще в детском возрасте. Самый первый конфликт — ребенок и родитель. Чаще всего родитель нападает, ругает, а ребенок оправдывается. Все. Других вариантов в инфантильной картине мира не предусмотрено. Где еще научиться правильно, т.е. конструктивно вести себя в конфликтной ситуации? И есть ли этот другой тип поведения?

Вы взрослый. Но, оправдываясь, вы становитесь в позицию ребенка. Нападая — в позицию родителя. Вы выросли! Вы больше не ребенок. И не родитель никому, кроме своих детей. А значит и поведение в конфликте взрослый-взрослый должно отличаться.

Если вы в запале вторглись на «чужую территорию», то вернитесь на свою, поменяйте «ТЫ» на «Я». Возьмите свою ответственность за ситуацию на себя.

Например, вы о чем-то не можете договориться — вторая сторона против вашего предложения.

Вариант первый, неконструктивный и ведет к эскалации конфликта.

Вы говорите: «Вы меня неправильно поняли».

Оппонент слышит: «Ты меня не так понимаешь, ты дурак».

Он слышит обвинение и привычная реакция — это либо ответное нападение, либо попытка оправдаться.

Вариант второй, конструктивный и ведет к сотрудничеству.

Вы говорите: «К сожалению, я не смогла подобрать правильные слова, чтобы изложить свою позицию, сейчас попробую сделать это более грамотно».

Ваш оппонент выдохнет с облегчением и настроится на диалог.

Если вы берете ответственность за ситуацию на себя, у него в голове возникнет мысль, что вообще-то зря он так вспылил. Мог бы и раньше понять, что ему говорили.

Слова «я не сумела объяснить» передают ответственность тому, кто их говорит. Собеседник тут не виноват. «Я не сумела сформулировать правильно. Я прошу прощения, что мои объяснения были недостаточно ясны, и теперь из-за моих плохих неудачных объяснений у нас нет взаимопонимания».

Чувствуете разницу между первым и вторым вариантом?

«Ты меня неправильно понимаешь» или «Я не сумела правильно подобрать слова».

Если на вас полностью ответственность за то, как вас понимают, то у вас есть реальный шанс повлиять на собеседника. И у него нет повода обороняться и доказывать, что вы дура, вы это и так признали, нет повода доказывать, что все с ним нормально, вы и так считаете, что все с ним нормально. Просто у вас недостаточно развито умение объяснять и подбирать правильные слова для этого.

Может ли он использовать ваше признание в неумении объяснить все с первого раза? Он это в любом случае может использовать против вас. Просто пока вы с ним «бодаетесь», ему есть смысл это предъявлять. А когда берете ответственность за непонимание на себя, то вы автоматически снимаете эту ответственность с него.

Если во время общения с нормальным человеком, настроенным на сотрудничество, вы берете ответственность на себя, он расслабляется и берет на себя свою долю ответственности. Вместо варианта «бодаться», кто из вас больше дурак, вы демонстрируете желание договориться. Если человек в этот момент вас начинает обвинять, оскорблять, пинать, словесно бить, то он относится к определенной категории людей, от которых надо держаться подальше. Если человек неадекватен, то с ним должны общаться специально обученные люди.

При такой тактике поведения в конфликте не будет плохого результата. Даже если вы общаетесь с чиновниками, госслужащими, людьми, которые на вид слишком много о себе мнят, если к ним вы подходите с позиции, что за все плохое вы несете ответственность и вы ими восхищены и благодарны, то желание вас бить и пинать не возникнет, поскольку вы не боретесь. Для войны нужно сопротивление. Для того, чтобы с вами боролись, вы должны сопротивляться.

Резюме. Если возникла конфликтная ситуация, и вы начинаете «бодаться», ваш оппонент тоже будет с вами «бодаться» просто потому, что это привычный способ взаимодействия. Если вы меняете свое поведение, то другому ничего не остается, как поменять свое.

Анекдот в тему. Приезжает журналист к аксакалу и спрашивает, как ему удалось дожить до 150 лет? Он такой бодрый, здоровый, цветущий.

— Я просто никогда ни с кем не спорю.

— Как это никогда и ни с кем, это же невозможно?

— Невозможно, значит, невозможно.

Домашнее задание

Понаблюдайте за людьми в вашем окружении, которых вы считаете опытными управленцами, хорошими манипуляторами или просто приятными в общении людьми. Соберите их привычные речевые формы. Как они строят фразы, какие подбирают слова, чтобы извиниться; как говорят о том, что они что-то не смогли сделать, как-то не так поступили.

Если в вашем окружении таких людей нет или у вас недостаточный круг общения, то прекрасное место для сбора правильных фраз — это хорошие сериалы. Найдите сцены в сериалах, в любимых кинофильмах, где люди красиво выходят из конфликтов и берут ответственность на себя. Посмотрите, как они это делают, что говорят при этом.

После того, как составите списки фраз из разговоров знакомых и/или сериалов, выходите «в поле». Т.е. потренируйтесь вместо привычных оправданий либо «наезда» и обвинения использовать фразы из списка и брать ответственность на себя. И наблюдайте, как меняется ход беседы.