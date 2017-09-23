The Economist продолжает знакомить свою аудиторию с некоторыми сторонами капиталистической экономической теории.

Темой одного из материалов стали налоги. Некоторые теоретики полагали, что рынки должны создавать волшебное государство, в котором обогащение одних не приводило бы к обеднению других. На деле это, как правило, не работает. Причина здесь в том, что участники транцакций и те, на кого воздействуют эти транзакции, часто не одни и те же лица. Например, если фабрика загрязняет реку, издержки от этого несет далеко не только ее владелец (и владелец, вероятно, в наименьшей степени), но и все окружающие, просто эти издержки никак не регистировались.

Эту ситуацию концептуализировал британский экономист Артур Пигу. Он первый обратил внимание на то, что в производство косвенным образом вкладываются не только производители и их наемные работники, но и другие люди – ценой своего здоровья и благополучия. Тогда он предложил внести справедливость с помощью налогового регулирования. Налог в таком случае понимается как компенсация ущерба, который наносится обществу, пусть и невольно, в результате производства тех или иных продуктов.

После того, как эта идея оформилась, правительства начали очень энергично ее осваивать. Она им удобна в том числе и в порядке оправдания вмешательства в дела компаний. Сейчас этот род налогов представляет собой едва ли не центральную часть в репертуаре многих правительств. В Ирландии в 2002 г. ввели налог на пластиковые пакеты, в результате чего их использование сократилось на 90%. В Британии ввели плату за вождение в центре Лондона, в результате чего там стало меньше пробок. Налоги на выбросы углекислого газа действуют в Финляндии, Дании, Чили и Мексике. Налог в этом случае использует ценовые сигналы, чтобы склонить участников транзакций к смене своих практик на менее затратные для общества.

В другом материале обсуждается вопрос о том, насколько низким может быть уровень безработицы (в условиях капитализма). Американский конгресс ставит американской Федеральной резервной системе (ФРС) задачу в категоричной форме: сделать так, чтобы все трудоспособные жители США имели работу. Четыре раза в год ФРС (она же центробанк США)отчитывается об успехах: уровень безработицы будет снижен в неопределенной перспективе.

От двух до трех миллионов безработных было нанято для выполнения общественных работ, организованных правительством США. Плакат 1935 г. WPA / PD-USGOV

На самом деле устранить безработицу полностью невозможно по нескольким причинам. Прежде всего, редко бывает так, чтобы человек, меняя работу, мгновенно поступал на новую, как только уволился со старой. Обычно между двумя трудоустройствами проходит некоторое, пусть и небольшое, время. Далее, человек может испытывать трудности с поиском работы, потому что его навыки на этот момент устарели, и рынок перестал в нем нуждаться. На уровне безработицы могут сказываться также действия профсоюзов и работодателей.

Все эти факторы обычно мало зависят от денежной политики. Единственное, что могут делать центробанки, чтобы способствовать снижению безработицы, - это увеличивать расходование средств в экономике. Это может сподвигнуть фирмы к расширению и, следовательно, приему новых сотрудников. Но обычно это действенно после рецессий, когда уровень безработицы незаурядно высок. Но в периоды стабильности такие стимулы уже не работают, поэтому уровень безработицы скорее определяется не зависящими от банковской политики факторами.