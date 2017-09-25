Российское Минобороны опубликовало снимки, полученные в результате аэрофотосъемки районов дислокации запрещенной в России группировки «Исламское государство» севернее Дейр-эз-Зора с 8 по 12 сентября. Фотографии, как считают в ведомстве, могут служить доказательством связи американских военных с террористами. Заявление оборонного ведомства РФ опубликовано на странице в фейсбуке.

«Подразделения специального назначения ВС США обеспечивают беспрепятственное продвижение через боевые порядки "Исламского государства" (запрещено в России) подконтрольных США отрядам "сирийских демократических сил". Не встречая сопротивления боевиков ИГИЛ отряды СДС продвигаются вдоль левого берега реки Евфрат в направлении города Дейр-эз-Зор.

На снимках отчетливо видно, что подразделения специального назначения США расположены в опорных пунктах, ранее оборудованных боевиками. Однако вокруг данных объектов отсутствуют какие-либо следы штурма, боестолкновений с террористами или воронок от ударов авиации международной коалиции. Это может говорить только о том, что все находящиеся там военнослужащие США чувствуют себя в районах, удерживаемых террористами, в полной безопасности», — говорится в заявлении российского военного ведомства.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев напомнил, что действия американских военных нарушают резолюции Совета безопасности ООН, заявив, что информация о взаимодействии представителей США и боевиков не является новостью для российских властей.

«Взаимодействие американских военных с боевиками в Сирии предполагалось уже давно, слишком удобный партнер в деле насильственной смены существующих в стране официальных властей», — сказал он РИА Новости.

Близкий к Минобороны РФ телеканал «Звезда» уточняет, что беспилотник зафиксировал представителей американского спецназа на территории 11 опорных пунктов террористов.

«Вооруженные силы Соединенных Штатов, возглавляющих антиигиловскую международную коалицию, явно ведут двойную игру», — говорится на сайте телеканала.

Сирийская сторона также обвиняет коалицию в том, что она фактически не вносит существенного вклада в борьбу с террористами. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Сирии Валид Муаллем во время своего выступления на Генассамблее ООН.

«В то время как коалиции не удалось добиться никакого значительного прогресса в борьбе с группами террористов, армия Сирии вместе с союзниками и друзьями смогла обеспечить реальные и значительные достижения и изгнать террористов из многих областей Сирии. Коалиция, возглавляемая США, созданная три года назад для того, чтобы якобы сражаться с террористическими группами, убила гораздо больше невинных сирийцев, в большинстве своем женщин и детей, чем террористов», –– приводит его слова газета «Известия».

Вместе с тем, он подчеркнул, что освобождение Алеппо, Пальмиры и Дейр-эз-Зора приближают Сирию к победе над терроризмом. После встречи с представителем дипломатического ведомства этой страны глава МИДа РФ Сергей Лавров также сделал заявление по поводу действий США и коалиционных сил на Ближнем Востоке.

«Мы ясно дали понять, что если с территорий, которые близки к американским «друзьям», или как их можно еще назвать, будут предприниматься попытки усложнить завершение контртеррористической операции, это не останется без реакции», — цитирует его РИА Новости.

«Газета.ру» напоминает, что еще в начале сентября представители «неназванных военно-дипломатических служб» обвинили американских военных в том, что они эвакуировали с поля боя командиров запрещенной в России группировки «Исламское государство», перебрасывая их в другие районы, где также ведутся боевые действия.

Ранее — в мае этого года — СМИ также писали о том, что военные из США на вертолетах вывозили из окрестностей Дейр-эз-Зора наемников, сотрудничавших с террористами. Впрочем, в коалиции эту информацию назвали тогда ложной.

И сейчас, вероятно, представители США найдут объяснение происходящему. Так считают в профильном комитете Госдумы РФ.

«Для специалистов далеко не секрет, что различные группы влияния в этом регионе учат и принимают участие в качестве инструкторов, и представители частных военных компаний. Поэтому такой вопрос достаточно специфичный. И всегда они спрячутся за те или иные наговорки», — сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.