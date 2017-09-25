Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
25 сентября 2017, понедельник, 12:19
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Губернаторы снова сидят на чемоданах
Смертельный поворот: в ДТП погиб пассажир
ВЦИОМ: более половины российских семей не имеют сбережений
Тюменская область вошла в десятку криминальных регионов страны
Любишь кататься? Самую большую в городе горку зимой будут заливать в Затюменском
Тюменская область в десятке самых криминальных регионов России
Три автомобиля столкнулись на Пермякова в Тюмени
В Италии вспышка лихорадки чикугунья, Роспотребнадзор просит соблюдать осторожность
Впервые: Главу Тобольской митрополии приняли в Союз журналистов России
Выскочил из машины под колеса грузовика: под Тюменью погиб мужчина
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
25 сентября 2017, 11:42
выборы губернаторов регионы
Симон Жаворонков

Неделя серийных отставок

Владимир Путин и Николай Меркушкин
Владимир Путин и Николай Меркушкин
kremlin.ru

Уже на это неделе ожидаются отставки губернаторов Ивановской, Самарской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской, Омской областей, Ненецкого округа, Красноярского и Алтайского краев, а также «одной-двух» северокавказских республик. Во всяком случае, об этом в понедельник сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Правда, вполне вероятно, что список отставок еще сократится. Так, собеседники издания указали, что, якобы, изначально планировалась смена губернатора Владимирской области, однако после разговора Светланы Орловой с Владимиром Путиным ей дали возможность работать дальше.

На одно из освободившихся кресел, по информации «Коммерсанта», может претендовать председатель совета директоров ОПК «Оборонпром» Сергей Сокол. Пока, правда, неизвестно, в какой именно регион его могут отправить. Среди возможных направлений — Красноярский край и Омская область. В администрациях обоих регионов, впрочем, пока опровергают слухи об отставке губернаторов.

 
Сергей Сокол (первый справа) рядом с губернатором Красноярского края Виктором Толоконским
krskstate.ru

Еще один ключевой регион, будущее губернаторского кресла в котором пока не определено — Самарская область. Если правда, что готовится отставка Николая Меркушкина, то на его пост могут претендовать генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров, депутат Госдумы от Самарской области Владимир Гутенев, а также сенатор Дмитрий Азаров, пишет «Коммерсантъ».

Отметим, что в воскресенье вечером «Газета.ru» опубликовала сообщение, в котором, со ссылкой на «осведомленный источник, близкий к Кремлю», утверждается, что на этой неделе могут состояться отставки только четырех действующих губернаторов. По информации издания, уход прочат губернаторам Нижегородской и Самарской областей, а также Красноярского края. Связывается это с их визитами в столицу.

Источник «Газеты.Ru» в качестве кандидатов на данные посты называет первого замминистра промышленности Глеба Никитина, сенатора Дмитрия Азарова, депутата Госдумы Владимира Гутенева, замминистра промышленности Олега Рязанцева. Причем, как утверждает собеседник издания, эти кандидаты могут рассматриваться не на один регион.

 
Николай Меркушкин
kremlin.ru

На прошлой неделе, напомним, сообщалось, что в отставку могут быть отправлены до десяти губернаторов, причем источники различных изданий особо отмечали, что уволены будут главы Самарской и Нижегородской областей.

Серийность отставки губернаторов объясняется тем, что в Кремле уверены: результаты выборов 10 сентября подтвердили запрос россиян на обновление. Практически открыто заявлялось, что Кремль продолжит политику омоложения и обновления губернаторского корпуса. Это, фактически, является частью программы нового руководства Администрации президента — отставка нескольких губернаторов стала первым шагом, который был предпринят после назначение Сергея Кириенко на пост первого замглавы АП.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Вячеслав Володин
Володин назвал приоритетом закон об отношениях с роботами
Ангела Меркель и представители ХДС/ХСС
Альянс Меркель получил большинство в бундестаге
Иракский Курдистан
В Иракском Курдистане стартовал референдум о независимости
Выборы губернаторов
СМИ рассказали о грядущих отставках губернаторов
Деньги в банке
Опрос показал отсутствие накоплений у двух третей россиян
12:02 Укравшая младенца из роддома в Дедовске женщина получила условный срок
11:42 Ведомства и госкомпании начали отслеживать информацию Telegram-каналов
11:33 Володин назвал приоритетом закон об отношениях с роботами
11:12 СМИ анонсировали переход «Интеко» под контроль ЦБ в рамках санации Бинбанка
11:10 Правозащитники попросили у Путина защитить права сайентологов

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Сергей Бондарчук
Сергей Федорович Бондарчук
25 сентября 1920 года родился Сергей Бондарчук – актер и кинорежиссер, лауреат премии «Оскар».
10:45 Трамп закрыл гражданам КНДР и Венесуэлы въезд в США
10:44 Клад бронзового века найден в Англии
10:38 Врачи сообщили о состоянии здоровья Караченцова
10:14 Опрос показал отсутствие накоплений у двух третей россиян
10:01 Генпрокуратура назвала Москву самым преступным городом страны
09:53 В Иракском Курдистане стартовал референдум о независимости
09:34 СМИ рассказали о грядущих отставках губернаторов
09:28 Альянс Меркель получил большинство в бундестаге
09:12 В Сирии погиб российский генерал
24.09 21:07 Лавров предложил «срезать лишний жирок» с ООН
24.09 20:48 В православной церкви США неизвестный открыл стрельбу
24.09 20:21 Корреспондент РИА Новости попал под минометный обстрел в Дейр-эз-Зоре
24.09 20:02 Социалисты ушли из коалиции с Меркель по итогам выборов
24.09 19:34 В Москве и Уфе эвакуировали торговые центры
24.09 19:20 Опубликованы данные экзитполов по выборам в бундестаг
24.09 18:57 Убит советский хоккейный вратарь Виктор Толмачев
24.09 18:51 Иран ввел воздушную блокаду против Иракского Курдистана
24.09 18:20 «ВИМ-Авиа» может остановить полеты 25 сентября
24.09 16:45 Лавров сообщил о подготовке иска по российской дипсобственности в США
24.09 16:21 Угонщик с трупом в багажнике попал в массовое ДТП в Ленобласти
24.09 15:57 Футболистов «Уфы» эвакуировали из гостиницы перед матчем с «Арсеналом»
24.09 15:38 Трамп призвал бойкотировать чемпионат по американскому футболу
24.09 15:10 Ирак попросил помощи в постройке атомного реактора
24.09 14:32 Минобороны РФ нашло американские войска на позициях ИГ в Сирии
24.09 14:07 Хакеры пытались взломать компьютеры избиркомов в 21 штате США
24.09 13:41 Лавров рассказал о боязни США нанести удар по Северной Корее
24.09 13:20 YouTube заблокировал канал «Движение» после публикации видео про гараж ФСО
24.09 13:04 СК проверит смерть белухи в Приморском океанариуме
24.09 12:48 В Совфеде прокомментировали методичку армии США по войне с Россией
24.09 12:31 В КНДР выпустили коллажи с подрывом американской военной техники
24.09 12:10 Временная администрация списала деньги со счетов топ-менеджмента «Открытия»
24.09 11:41 США запустили разведывательный спутник
24.09 11:33 Россиянин Кудряшов проиграл нокаутом в 1/4 финала Всемирной боксерской суперсерии
24.09 11:07 В Москве перекрыли полсотни улиц из-за марафона
24.09 10:51 СК начал проверку после гибели туристки в горах Башкирии
24.09 10:33 Главред Sib.fm уволился после удаления новости о митинге Навального
24.09 10:14 Против «ВИМ-Авиа» возбудили несколько дел из-за долгов по зарплате
24.09 09:56 Армия США выпустила пособие по военному противостоянию с Россией
24.09 09:36 Трамп предрек Северной Корее недолгую жизнь после выступления ее постпреда в ООН
24.09 09:12 В Германии стартуют всеобщие выборы
23.09 20:51 Турецкий парламент продлил разрешение на использование войск в Сирии и Ираке
23.09 20:23 В Праге на военном празднике парашютист приземлился на зрителей
23.09 20:01 Минтранс предложит скидки по «Платону»
23.09 19:42 Путин предсказал рекордный урожай в этом году
23.09 19:13 Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.