Обнародованы предварительные итоги выборов в бундестаг. По данным ЦИК Германии, на первом месте альянс ХДС/ХСС (в сумме он набрал 33%: за ХДС проголосовали 26,8% пришедших на выборы, за ХСС – 6,2%). Второе место с результатом 20,5% занимает Социал-демократическая партия Германии (СдПГ), третье – правая «Альтернатива для Германии» (12,6% голосов).

В бундестаг также проходят преодолевшие пятипроцентный барьер Свободная демократическая партия с 10,7%, «Левые» с 9,2% и «Зеленые» с 8,9% голосов. При этом, как подчеркнул ЦИК, ни одна из партий не набрала треть и более голосов.

Кроме того, как сообщил ЦИК, принято решение увеличить чисто мест в бундестаге с 631 до 709: при расчете впервые распределялись так называемые компенсирующие мандаты. Это было сделано, чтобы, как передает информационное агентство РИА Новости, состав бундестага точнее отвечал воле избирателей.

Между тем, как пишет газета «Коммерсантъ», руководители Социал-демократической партии Германии, после того как та набрала рекордно низкие 20%, заявили об уходе в оппозицию. Таким образом, хотя ясно, что Ангела Меркель, как и ожидалось, останется на посту канцлера, для альянса ХДС/ХСС встает вопрос о том, кто мог бы образовать с ним коалицию.

Распределение мест в бундестаге после выборов 24 сентября 2017 www.bundestag.de

Как заявил в эфире радиостанции WDR политический секретарь партии «Зеленые» Михаэль Кельнер, партия готова к формированию коалиции. «Мы заявляли об этом перед выборами, и после выборов мы готовы к обсуждению», – приводит его слова РИА Новости.

Побеседовать с «Полит.ру» о ситуации после выборов в Германии согласился Илья Гращенков, руководитель Центра развития региональной политики. По его словам,

«Понятно, что ХДС создаст так называемую коалицию «Ямайка», как ее называют по цветам партий, совпадающим с цветами ямайского флага, то есть «черно-зелено-желтую» коалицию. Черный здесь – это ХДС/ХСС, зеленый – «Зеленые», желтый – Партия свободных демократов. Это наихудший вариант коалиции для Меркель, потому что это три группы с совершенно разнонаправленными интересами и повесткой. И то, что СдПГ уходит в оппозицию – это тоже большой удар по будущей коалиции.

Плюс Меркель придется отдать министерские посты «зеленым» и «свободным демократам»: сейчас идет речь о Министерстве природных ресурсов и Министерстве иностранных дел. А если Министерство иностранных дел возглавит представитель «Зеленых», то это может еще более обострить конфронтацию с избранными силами: кандидат от «Зеленых» на этот пост является ярым русофобом, а в парламент прошли в некотором роде пророссийские силы.

Предвыборная агитация "Зеленых" в Саарбрюкене, март 2017 DCB / Wikimedia Commons

Словом, вопрос об отношении к России на этих выборах был очень важен. И мы видим, что Меркель приходится собирать паззл своей коалиции из самых неудобных сил. Ну, и «свободные демократы» – это тоже не меркелевская история, ранее это была скорее оппозиционная партия. Однако Меркель приходится строить коалицию на демократических принципах. Ну, и есть основания ожидать, что уже в ближайшем будущем это приведет к расколу в повестке, поскольку консерваторы и демократы (а «Свободные демократы» – это такие ультрадемократы), как всегда, будут конфронтировать.

"Свободные демократы" радуются итогам выборов в бундестаг Liberale / Flickr

Кроме того, после увеличения числа мест в бундестаге стало можно говорить о некоем ситуативном союзе «всех против Меркель». Ну, как мы и предупреждали, результаты правой AfD, «Альтернативе для Германии», стали информационной бомбой. Если официальная пропаганда давала им 8% (примерно четвертое-пятое место в итоге), соцопросы – 11%, то на деле, как мы и говорили, сыграли свою роль «эффект Трампа» (когда люди просто стеснялись при соцопросах признаться, что они за «фашистов», но, вместе с тем, поддерживали их лозунги) и мультиплицирующий эффект, о котором мы тоже говорили.

Словом, в результате у AfD получилось третье место. Кстати, если посмотреть на результаты выборов по регионам, то будет видно, что бывшая ГДР явно высказалась в поддержку правых, там у AfD второе место.

Что получилось в итоге? Что стопроцентно правая AfD забрала те голоса, которые потеряла ХДС: 8,5% потеряла ХДС и 8,7% прибавилось у AfD. Плюс Die Linke, Левая партия, сохранили свои позиции – на 0,3% увеличили свой предыдущий результат. «Зеленые» тоже увеличили свой результат – на 0,1%. Это показало, что у центральных партий образовалось свое электоральное ядро, оно не меняется, и перетекание избирателей возможно только между радикальными крыльями бундестага.

К сожалению, у AfD и Die Linke союза не получится, потому что левые и правые, хотя и настроены в основном пророссийски, значительно расходятся во внутриполитических повестках. В принципе, конечно, обе партии являются противниками миграционной политики, проводимой Меркель. Но все, что касается экономики, в их повестке различается.

К тому же у самой AfD – масса внутренних проблем, в ней уже наметился раскол. Словом, все говорит о том, что, несмотря на хороший результат, в правом и левом крыле сейчас начнется брожение, и неизвестно, к чему все это приведет. Ну, в принципе, и у Меркель позиции не лучше – у нее самой получился не самый удобный из возможных союзов», – сказал Илья Гращенков.