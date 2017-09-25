«Президент Путин освободил от долгового ярма российские регионы, — сообщает канал "Россия 1". — Решение очень своевременное, поскольку долги федеральному бюджету у многих российских регионов так зашкаливали, что лишали хоть какого-то экономического маневра». Тема действительно важная, но федеральный центр в этой ситуации никак не является рыцарем на белом коне.

Для начала о сути предложения. Бюджетные кредиты регионам правительство начало выдавать 10 лет назад — считалось, что это спасет от дорогих долгов коммерческим банкам. Практика показала, что, во-первых, не спасло, а, во-вторых, даже эти долги отдавать вовремя не удается. Сейчас регионам из федерального бюджета выдано кредитов на рефинансирование коммерческого долга чуть больше чем на триллион рублей., на них приходится почти половина их долга.

С 2018 года регионы будут получать не новые кредиты, а право на реструктуризацию накопленных долгов. Об этом в пятницу на заседании Госсовета рассказал президент Владимир Путин. Реструктуризация рассчитана на 7-12 лет. На более длительный срок реструктуризации могут рассчитывать регионы, в которых налоговая база и неналоговые платежи в 2018–2019 гг. будут расти темпами не ниже инфляции. В первые два года будут гаситься по 5% от долга, а остаток — равномерно в течение оставшегося срока. Только за первые два года регионы сэкономят более 420 млрд рублей, заверил Путин.

Заседание президиума Госсовета 22 сентября 2017 года kremlin.ru

В 2018 году казна должна получить от регионов 37,5 млрд, а в 2019 и 2020 гг. — по 75 млрд. В одобренном правительством проекте бюджета на 2018–2020 гг. новых бюджетных кредитов нет вообще — хотя ранее планировалось выдать 200 млрд в 2017–2018 гг., а в 2019 г. — 50 млрд, это была часть антикризисной программы.

Отмена бюджетных кредитов увеличит ответственность региональных администраций за происходящее на местах. Дело в том, что бюджетные кредиты в последнее время стали воспринимать не как экстренная мера помощи федерального центра, а как один из видов дотаций: считается, что Москва не даст обанкротиться регионам, хотя бы из-за того, что механизм банкротства пока не проработан.

Однако не стоит считать, что во всей этой истории регионы выступают как безответственные заемщики, которые покупают последнюю модель смартфона в кредит, хотя он стоит больше, чем несколько их месячных заработков.

Дело в том, что федеральный центр стал одной из причин того, что многие регионы оказались в долговой яме. Дело в том, что Москва любит передавать в регионы т. н. «нефинансируемые мандаты» — никак не оплачиваемые права и обязанности федерального центра. Например воинский призыв — его ведут органы местного самоуправления фактически за свой счет. А в 2012 году Путин подписал целый ряд т. н. «майских указов», часть из которых гарантировала повышение зарплат врачам, учителям, работникам культуры и другим «бюджетникам». При этом обязанность выплачивать повышенные зарплаты легла именно на регионы, которые, зачастую, вынуждены были брать коммерческие кредиты для финансирования кассового разрыва, именно для борьбы с этим явлением Минфин и начал массово выдавать бюджетные кредиты. Как дефицит региональных бюджетов будет финансироваться теперь — большая загадка.