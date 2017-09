«Человек-ракета» готовит ответный удар

Накануне президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в Алабаме, вновь сделал выпад в адрес властей КНДР. Он заявил, что считает, что с нынешним лидером КНДР Ким Чен Ыном должны были разобраться прежние американские администрации, однако заверил соотечественников в готовности сделать это самому.

«Мы не можем позволить, чтобы разные сумасшедшие всюду запускали свои ракеты. С "человеком-ракетой" должны были разобраться уже давно», - отметил Трамп. «Он может быть умным, может быть стратегом или абсолютным безумцем. Неважно, кем он является на самом деле - мы с ним разберемся», - заверил американский лидер.

Данное заявление Трампа стало уже вторым по счету резким выпадом в адрес Пхеньяна. Во вторник, выступая во вторник на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он заявил, что Соединенным Штатам придется «полностью уничтожить» КНДР, если возникнет угроза для страны или для ее союзников. В ответ Ким Чен Ын в обнародованном в пятницу телеобращении уподобил высказывания Трампа с объявлением Пхеньяну войны, заметив, что они лишь подтверждают правильность выбранного КНДР курса на развитие ракетно-ядерной программы. В итоге северокорейский лидер пообещал, что американский президент «дорого заплатит» за свои выпады. Он назвал речь президента США в ООН «сумасшедшим бредом», а самого его — «маразматиком», и пообещал принять «самые жесткие в истории контрмеры». Уже потом в Нью-Йорке министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо заявил журналистам, что возможными ответными мерами на речь президента США Дональда Трампа может стать самое мощное испытание водородной бомбы над Тихим океаном.

И.о. помощника госсекретаря США Сюзан Торнтон ответила, что это станет беспрецедентным актом агрессии и потребует ответа мирового сообщества. Однако она не стала уточнять, какой ответ может последовать от США.

При этом Торнтон отметила, что США намерены сбить ракету КНДР, если она пролетит рядом с военной базой страны Гуам. По ее словам, вопрос о применении военной силы против КНДР зависит от конкретных ситуаций.«Вопрос о том, применять или нет военные действия, зависит от конкретных ситуаций», — так она ответила на вопрос о том, почему США не отвечают военными мерами на запуски ракет КНДР, нарушающие воздушное пространство их союзников — Японии и Южной Кореи.

Между тем американские СМИ сообщили о внутреннем конфликте в американской администрации. Выяснилось, что помощники президента США рекомендовали ему воздержаться от оскорбительных высказываний в адрес Ким Чен Ына в своей речи на Генассамблее ООН. Данные рекомендации были сделаны из опасений, что личные нападки на северокорейского лидера в ООН могут привести к еще большей эскалации международной обстановки, и это исключит даже теоретическую возможность дипломатического урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

Однако это предупреждение не помешало Трампу вновь назвать Ким Чен Ына «человеком-ракетой». Данное высказывание отсутствовало в черновике речи президента, которую накануне его выступления изучали помощники, то есть сказанное стало личной импровизацией главы государства.

Не исключено, что опасения американской администрации усилил подготовленный ЦРУ психологический портрет Ким Чен Ына. Согласно ему, лидера КНДР отличает непомерное самолюбие и болезненное восприятие любой критики. В данном же случае насмешки прозвучали в присутствии порядка 200 президентов, премьер-министров и монархов.

Позиция России в этом конфликте остается в целом нейтральной. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал пикировку между США и КНДР так: «Мы с КНР будем продолжать добиваться разумного, а не эмоционального подхода — как будто дети в детском саду стали драться друг с другом, и никто их не может остановить». По его словам, «неприемлемо молча смотреть на ядерно-ракетные авантюры Северной Кореи, но также неприемлемо развязывать войну на Корейском полуострове».

Как отметил Лавров, «надо остудить горячие головы, надо все-таки понять, что нужна пауза, нужны какие-то контакты».

Однако интересно, что в российских СМИ продолжают выходить публикации с критикой США, а в Новосибирске местные коммунисты даже провели митинг солидарности с КНДР. Они резко осудили политику Дональда Трампа в отношении страны, а в конце акции запустили в небо фанерную фигуру с портретом Трампа.

Россию также интересует ветвь конфликта, связанная со скандалом с возможными утечками военных технологий из Украины в КНДР. Российский пранкер Лексус даже попытался поговорить со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, выдавая себя за секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, чтобы выведать подробности этой истории, но был разоблачен. Пранк был организован после того, как глава украинского «Южмаша» выдал пранкерам информацию о возможных утечках. Сам Лексус утверждает, что ему удалось выведать много интересного, и в ближайшее время эта информация будет опубликована.

Сегодня конфликт оказался подогрет очередным сообщением о землетрясении на территории Северной Кореи. Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в провинции Хамген-Пукто, где находится ядерный объект КНДР Punggyeri, уточнили американские СМИ, а очаг его залегал на глубине 0 км, что может говорить о возможном взрыве. Власти Южной Кореи допустили, что оно могло стать следствием очередных ядерных испытаний Пхеньяна.

Как уточняет китайское агентство Xinhua, эпицентр находился примерно в том же месте, что и аналогичное мелководное землетрясение 3 сентября. Оно было вызвано «шестым» и «крупнейшим» ядерным испытанием Северной Кореи.

Однако пока официальных обращений по данному поводу нет, и южнокорейские специалисты допускают природный характер явления, поскольку никаких звуковых волн, характерных для техногенных землетрясений, не обнаружено. К расследованию инцидента уже подключились в США.

Two #Seismic Events! 0829UTC & much smaller @ 0443UTC unlikely Man-made! Similar to "collapse" event 8.5 mins after DPRK6! Analysis ongoing pic.twitter.com/DXaDn8TZOf