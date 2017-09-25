В воскресенье 24 сентября в Германии состоялись парламентские выборы. По итогам этих выборов, как и ожидалось, победителями стали правоцентристская партия Ангелы Меркель Христианско-демократический союз и левоцентристская партия социал-демократов. Однако доля голосов в их поддержку стала рекордно низкой со времен окончания Второй мировой войны. Много голосов ушли в поддержку ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (Alternative für Deutschland, AfD). Комментаторы в СМИ рассуждают о том, что бы это могло значить.

The Economist пишет, что интерпретация исхода выборов зависит от общего взгляда на вещи. В порядке обобщения автор выделяет оптимистический и пессимистический подходы. AfD пользовалась на этих выборах незаурядной общественной поддержкой. Их сторонники — это, в частности, те, кому надоел «культ вины», который поддерживался в стране после Второй мировой войны. В бундестаге у AfD будет много преимуществ. Ее представители смогут выступать в эфире в прайм-тайм и тем самым получат доступ к более широкой аудитории, чем когда-либо.

Совместная демонстрация PEGIDA и AFD в Дрездене, май 2017 De Havilland

Между тем, две главные немецкие партии — Христианско-демократический союз и социал-демократы, - у которых уже сложилась прочная репутация рациональности, умеренности и благонадежности, наоборот, получили в совокупности минимальную долю голосов со времен войны.

Это говорит о том, что Германия вступила в новую фазу политической нестабильности, причем ровно в тот момент, как у нее стало увеличиваться число других проблем. В немецком машиностроении наступил кризис. Работники из поколения бэби-бумеров выходят на пенсию. Инфраструктура разрушается. Снаружи на Германию давят, чтобы она больше вкладывалась в международную безопасность. Кроме того, ей нужно интегрировать иммигрантов, которые оказались в стране по итогам приема беженцев в течение двух лет. Пессимисты в связи с этим говорят о политическом кризисе, росте популизма, национализма и изоляционизма.

Оптимистический подход состоит в том, что Германия за два года щедро приняла более миллиона приезжих. Естественно, это стало потрясением и не могло не вызвать реакции. Особенно с учетом того, что все это делалось волевым решением Меркель, без каких-либо предварительных опросов общественного мнения. Такая политическая раздробленность в массах — закономерный ответ на сложившуюся ситуацию. В итоге все это может привести к укреплению немецкой демократии и консолидации власти у центристов. Собственно, и AfD,оказавшись в политическом мейнстриме, могут остепениться и переместиться к центру.

Акция в поддержку сирийских беженцев Aggi Cantrill

Истина, считает автор, на самом деле лежит посредине. Вопрос в том, к какому из полюсов она тяготеет. Это будет видно из дальнейших событий. Очевидно, что спокойствие Германии перед выборами было в значительной мере иллюзорным. У людей накопилось много недовольства, и поддержка AfD — тому свидетельство. Это недовольство имеет причины, и с ними придется так или иначе взаимодействовать.

Результаты выборов в Германии, пишет Wall Street Journal, продолжают тенденцию, которая прослеживается в европейской политике в последнее время. Истеблишмент теряет популярность из-за того, что избирателей тревожат экономические проблемы и проблемы идентичности. Сходным образом, пусть и с более сильным накалом предвыборных страстей, проходили голосования в Нидерландах и Франции.

Центристские партии в этом году потеряли значительное количество избирательской поддержки. Прежде всего, это касается левоцентристов, которые теряли голоса в пользу ультраправых. Отчасти это объясняется тем, что на протяжении 10 лет страны ЕС переживали кризисы в таких областях, как экономика, безопасность и иммиграция. Это значительно сказалось на массовом отношении к европейскому единству. Теперь будущее ЕС зависит от того, как будет протекать борьба между националистами и интернационалистами, а также политическим истеблишментом и новыми претендентами на участие в политике.