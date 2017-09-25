Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
25 сентября 2017, понедельник, 18:15
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Куда уходит Пак: Невельск стал пятым районом области, где «завис» вопрос по мэру
Михаил Горюнов – о трехсотлетии Екатеринбурга: «Необходимо украсить Макаровский мост и насытить архитектурными сооружениями Плотинку»
Анна Сумская, преподаватель УрФУ: «Для меня осень - это новые планы, новая энергия, новые цели». В Екатеринбурге +4. ФОТО, ВИДЕО
Новый вертолёт санавиации Иркутской области совершил уже больше 30 рейсов
Битва за ФАПы: от Минздрава Иркутской области требуют «конкретики, а не лозунгов»
Тюменская область — координатор нового турпродукта «Императорский маршрут»
Самым надежным способом вложения денег россияне считают покупку недвижимости
В тюменской фирме сделали рабочие места для инвалидов. Только на бумаге
Напился и угнал машину: хмельные посиделки селян закончились уголовным делом
Тюменец избил супругу до смерти
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
25 сентября 2017, 17:08
отставки-назначения регионы Самарская область
Симон Жаворонков

Ах, Самарский регион

Дмитрий Азаров
Дмитрий Азаров
kremlin.ru

«Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Азаровым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области», — коротко сообщается на сайте Кремля. Скорее всего, в ближайшие дни нас ждет целый ряд отставок губернаторов, так что естественно их воспринимать как некое единое целое. Но не стоит забывать, что в каждом регионе разворачивается собственная история, и Самарская область, безусловно, не исключение.

Для начала стоит понимать, что Самарская область — один из крупнейших регионов страны. Он занимает 11 место по ВРП и 12 место по населению. То есть это одна из ключевых областей Нижней Волги, от развития которой во многом зависит благополучие миллионов людей.

 
Вид на Волгу в Красноглинском районе Самары
Вадим Кондратьев

Не удивительно, что долгое время политическая система Самарской области развивалась несколько обособленно от остальной России: Константин Титов, который в августе 1991 году, будучи главой горисполкома Самары, поддержал Бориса Ельцина и был назначен им главой региона, руководил областью 16 лет, до 2007 года. После Титова на пост губернатора был назначен руководитель «АвтоВАЗа» Владимир Артяков. Он возглавлял регион пять лет, после чего ему на смену был назначен Николай Меркушин, который до того возглавлял 12 лет Мордовию.

К Меркушину, конечно, было множество претензий — которые, в конечном счете, и привели его к отставке. Но особенно сейчас не стоит забывать о том, что он не просто так руководил двумя регионами 17 лет — в умении находить пути достижения своих целей ему не откажешь. Чего стоит, например, история со строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали. РЖД планирует протянуть ветку от Москвы до Казани — Самара в этот маршрут, понятное дело, не попадает. Но власти региона все равно планируют построить скоростную ветку, которая соединит Самару, Тольятти и аэропорт Курумоч. С одной стороны, это позволит связать в едино награждающуюся Самарско-Тольяттинскую агломерацию с населением около 2,5 млн человек, почти 80% населения региона, с другой стороны, это вынуждает руководство РЖД все-таки рассматривать строительство ветки ВСМ от Казни до Самары, а значит вложить в регион миллиарды рублей. Не каждому губернатору под силу провернуть такую схему.

 
Николай Меркушкин в рабочей поездке
samregion.ru

Считается, что отставка Меркушкина была предопределена тем, что губернатор имел непростые отношения с гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым — при том, что «Ростех» имеет долю в Alliance Rostec Auto B.V., которой принадлежит контрольный пакет акций «АвтоВАЗа». Поводом могло стать то, что губернатор запросил дополнительное финансирование для стадиона «Самара-арена», который строится к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Интересно, что новым губернатором стал бывший мэр Самары Дмитрий Азаров. Это, как минимум, значит, что в Кремле не собираются на все освобождающиеся губернаторские посты назначать «молодых технократов» из Москвы.

Дмитрий Азаров, действительно, достаточно молод, ему 47 лет, но более «местного» политика сложно найти в Самарской области. Он родился в Самаре, окончил Самарский государственный технический университет, в начале 2000-х руководил местными нефтехимическими предприятиями и только в 2006 году перешел на госслужбу, и уже в 2010 был выбран мэром Самары. Считается, что в 2012 году Азаров был одним из авторов идеи создания «муниципального фильтра» на выборах глав регионов России. В 2014 году Азаров ушел в отставку и стал представлять регион в Совете Федерации, но, как теперь выясняется, ненадолго.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Владимир Путин и Николай Меркушкин
Путин отправил в отставку губернатора Самарской области
Бундестаг
В Кремле отказались комментировать результаты выборов в Германии
Брат лидера «Христианского государства» Юрий Калинин на рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в отношении обвиняемых по делу о поджоге автомобилей у офиса адвоката режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя Константина Добрынина в Хамовнич
Лидер «Христианского государства» оказался судимым за убийство и разбой
Самолет компании ВИМ-авиа
ГП потребовала от «ВИМ-Авиа» устранить выявленные нарушения
Центробанк
ЦБ предложит запрет на выезд из страны владельцам проблемных банков
18:12 СМИ узнали о беседе Обамы с Цукербергом про фейковые новости
18:00 В ОАЭ скончалась самая полная женщина в мире
17:31 Присягу гражданина России разрешат приносить у братских могил
17:08 «Родная книга» едет в Якутию
17:06 СМИ сообщили об обнаружении в Ингушетии тела Доку Умарова

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Сергей Бондарчук
Сергей Федорович Бондарчук
25 сентября 1920 года родился Сергей Бондарчук – актер и кинорежиссер, лауреат премии «Оскар».
16:46 Подозреваемый в людоедстве житель Краснодара арестован
16:23 На свалке в Балашихе зафиксировано 625-кратное превышение концентрации сероводорода
16:05 Сбербанк анонсировал проверку заемщиков по «лайкам» в соцсетях
15:56 Американская летучая мышь способна замедлять сердцебиение в пять раз
15:41 Хакеры предложили запретить продажу вирусов-вымогателей
15:21 ЦБ предложит запрет на выезд из страны владельцам проблемных банков
15:13 СМИ сообщили о масштабном сбое в работе Skype
14:25 Путин отправил в отставку губернатора Самарской области
14:19 Орешкин предрек утрату около 4,5 млн трудоспособных россиян
14:15 В Кремле отказались комментировать результаты выборов в Германии
13:48 Генпрокуратура потребовала от «ВИМ-Авиа» устранить выявленные нарушения
13:14 Мединский объяснил бюст Сталина в Москве поговоркой про грабли
13:09 «Газпром» возглавил рейтинг крупнейших энергетических компаний мира
12:52 Древняя водная рептилия страдала сколиозом
12:45 Лидер «Христианского государства» оказался судимым за убийство и разбой
12:23 СМИ сообщили о задержании на Кубани семьи людоедов
12:22 Российскому миллиардеру отказали от двора Монако из-за скандала
12:02 Укравшая младенца из роддома в Дедовске женщина получила условный срок
11:42 Ведомства и госкомпании начали отслеживать информацию Telegram-каналов
11:33 Володин назвал приоритетом закон об отношениях с роботами
11:12 СМИ анонсировали переход «Интеко» под контроль ЦБ в рамках санации Бинбанка
11:10 Правозащитники попросили у Путина защитить права сайентологов
10:45 Трамп закрыл гражданам КНДР и Венесуэлы въезд в США
10:44 Клад бронзового века найден в Англии
10:38 Врачи сообщили о состоянии здоровья Караченцова
10:14 Опрос показал отсутствие накоплений у двух третей россиян
10:01 Генпрокуратура назвала Москву самым преступным городом страны
09:53 В Иракском Курдистане стартовал референдум о независимости
09:34 СМИ рассказали о грядущих отставках губернаторов
09:28 Альянс Меркель получил большинство в бундестаге
09:12 В Сирии погиб российский генерал
24.09 21:07 Лавров предложил «срезать лишний жирок» с ООН
24.09 20:48 В православной церкви США неизвестный открыл стрельбу
24.09 20:21 Корреспондент РИА Новости попал под минометный обстрел в Дейр-эз-Зоре
24.09 20:02 Социалисты ушли из коалиции с Меркель по итогам выборов
24.09 19:34 В Москве и Уфе эвакуировали торговые центры
24.09 19:20 Опубликованы данные экзитполов по выборам в бундестаг
24.09 18:57 Убит советский хоккейный вратарь Виктор Толмачев
24.09 18:51 Иран ввел воздушную блокаду против Иракского Курдистана
24.09 18:20 «ВИМ-Авиа» может остановить полеты 25 сентября
24.09 16:45 Лавров сообщил о подготовке иска по российской дипсобственности в США
24.09 16:21 Угонщик с трупом в багажнике попал в массовое ДТП в Ленобласти
24.09 15:57 Футболистов «Уфы» эвакуировали из гостиницы перед матчем с «Арсеналом»
24.09 15:38 Трамп призвал бойкотировать чемпионат по американскому футболу
24.09 15:10 Ирак попросил помощи в постройке атомного реактора
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.