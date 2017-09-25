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25 сентября 2017, 16:46
биомедицина Сколково Сколтех

Собеседование нового формата

Ярмарка вакансий в «Сколково»
Ярмарка вакансий в «Сколково»
Виталий Шустиков / Sk.ru

В Гиперкубе Инновационного центра «Сколково» в четвертый раз прошла «Ярмарка вакансий БиоМедТех», вновь позволившая компаниям, работающим в области биомедицинских технологий, и соискателям познакомиться друг с другом. Студенты и выпускники МГУ, РУДН, РНИМУ им. Н.И. Пирогова и других вузов Москвы, а также Сколковского института науки и технологий получили возможность узнать об открытых вакансиях и стажировках как в ведущих международных фармацевтических и исследовательских компаниях сектора биотехнологий, так и в активно развивающихся стартапах Кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково».

«На протяжении четырех лет данное мероприятие организовывается Кластером БМТ совместно с Открытым Университетом Сколково. Мы заново изобрели ярмарку, теперь уже с абсолютно открытым форматом общения соискателя с работодателем без тяжелой атмосферы собеседования и с качественным профильным информационным контентом деловой программы. До нас никто не проводил узкоспециализированные ярмарки вакансий такого уровня, я могу вам с уверенностью говорить это, т.к. сама являюсь выпускником медфака», – рассказала Полит.ру Сана Кагермазова, старший проектный менеджер Кластера БМТ Фонда «Сколково».

В течение дня участники ярмарки вакансий перемещались по двум первым этажам Гиперкуба, где проводились первичные собеседования с представителями компаний. В зале на четвертом этаже проходили introduction-сессии, на которых представители компаний могли в формате диалога рассказать о своей работе и ответить на интересующие соискателей вопросы. В мероприятии принимали участие такие организации, как Quintiles IMS, AstraZeneca, Stentex, BIOCAD, «Кномикс» и многие другие представители биомедицинского направления.

С приветственным словом перед участниками Ярмарки вакансий выступила Вице-президент и директор по развитию городской среды Фонда «Сколково» Елена Зеленцова.

«Самое важное в сегодняшнем событии – это то, что представители индустрии, в которой вы планируете работать, увидят вас и, главное, смогут с вами пообщаться. В современном мире, где практически каждое событие становится интерактивным, уже не только человек нуждается в компании, чтобы зарабатывать деньги, но и сами люди с их талантами, способностями и мотивацией становятся главным ресурсом компании и продвигают то или иное направление в биомедицинских технологиях», – подчеркнула Елена Зеленцова.

Елена Зеленцова. Фото: Виталий Шустиков / Sk.к

По мнению Вице-президента Фонда «Сколково», Ярмарка вакансий – важное событие для инновационного центра. «Один из главных критериев развития города – наличие большого количества мероприятий различного формата. Мы именно к этому и стремимся. И помимо досуговых и социальных форматов, таких, как, например, джазовый фестиваль, нам очень нужны профессиональные конференции и встречи, потому что Инноград – это, безусловно, интеллектуальный центр. Именно поэтому встреча представителей индустрии и молодежи – очень важный элемент формирования городской среды в „Сколково“», – рассказала Елена Зеленцова Полит.ру.

На вопрос, почему трудоустройство в области биомедицины пользуется такой популярностью, Елена Зеленцова ответила так: «Дело в том, что биомедицина проникает сегодня во все сферы жизни. Это новый взгляд на человека, его мир и его образ жизни. Поэтому неудивительно, что биотехнологии сегодня вызывают большой интерес». По мнению Вице-президента Фонда «Сколково», опыт проведения предыдущих Ярмарок вакансий именно в такой уникальной и не похожей на обычное собеседование форме, оказался очень полезным как для одной, так и для другой стороны трудовых отношений.

И действительно, мероприятие едва ли было похоже на типичную встречу кадровика с соискателем. На сессиях представители компаний рассказывали о себе, делились своими достижениями, затрагивали актуальные проблемы биомедицины.

Что особенно важно для молодых людей, только начинающих строить карьеру, многие компании, выступающие на сессиях, подчеркивали готовность взять в свои ряды человека без опыта и на месте работы обучить его всему. Такой проект предлагает, например, компания M&S Decisions, сфера деятельности которой заключается в научной поддержке и консультировании глобальных фармацевтических компаний в проектах по разработке оригинальных лекарственных средств с помощью методов математического моделирования. Компания предоставляет возможность пройти обучение всем желающим в специальной школе, которая пройдет в «Сколково» в декабре этого года, а затем отобраться на стажировку.

Компания «Р-Фарм», специализирующаяся на высокотехнологичных лекарственных средствах, предлагает начинающим специалистам свою программу карьерного роста. «В нашей компании есть большая программа по отбору талантливых студентов, лучшие из которых награждаются стипендиями и отправляются в наш филиал в США. Мы охотно принимаем начинающих сотрудников. И если у нас появляется взаимный интерес друг к другу, то нами разрабатывается индивидуальный план развития конкретного сотрудника, по которой он обучается», – сообщила участникам мероприятия Шорена Арчуадзе, руководитель группы разработки онкологических препаратов «Р-Фарм».

Стенд «Р-Фарм» на Ярмарке вакансий «Сколково». Фото: Виталий Шустиков / Sk.ru

Интерес к молодым специалистам проявляли не только крупные компании, но и стартапы. «Мы оплачиваем стажировки в нашей компании, потому что хотим, чтобы молодежь развивалась, но при этом отбираем самых талантливых», – сказал Дмитрий Алексеев, генеральный директор компании «Кномикс», являющейся резидентом Фонда «Сколково» и занимающейся созданием электронной системы анализа данных микробиоты кишечника человека.

Представители компании Quintiles IMS, предоставляющей своим клиентам услуги в области клинических исследований и также предлагающей летнюю программу стажировки для выпускников и студентов, отметили, что российский фармацевтический рынок остается очень привлекательным для всех его участников. «Согласно прогнозам, фармрынок в нашей стране будет расти очень высокими темпами, примерно на 8 процентов в ближайшие годы», – заявил генеральный директор Quintiles IMSНиколай Демидов.

Выступающие на сессиях поднимали не только узкоспециализированные темы, но и затрагивали глобальные вопросы, напрямую связанные с будущей карьерой выпускников. «Сегодня то образование, которое вы получаете в университете – это, безусловно, базис, но его недостаточно для построения успешной карьеры. Нужно постоянно развиваться. Необходимо изучать языки, основы IT, осваивать смежные специальности. И особенно важно понимать, как и в какой области вы хотите расти. Постоянно появляются новые профессии, поэтому нужно всегда держать руку на пульсе», – сообщила менеджер по привлечению талантов Quintiles IMS Александра Сазонова.

Представители международной фармацевтическая компании AstraZeneca в своем выступлении также много внимания уделяли вопросу о компетенциях, необходимых для успешного развития карьеры. Директор медицинского отдела Владимир Булатов рассказал о том, какими навыками должен обладать сотрудник медицинского отдела фармацевтической компании: «Костяк медицинского отдела – врачи, фармацевты с высшим медицинским образования. В компании они выступают источником научной медицинской экспертизы, помогают в продвижении товара и делятся информацией с внешним научным миром – ключевыми экспертами научного медицинского сообщества. Чтобы претендовать на роль медицинского советника, необходимо глубокое знание медицины. Степень кандидата наук необходима, поскольку является показателем того, что вы владеете навыками работы с литературой и общения со старшими товарищами. Также, бесспорно, необходимы коммуникационные способности, которые позволяют вести грамотный диалог с экспертами и склонить собеседника в свою сторону. И, конечно же, подкованность в цифровых способах коммуникации является несомненным плюсом для кандидата».

В свою очередь, директор отдела клинических исследований компании Константин Гудков поделился соображениями о необходимых компетенциях специалиста в области клинических исследований. «Для России рынок клинических исследований – развивающийся рынок. Поэтому главное для специалиста, работающего в этой области, – готовность к вызовам и изменениям. Кроме того, поскольку фарма становится все более сложной с точки зрения науки, мы очень дорожим хорошими специалистами – врачами с клиническим опытом. В кандидатах мы также ценим их открытость и способность к международному сотрудничеству», – подчеркнул он.

Возможность получить международный опыт работы – один из самых привлекательных моментов работы в AstraZeneca. «Чтобы получить международное назначение, нашему сотруднику необходимо желание, ориентация на результат, а также поддержка непосредственного руководителя. В рамках нашей компании есть очень важный инструмент продвижения в карьере – план индивидуального развития, в котором каждый сотрудник прописывает свои цели, конкретные шаги по развитию и обсуждает это как с отделом по персоналу, так и со своим руководителем», – сказала Алина Манцева, директор отдела персонала AstraZeneca.

Отвечая на вопрос из зала, имеет ли смысл вчерашнему студенту начинать карьеру сразу с крупной компании, или же лучше сначала получить опыт работы в маленькой организации, Константин Гудков отметил: «Любая компания, конечно, предпочитает людей с опытом, которые знают, как развивать рынок. Но важнее всего – определиться с тем, чего хотите именно вы. Вы можете работать в большой компании на низкой должности, либо выбрать стартап, в котором сможете по-настоящему профессионально раскрыться. С другой стороны, большая компания имеет слаженную систему организации качества и качественного обучения. Самое главное, не соглашайтесь ни на какие компромиссы с собой». Владимир Булатов же со своей стороны дал следующий совет: «Если вы хотите заниматься наукой и медициной, но в крупную компанию вас не берут, идите в компанию попроще. Этот путь более предпочтителен, чем если бы вы пытались через отдел продаж „биг фармы“ прорваться в медицинский отдел».

Впрочем, работа в крупной международной компании для вчерашнего студента – отнюдь не фантазия.  «Мы нацелены на молодых сотрудников. Главное, чтобы был потенциал и желание двигаться дальше. Большие компании к этому открыты и готовы помогать молодежи», – обнадежила соискателей Алина Манцева.

Следующим крупным событием для студентов биомедицинского направления станет Школа математического моделирования в области разработки лекарственных препаратов, набор на которую уже открыт на сайте Фонда «Сколково». За 4 дня участники смогут познакомиться с основными методами математического моделирования и узнают, как математическое моделирование помогает решать задачи R&D на разных стадиях разработки лекарственных средств. Кроме того, участники пройдут коммуникационный тренинг, посвященный особенностям эффективной работы в междисциплинарных командах.

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