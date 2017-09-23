Новые правила для пользователей Facebook и, в частности, для покупателей рекламы начнут действовать для этой социальной сети. Такое заявление сделал ее основатель Марк Цукерберг в своем аккаунте.

«Я забочусь о демократическом процессе и защите его целостности. Задача фейсбука заключается в том, чтобы дать людям голос и сблизить их. Это демократические ценности, и мы гордимся ими. Я не хочу, чтобы кто-то использовал наши инструменты, чтобы подорвать демократию», — написал он.

Цукерберг также представил пользователям несколько новых правил для пользователей социальной сети. В частности, он рассказал о том, что в ближайшие месяцы владельцы аккаунтов смогут видеть, кто заплатил за рекламное политическое объявление, а также посмотреть его аккаунт, чтобы, например, увидеть, за какие посты он приплачивал еще. По словам основателя соцсети, это ведет «к еще более высоким стандартам прозрачности». Он сообщил, что компания наймет новых работников, которые будут заниматься премодерацией политической рекламы, чтобы не допускать нарушений закона и демократических принципов.

Кроме того, миллиардер рассказал, что социальная сеть продолжает собственное расследование того, что произошло на ее страницах во время президентской кампании в США.

«Мы также активно работаем с правительством США. Но мы не нашли никаких доказательств поддельных счетов, связанных с Россией. Когда мы недавно раскрыли эту деятельность, мы проинформировали конгресс», — написал Цукерберг.

Как уточняет CNN, информация была передана специальному адвокату Роберту Мюллеру, который проводит расследование в связи с возможным вмешательством России в выборы президента США, состоявшиеся в 2016 году. Речь идет о трех тысячах рекламных объявлений.

Эксперты полагают, что это ничтожно малое количество рекламы — особенно с учетом выборочности их демонстрации пользователям — чтобы повлиять на выборы в такой большой стране с таким количеством жителей, как США.

«Ясно, что Цукербергу поставили ультиматум. Всегда можно угрожать, обещая начать расследование против определенной компании. Отношения с Россией все время оказываются заложником этой кампании, и медийной, и элитной, против Трампа. Он все более чувствует такое давление. Чувствует себя загоняемым в угол. Видно, что происходит эрозия его позиций. Понемногу вода камень точит», — сказал Business FM профессор политологии Университета штата Теннесси (США) Андрей Коробков.

В Кремле также продолжают настаивать на том, что не вмешивались в выборы в США и рекламы в Facebook не покупали.

«Мы не знаем, кто и как размещает рекламу в фейсбуке, и никогда этим не занимались, и никогда российская сторона не была к этому причастна», — приводит слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова РИА Новости.

Позиция социальной сети возмутила депутата Госдумы, члена комитета по международным делам Виталия Милонова, который напомнил, что вещание российских корпунктов и редакций BBC или CNN не прекращается на время выборов в России.

«Хотя там определенная позиция доносится. Надо перестать бояться информации — это же демократия. Не надо бояться, что альтернативная точка зрения повлияет на выборы в твоей стране. Если фейсбук будет себя вести непорядочно по отношению к тем людям, которые платят ему деньги, неважно из какой страны, он просто нарушает условия договора», — сказал депутат в комментариях «Парламентской газете».

Надо сказать, что аккаунты российских пользователей, в том числе — отечественных СМИ, вещающих на английском языке, не пользуются большой популярностью в Штатах. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Графика» Джона Келли, которые публикует New York Times. Согласно данным работы, акканут Russia Today в твиттере, например, находится на 117 месте в рейтинге популярности, с другой стороны, сам сайт RT куда более посещаемый — он на 12 месте.

При всем этом немалая часть американцев считает, что Россия все же могла повлиять на выборы в США. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного SSRS по заказу CNN. Согласно исследованию, 54% опрошенных считают возможным, что пророссийский контент, размещенный в соцсетях, повлиял на президентские выборы.

«Это полная и абсолютная катастрофа для Цукерберга и для фейсбука. Русские покупали рекламные объявления и, вероятно, использовали похищенные данные для изменения итоговых результатов в Штатах», — заявил в эфире телеканала CNBC инвестор области ИТ Джейсон Калаканис.

Впрочем, почти половина опрошенных считает вмешательство России в выборы в США через Facebook маловероятным. И это вполне объяснимо. The Wall Street Journal напоминает об исследовании затрат на избирательные кампании обоих кандидатов — и Дональда Трампа, и Хиллари Клинтон. Сумму изучали эксперты журнал Campaigns & Elections. Если сложить сметы обоих участников гонки, то они достигли почти 10 млрд долларов. Причем из них на рекламу пошло чуть менее 2 млрд долларов, из которых 1,1 млрд шел со счетов Клинтон. «Таким образом, расходы на фейковую российскую политическую рекламу, по признанию Facebook, составили около 1/7000 от того, что потратила на рекламу г-жа Клинтон. И, разумеется, эта покупка фейковых объявлений не имела особого значения в контексте совокупных доходов от рекламы компании, которые составили в прошлом году почти 27 миллиардов долларов», — напоминает издание.