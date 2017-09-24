Проблемы с задержками авиарейсов у «ВИМ-авиа» начались еще летом, тогда они, в основном, объяснялись поздним прибытием машин с технического обслуживания. Пика ситуация достигла сейчас — за последние два дня только из Домодедово, домашнего аэропорта авиакомпании, было задержано около 20 рейсов. Люди не смогли улететь в Симферополь, Магадан, Санкт-Петербург, Благовещенск, Сочи, Краснодар, Дубай, Энфиду, Льеж, Анталью, Салоники, Римини, Ереван.

На этот раз объяснения последовали не сразу, а пассажиры жаловались через социальные сети о том, что представители «ВИМ-Авиа» не выходили к людям. Кстати, по данным сервиса Airfleets, у авиакомпании 24 самолета — шесть Airbus и 18 Boeing.

Ситуацией заинтересовался Следственный комитет РФ и организовал предварительную доследственную проверку по сообщениям СМИ. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Данная авиакомпания уже неоднократно попадала в СМИ с негативной оценкой по поводу задержек рейсов. Александр Бастрыкин дал указание тщательно разобраться в причинах нарушения прав пассажиров и принять обоснованное процессуальное решение», — сказала представитель СКР Светлана Петренко.

Представители авиакомпании долгое время не выходили с комментариями к средствам массовой информации или к пассажирам. Фактически данные от «ВИМ-Авиа» появились лишь тогда, когда задержанные рейсы стали наконец отправлять из Домодедова.

«Временные трудности с расписанием авиакомпании вызваны традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов», — сказала «Интерфаксу» представитель «ВИМ-Авиа» Елена Панарина.

В Росавиации, впрочем, дали иную трактовку событий. Там сообщили, что компания задолжала поставщикам топлива и компаниям, занимающимся наземным обслуживанием самолетов.

«Задержки вылетов регулярных и чартерных рейсов «ВИМ-Авиа» из Домодедово связаны с неурегулированной задолженностью перевозчика перед топливно-заправочными организациями», – сказал РИА «Новости» представитель ведомства.

После того, как были проведены переговоры с компаниями, которым задолжала «ВИМ-Авиа», задержанные рейсы все же были отправлены — под гарантийные обязательства. Тем не менее, пассажиры остались недовольны. Они даже хотели блокировать трассу, ведущую в Домодедово, но после передумали, сообщает телеканал «Вести».

Пассажиры обратились в Генеральную прокуратуру РФ с требованием провести проверку компании. Заявление в ведомство направило Общероссийское объединение пассажиров. По оценке АТОР, тогда не менее 30 тысяч человек пострадали от действий «ВИМ-Авиа».

«Мы обратились в Генеральную прокуратуру с целью провести проверку «ВИМ-Авиа» из-за многочисленных задержек рейсов по обращениям наших пассажиров. События, которые вчера и сегодня происходили в аэропорту Домодедово, еще раз доказывают тот факт, что компания неспособна на данный момент выполнять то количество рейсов, которые они взяли на себя», — сказал представитель объединения Илья Зотов РИА «Новости».

Как сообщает РБК, Росавиация, похоже, согласна с пассажирами — до конца этого года «ВИМ-Авиа» могут ограничить глубину продаж билетов, а также скорректировать географию рейсов.

«Мы рассмотрим вопрос об отзыве разрешения на международные полеты, частоты у тех перевозчиков, которые недобросовестно относятся к своим пассажирам, отменяя или задерживая рейсы», — сказал ТАСС министр транспорта Максим Соколов.