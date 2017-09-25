Уже на это неделе ожидаются отставки губернаторов Ивановской, Самарской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской, Омской областей, Ненецкого округа, Красноярского и Алтайского краев, а также «одной-двух» северокавказских республик. Во всяком случае, об этом в понедельник сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Правда, вполне вероятно, что список отставок еще сократится. Так, собеседники издания указали, что, якобы, изначально планировалась смена губернатора Владимирской области, однако после разговора Светланы Орловой с Владимиром Путиным ей дали возможность работать дальше.

На одно из освободившихся кресел, по информации «Коммерсанта», может претендовать председатель совета директоров ОПК «Оборонпром» Сергей Сокол. Пока, правда, неизвестно, в какой именно регион его могут отправить. Среди возможных направлений — Красноярский край и Омская область. В администрациях обоих регионов, впрочем, пока опровергают слухи об отставке губернаторов.

Сергей Сокол (первый справа) рядом с губернатором Красноярского края Виктором Толоконским krskstate.ru

Еще один ключевой регион, будущее губернаторского кресла в котором пока не определено — Самарская область. Если правда, что готовится отставка Николая Меркушкина, то на его пост могут претендовать генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров, депутат Госдумы от Самарской области Владимир Гутенев, а также сенатор Дмитрий Азаров, пишет «Коммерсантъ».

Отметим, что в воскресенье вечером «Газета.ru» опубликовала сообщение, в котором, со ссылкой на «осведомленный источник, близкий к Кремлю», утверждается, что на этой неделе могут состояться отставки только четырех действующих губернаторов. По информации издания, уход прочат губернаторам Нижегородской и Самарской областей, а также Красноярского края. Связывается это с их визитами в столицу.

Источник «Газеты.Ru» в качестве кандидатов на данные посты называет первого замминистра промышленности Глеба Никитина, сенатора Дмитрия Азарова, депутата Госдумы Владимира Гутенева, замминистра промышленности Олега Рязанцева. Причем, как утверждает собеседник издания, эти кандидаты могут рассматриваться не на один регион.

Николай Меркушкин kremlin.ru

На прошлой неделе, напомним, сообщалось, что в отставку могут быть отправлены до десяти губернаторов, причем источники различных изданий особо отмечали, что уволены будут главы Самарской и Нижегородской областей.

Серийность отставки губернаторов объясняется тем, что в Кремле уверены: результаты выборов 10 сентября подтвердили запрос россиян на обновление. Практически открыто заявлялось, что Кремль продолжит политику омоложения и обновления губернаторского корпуса. Это, фактически, является частью программы нового руководства Администрации президента — отставка нескольких губернаторов стала первым шагом, который был предпринят после назначение Сергея Кириенко на пост первого замглавы АП.