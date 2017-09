«Коммерсантъ» в статье «Китайцы хотят платить по-французски» пишет, почему Пекин просит снизить налог на дивиденды для своих участников «Ямала СПГ».

«"ВИМ-Авиа" не хватило топлива»: компания вновь сорвала перевозки пассажиров.

«Великобритания поборется за место у выхода»: Тереза Мэй наметила направление «Брекзита».

«Старые обязанности могут получить новых исполняющих»:в Москве ждут новых отставок в регионах.

РБК статью «Позитивность — признак мастерства» посвятил тому, что Fitch повысило прогноз по кредитному рейтингу России.

«У военных нелетная погода»: в бюджете не хватило средств на обслуживание самолетов Минобороны и ФСБ.

«Немеркнущая звезда Ангелы Меркель»: на выборах в бундестаг вновь побеждает коалиция ХДС/ХСС.

«Известия»: «Акционеры банков ответят личным имуществом при санации». Крушение крупнейших банков побудило Госдуму ужесточить ответственность владельцев кредитных организаций.

«Бундестагу выбрали "Альтернативу"»: праворадикальная партия впервые проходит в немецкий парламент.

«Алкоголь и в интернете — по паспорту»: подтверждение возраста останется обязательным условием и при онлайн-продажах спиртного.

«Россия выведет ОАЭ на орбиту»: первый космонавт из Объединенных Арабских Эмиратов может полететь на МКС в 2019 году.

«Газета.ru»: «Россия потеряла генерала в Сирии». Министерство обороны сообщило о гибели российского генерала в Сирии.

«Выборы в Германии: Меркель потеснили популисты». Альянс Меркель лидирует на выборах в Бундестаг.

«Толмачев был достойным и уважаемым человеком»: в Москве дочь убила хоккейного вратаря сборной СССР Толмачева.

The Economist: «Меркель прорывается вперед. За чем следить на немецких выборах» (Merkel goes fourth: What to watch in Germany’s election). Ангела Меркель и дальше будет канцлером Германии. Вопрос в том, с кем она будет делить власть.

«Как Германия интегрирует своих беженцев» (How Germany is integrating its refugees). По всей видимости, она справляется с этой задачей.

Bloomberg: «Как воевать в "Твиттере" для забавы и обогащения» (How to Wage Twitter War for Fun and Profit). Недавно два солидных британских музея устроили в «Твиттере» войну.

«Достоинства "Фейсбука" все еще перевешивают его недостатки» (Facebook's Pros Still Outweigh Its Cons). Некоторые пользователи уходят из «Фейсбука», однако он продолжает играть важную роль в качестве средства связи.

The Wall Street Journal: «"Альтернатива для Германии", скорее всего, станет первой ультраправой партией, прошедшей в парламент за более чем 50 лет» (AfD Appears Set to Be First Far-Right Party in More Than 50 Years to Enter Parliament). На парламентских выборах в Германии наблюдается небывало сильная поддержка в пользу ультраправых, сопротивляющихся иммиграционной открытости.

«Испания пытается заблокировать каталонский референдум, но сепаратистский импульс сохраняется» (Spain Moves to Block Catalan Vote but Secession Push Persists). Испанские власти стремятся сорвать референдум о независимости Каталонии, назначенный на 1 октября. Возможно, им это удастся, но кризиса это не предотвратит.