Между Меркель и нацистами

В Германии сегодня состоялись очень необычные выборы. Как пишет Süddeutsche Zeitung, по их итогам впервые за полвека порог Бундестага переступит праворадикальная партия. Речь об «Альтернативе для Германии». Партия, первый учредительный съезд которой состоялся лишь в 2013 году и которая в сентябре того же года почти преодолела 5-процентный барьер на выборах в Бундестаг, в этот раз может стать третьей по величине политической силой в ФРГ.

Глава МИД ФРГ, социал-демократ Зигмар Габриэль выразился об «Альтернативе» еще жестче, заявив, что «впервые с 1945 года на трибуне Рейхстага [Бундестаг заседает в историческом здании Рейхстага] будут стоять настоящие нацисты».

За большинство и утверждение своего канцлера борются объединение Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Ангелой Меркель. И СДПГ — Социал-демократическая партия Германии, которую возглавляет Мартин Шульц, бывший председатель Европарламента.

По его словам, СДПГ получит «достаточно голосов, чтобы я стал канцлером».

Однако по последним опросам, проведенным до голосования, как отмечает Die Welt, блок ХДС/ХСС получит 34-36% голосов, СДПГ — 21-22%, «Альтернатива для Германии» — 11-13%, Левая партия —9,5-11%, Свободная демократическая партия, с треском провалившаяся на выборах 2013 года и не вошедшая тогда в парламент, сможет претендовать на 9-9,5% голосов, а «Зеленые» — на 7-8%.

Таким образом, возможно, Германию, как и после выборов 2013 года ждет «большая коалиция» из ХДС/ХСС и СДПГ, где Меркель, вероятно, сохранит свой пост.

Однако, как отмечает DW, интрига остается. «Зеленые» или Свободная демократическая партия, если получат достаточно голосов, могут по итогам выборов присоединиться к ХДС/ХСС и создать свое коалиционное правительство.

В случае коалиции ХДС/ХСС с обеими партиями меньшинства — свободными демократами и «Зелеными» — получится «Ямайка», именно флаг этой страны образуется из черного цвета ХДС, желтого Свободной демократической партии и зеленого борцов за природу.

Если ультраправые из «Альтернативы» займут третье место, они станут главными оппозиционерами. В их руках будут обязательные для ответа депутатские запросы в кабинет министров и председательство в большинстве постоянных комитетов Бундестага.

Также, в зависимости от количества полученных мест, они смогут войти в наблюдательные советы большинства региональных и ряда федеральных государственных (общественно-правовых) СМИ, в германскую делегацию в ПАСЕ и в Парламентскую ассамблею НАТО.

При этом каким бы ни был успех «Альтернативы», другие партии заранее заявили, что не будут с ней объединяться и в правительство ее не возьмут.

Тем временем таблоид Bild пишет, что со вчерашнего дня в твиттере появились сотни русскоязычных ботов, поддерживающих «Альтернативу для Германии».

Они усиленно ретвитят сообщения в поддержку «Альтернативы», иногда от аккаунтов, которые сами были заведены лишь несколько дней назад.

Также активизировались и немецкоязычные боты в твиттере. Они, к примеру, распространяют тег Wahlbetrug — «надувательство на выборах».