Французские исследователи сообщили, что восстановили внешний облик женщины, чей череп хранится в соборе города Сент-Максимен-ла-Сент-Бом и почитается верующими как принадлежащий Марии Магдалине. Прежде, чем рассказать о результатах их работы, стоит обсудить, как оказался этот череп в Провансе и насколько можно верить, что он действительно принадлежит евангельской героине.

Канонические евангелия сообщают о Марии Магдалине немногое. Иисус излечил ее, изгнав из нее семь бесов, после чего она присоединилась к общине учеников Иисуса. Мария Магдалина присутствовала при казни и погребении Иисуса, вместе с другими женами-мироносицами была извещена ангелом об его воскресении. Затем, первой из людей, она встретила воскресшего Иисуса Христа и сообщила об этом апостолам.

Остальные подробности уже относятся к церковному преданию. Оттуда мы узнаем, что Мария Магдалина, совместно с другими апостолами проповедовала новую веру. Согласно византийским версиям ее жития, Мария Магдалина посетила Рим, после чего направилась в Эфес, где помогала в распространении христианства Иоанну Богослову. В Эфесе она умерла, а в X веке, в годы правления императора Льва VI, ее мощи были перенесены из Эфеса в константинопольский монастырь святого Лазаря.

В «Четьях-Минеях» Дмитрия Ростовского говорится также, что, по утверждению римско-католической церкви, «мощи святой равноапостольной Марии Магдалины, за исключением ее главы, покоятся в Риме, около Латеранского дворца римских пап в главном храме святого Иоанна Латеранского, под алтарем, который папа Гонорий III, сам похоронивший ее там мощи, освятил в честь святой равноапостольной Марии Магдалины». Однако предания западной церкви не содержат сведений о ее погребении в Латеранской базилике.

Зато в них есть многое другое. Западные христиане рано начали смешивать двух евангельских Мария: Марию Магдалину и Марию – сестру Марфы и Лазаря, принимавшую Иисуса Христа в Вифании. Также Марией Магдалиной стали считать еще одну героиню евангельских сказаний – упомянутую евангелистами, но не названную по имени грешницу, которая в доме Симона возлила на голову Иисуса миро, омыла ему ноги своими слезами и отерла своими волосами*. Впервые Мария Магдалина отождествляется с Марией – сестрой Марфы в трудах мученика Ипполита Римского (около 170 – около 235 года). А окончательно тождество всех трех женщин подтвердил папа Григорий I в 591 году: «Та, которую Лука называет грешной женщиной, которую Иоанн называет Марией (из Вифании), мы считаем, есть та Мария, из которой семь бесов были изгнаны по Марку».

После этого смешения Мария Магдалина впервые предстает как кающаяся грешница. Немного позже этот мотив значительно усилится после того, как Марию Магдалину начнут отождествлять еще с одной Марией – святой V века Марией Египетской, блудницей, которая провела более сорока лет в покаянии в пустыне. В житиях Марии Магдалины появляются детали из жития Марии Египетской: волосы, заменившие истлевшую за годы одежду, ангелы, регулярно поднимающие Марию на небо, где она может услышать ангельское пение, последнее причастие, полученное от случайно встреченного священника и так далее. Именно влияние Марии Египетской вызвало частый в европейской живописи сюжет с кающейся Марией Магдалиной. Широко распространилась такая версия биографии Марии Магдалины в католических странах благодаря книге Иакова Воранинского «Золотая легенда» (XIII век), пользовавшийся в средневековой Европе.

Появилось в католичестве и еще одна легенда о Марии Магдалине. Согласно ей, Магдалина вместе с Лазарем и Марфой (тут они предстают как ее брат и сестра), а также со святыми Максимином, Кидонием и Мартеллом отправляется в Галлию и прибывают в город Массилия (Марсель) или в устье Роны, где сейчас находится город Сент-Мари-де-ла-Мер. Там она уединяется для многолетнего покаяния (влияние жития Марии Египетской) и после этого умирает.

Самые ранние сведения об останках Марии Магдалины католической традиции помещают их в известный с IX века бенедиктинский монастырь Везле в Бургундии (современный департамент Йонна). Первые упоминания о нахождении в монастыре останков Марии Магдалины относятся к середине XI века. Один из монахов сообщил, что обнаружил в крипте святого Максимина в Провансе вырезанное на саркофаге изображение сцены помазания Иисуса миром в доме Марии и Марфы, а мы помним, что Марию из Вифании католики отождествляли с Марией Магдалиной. В результате было объявлено, что в саркофаге находятся мощи Марии Магдалины, которые и были перенесены в Везле.

В хронике Сигеберта из Жамблу (около 1030 – 1112) под 745 годом эта история рассказана так: «Когда развернулось гонение после побития камнями первомученика Стефана, Максимин, один из 70 учеников Христовых, перейдя в Галлию, увел с собой Марию Магдалину. Он также похоронил ее в городе Эксе (Aquensem), во главе которого стоял, когда она умерла. Когда же город Экс был разорен сарацинами, тело этой Марии было перенесено Герардом, графом Бургундии, в построенный им монастырь в Везле (Viceliacum). Хотя некоторые пишут, что она покоится в Эфесе, не имея над собой никакого покрытия» (перевод И. В. Дьяконова).

Благодаря мощам Марии Магдалины аббатство в Везле превратилось в крупный центр паломничества. Расцвет его пришелся на XII век. Там был построен большой собор, там встретились Ричард Львиное Сердце и Филипп Август перед началом Третьего крестового похода, там проповедовали Бернард Клервосский и Томас Бекет. Люди, освободившиеся из сарацинского плена, приносили к гробнице святой свои цепи. По приказу настоятеля эти цепи были расплавлены и из них была сделана ограда гробницы.

Упадок аббатства Везле начался в последней трети XIII века. И связан он был с обретением конкурирующих мощей Марии Магдалины. 9 декабря 1279 года в Провансе в городке Сент-Максимин-ла-Сент-Бом по инициативе князя Салерно – сына графа прованского Карла I – были начаты раскопки в семейной усыпальнице римской эпохи, содержавшей саркофаги, которые считались принадлежавшими святым Максимину, Кидонию и Марии Магдалине. И уже 12 декабря были найдены останки святой, погребенные святым Максимином. Для найденных останков была выстроена церковь, получившая покровительство королевское покровительство, так как князь Салерно стал в 1285 году неаполитанским королем Карлом II.

И теперь Прованс начал привлекать толпы паломников. Стали рассказывать, что именно в той пещере, где находилась усыпальница, Мария Магдалина провела тридцать лет в покаянии. Что ее гробница почиталась местными христианами и была замурована в VIII веке. В апреле 1295 года базилику в Сент-Максимин-да-Сент-Бом посетил папа Бонифаций VIII, который засвидетельствовал подлинность мощей и издал буллу, в которой посетившим святыню паломникам даровалось отпущение грехов.

Современный вид базилики Марии Магдалины в Сент-Максимин-да-Сент-Бом

Интерьер крипты

Останки Марии Магдалины в аббатстве Везле были уничтожены при разорении его гугенотами в ходе религиозных войн XVI века. Церкви в Сент-Максимин-да-Сент-Бом посчастливилось пережить не только эти войны, но и времена Великой французской революции. Хотя сам собор был разорен, и золотой реликварий, где хранились мощи, уничтожен, кости были спасены верующими и до 1822 года хранились в нескольких семьях горожан. Затем они были возвращены в восстановленный собор.

Большой реликварий в Сент-Максимин-да-Сент-Бом

Реликварий с большой берцовой костью Марии Магдалины

Современный большой реликварий, где хранится отделенный от остальных останков череп, был сооружен в 1860 году. Помимо него в крипте есть четыре позднеримских саркофага, которые приписываются Марии Магдалине, святым Максимину (или невинным младенцам), Кидонию и Марцеллу. Барельефы на них интерпретируются как изображения Иисуса Христа, ветхозаветных и новозаветных персонажей.

Саркофаг Марии Магдалины в Сент-Максимин-да-Сент-Бом

Саркофаг Марии Магдалины сохранился хуже трех остальных. На его боковой поверхности справа изображена сцена, в которой видят допрос Иисуса Христа Понтием Пилатом. Пилат, крайний справа, сидит в кресле, рядом частично сохранившаяся фигура слуги. Далее стоит Иисус, которого держат два стражника. Крайняя сцена слева – казнь апостола Павла, видны Павел и палач с мечом. Рядом плохо сохранившаяся сцена с тремя фигурами, которую объясняют как арест Петра или Павла. Сцены на двух торцах саркофага, плохо видные в церковном интерьере, объясняют как проповедь Иисуса и предательство Иуды.

Разрешение исследовать хранящийся в крипте череп получили специалист по физической антропологии из Версальского университета Филипп Шарлье (Philippe Charlier) и судебно-медицинский художник Филипп Фрош (Philippe Froesch). Идея восстановить внешний облик святой появилась у Фроша три года назад, когда он посетил Прованс для работы над другим черепом.

Хотя вскрыть стеклянный футляр, где хранится череп, церковь не позволила. Шарлье и Фрош сделали более 500 его фотографий под разными углами и построили на их основе трехмерную модель. Ее и использовали для реконструкции лица. Исследователи пришли к выводу, что череп принадлежит женщине средиземноморской расы, умершей в возрасте около 50 лет. Сохранились фрагменты волос, которые были темно-каштанового цвета. Шарлье даже отметил на волосах частицы глины, которая в древности использовалась как средство от вшей.

К сожалению, эти данные не позволяют сколько-нибудь точно датировать череп. Шарлье надеется, что ему позволят вынуть череп из стеклянного футляра для более подробного исследования. Например, он мог бы применить радиоуглеродный анализ для определения возраста, подсчитать соотношение стабильных изотопов в кости, чтобы узнать, откуда происходит эта женщина, попытаться выделить из кости ДНК. Но вряд ли можно рассчитывать, что такое разрешение будет дано.

Исторические источники заставляют сомневаться, что череп из Прованса принадлежал Марии Магдалине из первоначальной христианской общины. Для церкви же наиболее важна вера в подлинность реликвий, а не аргументы ученых. Но она не заинтересована в том, чтобы в ходе исследований были получены противоречащие вере выводы.

* Отдельный вопрос: были ли это одна женщина или две. Дело в том, что Матфей и Марк говорят, что этот эпизод произошел в Вифании в доме Симона прокаженного, и не называют женщину, которая возлила миро на голову Иисуса, грешницей. Лука же говорит, что дело было в Вифании в доме фарсея по имени Симон, и единственный упоминает, что женщина была грешницей и что она обливала ноги Иисуса слезами и отирала волосами. У Иоанна подобного эпизода нет, но есть очень близкая сцена с Марией и Марфой.