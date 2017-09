Топ новостей 25 сентября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня отправлен в отставку губернатор Самарской области, альянс Меркель получил большинство в бундестаге, а ВЦИОМ заявил об отсутствии накоплений у большинства россиян.

Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина «по собственному желанию». Врио губернатора назначен занимавший до этого пост сенатора от региона Дмитрий Азаров. Меркушкин станет спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

Между тем СМИ сообщили о целой серии отставок глав почти десятка регионов. В числе кандидатов на отставку оказались главы Новосибирской, Ивановской, Нижегородской, Мурманской, Самарской и Омской областей, Красноярского и Алтайского краев, а также Ненецкого автономного округа. Также возможны перестановки в одном или двух регионах Северного Кавказа. В ряде регионов эти сообщения уже опровергли.

Альянс ХДС/ХСС Ангелы Меркель занял первое место по итогам выборов в бундестаг Германии. Он набрал 33% голосов. На втором месте - Социал-демократическая партия Германии с 20,5%. Далее следует правая «Альтернатива для Германии», впервые пробившаяся в бундестаг (12,6%). Барьер также преодолели Свободная демократическая партия (10,7%), «Левые» (9,2%) и «Зеленые» (8,9%).

На территории Иракского Курдистана началось голосование в рамках референдума о независимости. В нем примут участие 5,2 млн человек. Итоги референдума станут известны через сутки после его завершения. Турция уже заявила, что любой итог референдума для Анкары не будет иметь никакой законной силы.

Iraqi Kurds shrug off threats to hold independence vote https://t.co/tGvy88whlT via @ReutersTV pic.twitter.com/LcQhWl1STK