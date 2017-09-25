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25 сентября 2017, 15:00
археология Древняя Русь история

Суздальские древности

Институт археологии РАН

Летом 2017 года ученые Института археологии РАН провели очередной сезон раскопок в Суздальском Ополье – обширном плато с невысокими холмами на территории современных Владимирской и Ивановской областей, которое в Средние века было ядром Владимиро-Суздальской Руси. О сделанных там находках сообщается в пресс-релизе ИА РАН.

В середине XIX века на этой территории предпринял грандиозные археологические раскопки граф Алексей Уваров.  Однако материалы его раскопок, проводившихся в соответствии с методиками того времени,  сегодня не могут служить полноценным источником для изучения истории Суздальской земли: полевые дневники раскопок Уварова лаконичны, чертежи  и рисунки погребений не составлялись, огромная коллекция оказалась спутана и депаспортизирована.

С 2011 года ученые Института археологии ведут работы на крупном могильнике Шекшово, одном из немногих, где удалось найти погребения, не затронутые раскопками Уварова. 1852 году он насчитывал 244 кургана, а рядом находилось крупное поселение X-XII веков. Сегодня это пахотное поле без каких-либо следов курганных насыпей. «Поэтому нам приходится совершенствовать геофизические методы, которые позволяют находить «невидимые» некрополи», – говорит руководитель раскопок, директор Института археологии РАН Макаров.

Основания курганов ученые находят с помощью электротомографической съемки, и даже если погребения полностью уничтожены, рядом с ними удается сделать интересные находки. Так, в минувшем году в Шекшово была найдена ритуальная глиняная лапа бобра и глиняное кольцо.

Летом 2017 года с помощью электротомографии ученые обнаружили основания пяти курганов, два из них попали в зону раскопок общей площадью около 600 квадратных метров. Всего в этой зоне было найдено четыре погребения, одно из которых было приурочено к уничтоженному  кургану,  а три оказались «бескурганными».

За время работ были найдены артефакты со всех концов тогдашней Ойкумены – из Византии, с арабского Востока, с Поволжья, подтверждая, что Северо-Восточная Русь в X-XI веке была оживленным торговым и культурным перекрестком. «При недавно завершившихся раскопках могильника Шекшово мы обнаружили погребение крайне «космополитичной» модницы – в ее могиле находились около 140 предметов. В их числе византийские и арабские монеты, украшения финских и славянских типов.  Все это позволяет проследить «дальние» связи обитателей Суздальской  земли и еще раз показать, что тогдашняя Русь была включена в интенсивный культурный и торговый обмен», – говорит Николай Макаров.

Фото: Институт археологии РАН

Самые значимые находки были сделаны в бескурганном погребении 6. Здесь была похоронена женщина 20-29 лет. В ее могиле было найдено около 140 средневековых предметов, в основном украшения и детали одежды.

Ее убор состоял из проволочных височных колец, ожерелья из стеклянных бус и бисера с тремя подвесками из монет, подковообразной фибулы, двух браслетов, серебряного, бронзового и стеклянного перстней. За головой погребенной была массивная треугольная подвеска с привесками. У колен находились две арочных подвески с волютами, у стоп – прямоугольные пластинчатые подвески с привесками, судя по их положению, – украшения обуви. В костюме погребенной сочетаются украшения финских и славянских типов.

При этом из трех монет в ожерелье, две – восточные (серебряные «брактеаты», монеты с чеканкой на одной стороне, подражания саманидским дирхемам Насра бен Ахмада, получившие распространение во второй половине X века), и одна – византийская. Это серебряный милиарисий императора Константина VII Багрянородного и его сына и соправителя Романа II. Именно он принимал княгиню Ольгу в Константинополе, и был автором трактата «Об управлении империей», одного из немногих источников информации о Руси X века. Византийская монета занимала центральное положение в ожерелье.

Фото: Институт археологии РАН

«Византийские серебряные монеты – редкая находка на древнерусских памятниках. В Суздальском Ополье ранее были найдены лишь четыре милиарисия, два обнаружил еще граф Уваров, еще две – находки последнего десятилетия из Шекшова и Тарбаева. Новая находка – еще одно свидетельство широких международных контактов и высокого благосостояния обитателей «большого поселения» в Шекшове», - говорит Макаров.

Еще один важный результат раскопок в Шекшове: ученые получили новые подтверждения, что на Северо-Востоке Руси в конце X- начале XI века существовал обычай давать погребенному «деньги на проезд». Эта традиция – снабжать мертвых монетой для оплаты перехода в загробный мир – известная с античности, но  на Руси  подобные погребения редки и плохо документированы.

В этот раз такая монета была найдена в погребении 5, где был похоронен мужчина 20-25 лет. В его могиле был найден нож, а также половинка арабского дирхема конца X века без ушка и подвешивания монеты в качестве украшения, который и играл роль «обола мертвых».

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