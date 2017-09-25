Генпрокуратура опубликовала статистику по преступлениям за первую половину 2017 года. Какие-то цифры очевидны, а какие-то нетривиальны. Например, естественно, что больше всего преступлений совершается в столичном регионе — он самый густонаселенный в стране. Но вот Петербург, например, оказался за первой десяткой.

Статистику Генпрокуратуры смогут, например, использовать сторонники декриминализации наркотиков. В первом полугодии в состоянии алкогольного опьянения были совершены 196 тысяч преступлений, а в состоянии наркотического — только 13 тысяч.

В теории дискуссии на основе этих данных могут привести к реформе правоохранительной системы, уголовного права или даже судов. Но, к сожалению, для России это вопрос куда более сложный, ведь «силовики» являются частью политической системы.