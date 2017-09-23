В России возбуждено еще одно уголовное дело в отношении противников фильма Алексея Учителя «Матильда». Сегодня стало известно, что письма с угрозами в адрес кинопрокатчиков все же не остались незамеченными правоохранителями — в отношении лидера движения «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин возбуждено уголовное дело за рассылку в адрес кинотеатров угроз с требованием отказаться от показа ленты.

«Следственным управлением УВД по Центральному административному округу ГУ МВД РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 179 УК РФ «Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения», — сказала «Интерфаксу» официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Интересно, что ранее Калинин чудом отделался от другого уголовного дела. Его и нескольких членов «Христианского государства» задержали за поджог машин у офиса адвоката Алексея Учителя Константина Добрынина. Сам Калинин не принимал участия в поджоге непосредственно, поэтому его отпустили под подписку о невыезде. Его последователи же рассказали, что принимали участие и в других акциях устрашения. Так, один из задержанных Александр Баянов признался следователям, что приложил руку к поджогам студии режиссера в Санкт-Петербурге и кинотеатра в Ярославле, напоминает РИА Новости.

Надо напомнить, что уголовным делом закончилась и еще одна акция протеста против «Матильды» — в Екатеринбурге оскорбившемуся фильмом Денису Мурашову предъявили обвинение по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога». В начале сентября он протаранил входную группу кинотеатра «Космос» на УАЗе, груженном покрышками, баллонами с газом и бочкой с горючим. Позднее стало известно, что Мурашов выступал против фильма Учителя, принимал участие в протестном митинге в Тюмени, пишет РИА «Новый День».

Активно полиция и следственные органы начали обращать внимание на противников «Матильды» только в сентябре этого года, хотя угрозы в адрес режиссера и прокатчиков шли и раньше. Адвокат Константин Добрынин еще до того, как ему сожгли автомобиль, писал письмо на имя главы МВД Владимира Колокольцева с просьбой начать реагировать на беззаконие. Он жаловался, в частности, «бездействие сотрудников, более полугода игнорирующих системные проявления противоправной деятельности, имеющей очевидные признаки преступлений экстремистской направленности», напоминает ТАСС. Вероятно, переход противников «Матильды» от слов к делу заставил полицейских принимать ответные меры.

Вместе с тем, не оставляет своей борьбы с фильмом депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, которую Учитель недавно обвинил в том, что она просто ревнует Николая II к балерине.

«С начала года на мое имя поступило и мною рассмотрено свыше 3 тысяч обращений граждан. Это я не беру «Матильду», по кинофильму этому уже свыше 100 тысяч коллективный обращений было. Те люди, которые подписались в коллективных обращениях, просили принять меры реагирования, инициировать обращение в компетентные органы», — приводит слова Поклонской РИА «Новости».

Сам Алексей Учитель готовится к премьере. Он подтвердил свое намерение побывать на показе в Екатеринбурге, а также активно призывает посмотреть ленту различных VIP. Например, приглашения на премьеру получил принц Майкла Кентский и остальные члены английской королевской семьи — ленту покажут в рамках Недели российского кино в Великобритании, пишет РБК.

«Исхожу из того, что связи между монаршими домами наших стран имеют многовековую, очень непростую, но очень наполненную событиями и эмоциями историю. Поскольку император Николай II был кузеном короля Великобритании Георга V и они были похожи как близнецы, было бы бесконечно интересно узнать мнение членов королевской семьи о моей интерпретации событий из жизни последнего российского монарха», — приводит его слова издание.

Также представители индустрии фильмов для взрослых уже высказались о том, что готовы снимать порно-пародию «Матильды». Хронометраж ленты составит 35-40 минут, бюджет съемок — 1,2 млн рублей.

«Меня уже месяц дергают по поводу порноверсии «Матильды». У меня все готово для продакшена. Но есть два момента. Лично мне после публикации на порнхабе грозят проблемы с законом. На это я готов, эмиграция как вариант. Но подставлять студию я не могу. Вследствие этого мне придется все снять на новой базе. А для этого нужны деньги. Готовы ли жаждущие стеба его оплатить?» — написал автор идеи KeyjiShemale в своем Twitter.