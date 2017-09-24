Глава Минэкономразвития Максим Орешкин спрогнозировал снижение ставок по ипотеке ниже 10% до конца этого года. Об этом он сказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Последняя ставка около 11% фактическая. Но буквально за последние месяцы прошли очень серьезные снижения ставок и Сбербанком, и другими крупными российскими банками, и базовые ставки у них опустились ниже 10%. Поэтому я думаю, к концу года уже фактическая выдача окажется ниже 10-процентного уровня. Это в том числе позволит увеличить объемы кредитования», — приводит слова главы ведомства пресс-служба Кремля.

Владимир Путин, в свою очередь, пошутил, что теперь россияне будут ждать Нового года с еще большим нетерпением.

Еще в августе глава Сбербанка Герман Греф также предсказывал, что осенью ставки по ипотеке начнут снижаться.

«Мы уже видим возврат рынков недвижимости и ипотеки к докризисным показателям. В частности, в первом полугодии ипотечный рынок вырос примерно на 30% по сравнению с первым полугодием 2016 года», — приводит его слова ТАСС.

Газета «Коммерсантъ» напоминает, что ставки по ипотеке снижаются уже два года подряд. По некоторым спецпредложениям кредит на жилье можно получить под 6,5%. Впрочем, есть и более низкие ставки. Например, в Ненецком автономном округе ипотеку можно будет вскоре взять под 1%. Остальное кредитным учреждениям будет компенсировать бюджет региона. Правда, есть ограничения и для заемщиков, и для объектов недвижимости, которые они выбирают. «Вести финанс» уточняют, что предложение правительства НАО распространяется только на кирпичные и монолитно-бетонные дома не старше 25 лет.

«По мнению властей НАО, льготная ипотека поможет решить жилищный вопрос молодым семьям и повысит качество жизни в северном регионе», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря правительства НАО Татьяны Баевой.

Также надо отметить, что доля просрочки по ипотеке в России за последние годы снизилась с 2,5% до 1,7%, что ниже докризисных показателей. Такие данные приводит «БН-газета» со ссылкой на данные Национального рейтингового агентства.

«В настоящее время спрос на ипотеку выходит на новый уровень и превышает докризисный. Только за первое полугодие 2017 года Новосибирским отделением Сбербанка было выдано жилищных кредитов на общую сумму 7,8 млрд рублей, что на 28% превышает показатель прошлого года за аналогичный период», — сказала РБК начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Новосибирского отделения Сбербанка Мария Воронова.

С понижением ставок по ипотеке, о котором говорил Максим Орешкин, ожидается и рост объема рефинансирования.

«Это сегодня максимально важная тема, актуальная для многих людей, которые имеют ипотеку под выше, чем 13% годовых. Только как совет: вы не должны идти с ней в свой банк, там вам мало чем помогут. Если у вас, условно, ипотека банка А, то идите в банк Б. Там вам помогут, что-то объяснят. Сегодня много региональных банков, много интересных продуктов, нюансов», — сказала «Комсомольской правде» руководитель отдела по связям с общественностью Самарского областного фонда жилья и ипотеки Нина Шумкова.