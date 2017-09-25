Депутат Госдумы Денис Москвин: Принятый Госдумой законопроект позволит повысить шансы закрытых атомных моногородов на создание в них территорий опережающего развития

Государственная дума в первом чтении приняла поправки к закону «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации». До 27 сентября должны быть представлены поправки к законопроекту.

Денис Москвин, член комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству:

Для успешной реализации проекта «территории опережающего социально-экономического развития» необходимы база и возможности. В атомных ЗАТО база – это уникальные специалисты, передовые научно-технические разработки, колоссальный опыт в развитии атомной отрасли. При этом возможности, в силу специфики закрытых городов, сильно ограничены.

Конечно, Росатом ведет планомерную работу по развитию своих территорий, показывая себя социально ориентированной компанией. Очень многое сделано для развития в рамках ТОРов, под которые уже сейчас есть вполне осуществимые интересные проекты. Но есть внешние препятствия, которые не позволяют использовать возможности моногородов максимально эффективно, чтобы позволить им стимулировать местную деловую активность.

Принятый Государственной Думой в первом чтении законопроект позволит ликвидировать правовую коллизию и повысить шансы закрытых атомных моногородов на создание в них территорий опережающего развития.