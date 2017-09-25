«Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Азаровым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области», — коротко сообщается на сайте Кремля. Скорее всего, в ближайшие дни нас ждет целый ряд отставок губернаторов, так что естественно их воспринимать как некое единое целое. Но не стоит забывать, что в каждом регионе разворачивается собственная история, и Самарская область, безусловно, не исключение.

Для начала стоит понимать, что Самарская область — один из крупнейших регионов страны. Он занимает 11 место по ВРП и 12 место по населению. То есть это одна из ключевых областей Нижней Волги, от развития которой во многом зависит благополучие миллионов людей.

Вид на Волгу в Красноглинском районе Самары Вадим Кондратьев

Не удивительно, что долгое время политическая система Самарской области развивалась несколько обособленно от остальной России: Константин Титов, который в августе 1991 году, будучи главой горисполкома Самары, поддержал Бориса Ельцина и был назначен им главой региона, руководил областью 16 лет, до 2007 года. После Титова на пост губернатора был назначен руководитель «АвтоВАЗа» Владимир Артяков. Он возглавлял регион пять лет, после чего ему на смену был назначен Николай Меркушин, который до того возглавлял 12 лет Мордовию.

К Меркушину, конечно, было множество претензий — которые, в конечном счете, и привели его к отставке. Но особенно сейчас не стоит забывать о том, что он не просто так руководил двумя регионами 17 лет — в умении находить пути достижения своих целей ему не откажешь. Чего стоит, например, история со строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали. РЖД планирует протянуть ветку от Москвы до Казани — Самара в этот маршрут, понятное дело, не попадает. Но власти региона все равно планируют построить скоростную ветку, которая соединит Самару, Тольятти и аэропорт Курумоч. С одной стороны, это позволит связать в едино награждающуюся Самарско-Тольяттинскую агломерацию с населением около 2,5 млн человек, почти 80% населения региона, с другой стороны, это вынуждает руководство РЖД все-таки рассматривать строительство ветки ВСМ от Казни до Самары, а значит вложить в регион миллиарды рублей. Не каждому губернатору под силу провернуть такую схему.

Николай Меркушкин в рабочей поездке samregion.ru

Считается, что отставка Меркушкина была предопределена тем, что губернатор имел непростые отношения с гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым — при том, что «Ростех» имеет долю в Alliance Rostec Auto B.V., которой принадлежит контрольный пакет акций «АвтоВАЗа». Поводом могло стать то, что губернатор запросил дополнительное финансирование для стадиона «Самара-арена», который строится к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Интересно, что новым губернатором стал бывший мэр Самары Дмитрий Азаров. Это, как минимум, значит, что в Кремле не собираются на все освобождающиеся губернаторские посты назначать «молодых технократов» из Москвы.

Дмитрий Азаров, действительно, достаточно молод, ему 47 лет, но более «местного» политика сложно найти в Самарской области. Он родился в Самаре, окончил Самарский государственный технический университет, в начале 2000-х руководил местными нефтехимическими предприятиями и только в 2006 году перешел на госслужбу, и уже в 2010 был выбран мэром Самары. Считается, что в 2012 году Азаров был одним из авторов идеи создания «муниципального фильтра» на выборах глав регионов России. В 2014 году Азаров ушел в отставку и стал представлять регион в Совете Федерации, но, как теперь выясняется, ненадолго.