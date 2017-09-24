Американские военные выпустили методичку для внутреннего пользования, которая все же утекла в сеть. Она рассказывает о том, как правильно воевать с Россией. Документ описывает сильные и слабые стороны ВС РФ.

Документ, который называется «Пособие по российскому военному делу нового поколения» был выпущен в декабре прошлого года. Его создавали для внутреннего пользования. В авторах значатся министерство обороны США и Группа по асимметричной войне, которая является структурным подразделением военного ведомства. Файл из 68 страниц опубликовали на сайте Public Intelligence 18 сентября, на это обращает внимание издание National Interest.

Брошюра, выпущенная американскими военными, по сути, является анализом действий российских вооруженных сил, которые были совершены за последние годы. В частности, составители проработали операции в Крыму, на юго-востоке Украины, а также в Сирии.

«В марте 2014 года Россия оккупировала украинский Крым при помощи подразделений спецназа в практически бескровной операции. Затем спецназ проник на Донбасс, разжигая беспорядки и вызвав пророссийские мятежи», — говорится в документе.

В нем утверждается, что российские военные операции построены на взаимодействии с местными сепаратистскими силами и нацелены на изменение системы управления.

«Новая цель российских военных — это полная смена системы государства, современный российский подход использует любые рычаги давления для достижения этих изменений», — сказано в брошюре.

В ней отмечается, что действия России чем-то сегодня похожи сегодня на то, чем занимаются США: в частности, речь идет о тактических методах. Например, ВС РФ обучились разведке поля боя с помощью пилотируемых и беспилотных систем. Обнаружение сил противника позволяет уничтожать их авиацией и артиллерией.

Кроме того, среди сильных сторон армии России называется радиоэлектронные средства борьбы, которых, впрочем, мало. В основном эти средства сосредоточены в Калининграде, Украине и Сирии, полагают авторы. Тем не менее, американским военным рекомендуют готовиться вести боевые действия в условиях заглушенной связи и GPS.

Интересно и то, что в брошюре расписаны слабые места российской армии. Например, проблемы со срочниками и нежеланием нести службу.

«У солдат призыва есть недостаток мотивации, хотя российская армия становятся более профессиональной. Тактическое лидерство формально, слабая логистика, авиа- и артподдержка может быть мощной, но неточной»,— отмечается в книге.

Впрочем, эксперты говорят, что документ этот вряд ли может быть применим в ближайшее время на практике. Осложнение отношений между Россией и США действительно есть, однако пока все остается на уровне так называемой дипломатической войны, хотя учения «Запад-2017» взволновали многих специалистов.

«Учения подчеркивают, что Россия считает НАТО главным врагом, и служат напоминанием, что процессы в соседних странах затрагивают кардинальные интересы РФ. Как и другие специалисты, я частично озабочен тем, что после официального завершения учений дополнительная техника, инфраструктура, военные специалисты могут негласно оставаться в местах дислокации. Эти ресурсы могут быть фундаментом для возможного предстоящего наступления на Украину с северного направления», — сказал «Новой газете» сотрудник лондонского Королевского института международных отношений Джеймс Шерр.

Представители американских властей настроены пока на более мирное решение вопросов.

«Я думаю, не следует рассчитывать, что нам когда-то удастся заставить Россию делать то, чего она не хочет. Итак, как необходимо действовать? Нужно сделать так, чтобы Россия захотела. Чтобы Россия поняла: речь идет о лучшем способе защитить ее, России, собственные интересы», — рассказал в интервью порталу ZN.UA спецпредставитель США на Украине Курт Волкер.

Напомним, ранее Комитет по расследованиям России выпустил видео с голливудским актером Морганом Фриманом, который рассказал что США «атакованы», а американцы находятся «на войне» с Россией.