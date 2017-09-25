Эксперт: Росатом реализует поступательную стратегию выхода на новые рынки

В рамках 61 Генконференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Россия подписала несколько международных соглашений. Речь, в частности, идет о подписании соглашения о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях с Камбоджей, межправительственного соглашения с Парагваем, контракта на строительство Росатомом центра ядерных технологий и исследований в Боливии.

Василий Копосов, начальник отдела анализа финансовых рынков управления по инвестиционным продуктам, «КИТ Финанс Брокер»:

Атомная энергетика и строительство атомной инфраструктуры в абсолютном большинстве случаев сложный многолетний процесс. Учитывая специфику ядерной энергии, этот процесс всегда сопровождается длительными согласованиями, спорами и пр. Поэтому стратегия по выходу на новые рынки должна быть поступательной: от научно-исследовательских ядерных центров до полноценного строительства АЭС. Именно такую стратегию сегодня и реализует Росатом.