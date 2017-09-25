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25 сентября 2017, 12:16

Инвестаналитик Дмитрий Кумановский: Центры ядерных наук и технологий играют важную роль в будущем формировании портфеля заказов Росатома на новые атомные блоки

В рамках 61-й Генконференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Россия подписала несколько международных соглашений. Речь, в частности, идет о подписании соглашения о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях с Камбоджей, межправительственного соглашения с Парагваем, контракта на строительство Росатомом центра ядерных технологий и исследований в Боливии.

Дмитрий Кумановский, начальник аналитического отдела ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»:

Росатому важно сотрудничество с развивающимися странами, так как это позволяет обучать иностранных специалистов российских атомным технологиям, формируя новую высокотехнологичную отрасль. Когда развитие экономики развивающейся страны потребует дешевой энергии для сохранения конкурентоспособности на мировом рынке, наибольший приоритет будет у российского предложения, так как отечественная компания будет уже иметь подготовленных местных специалистов, ориентирующихся на российские технологии. Плюс, осознав достоинства мирного атома в сельском хозяйстве и медицине, руководителям развивающихся стран проще понять целесообразность строительства АЭС. Поэтому центры ядерных наук и технологий, несмотря на несопоставимые суммы контрактов, играют важную роль в будущем формировании портфеля заказов атомной корпорации на новые атомные блоки.

В частности, в Парагвае, межправсоглашение создает основу для сотрудничества в создании ядерной инфраструктуры, нормативно-правовой базы по ядерному регулированию, в проведении исследований в области использования ядерных технологий, в производстве радиоизотопов для применения в промышленности, сельском хозяйстве и медицине. А открытие месторождения урана в Парагвае теперь позволит минеральные ресурсы превратить в источник дешёвой и экологически чистой энергии для страны.

Боливия строит высокогорный атомный центр на своей территории для изучения радиационных технологий для обеззараживания продуктов (и продления срока годности), для диагностики различных заболеваний, для борьбы с вредными насекомыми. То есть, даже не инвестируя в дорогие атомные блоки, можно получать преимущества для экономики от современной атомной науки.
В Камбодже экономическое развитие стало напрямую зависеть от доступности и стоимости электроэнергии. Есть чёткое понимание, что для роста благосостояния населения нужно строительство атомных блоков, как у соседних стран. Росатом уже присутствует в крупнейших растущих странах региона - Китае и Индии, а развитие сотрудничества с Камбоджей позволяет закрепить влияние на регион отечественной атомной индустрии, подготовить специалистов по применению радиационных технологий в промышленности, медицине, сельском хозяйстве и охране окружающей среды.

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