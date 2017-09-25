Топ новостей 25 сентября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня отправлен в отставку губернатор Самарской области, альянс Меркель получил большинство в бундестаге, а ВЦИОМ заявил об отсутствии накоплений у большинства россиян.

Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина «по собственному желанию». Врио губернатора назначен занимавший до этого пост сенатора от региона Дмитрий Азаров. Меркушкин станет спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

Ужасно жаль Меркушкина, Самара заслуживала такого губернатора! — Andrey Kozenko (@akozenko) 25 сентября 2017 г.

От души поздравляю Самару и самарцев. Конечно, место Меркушкина — на скамье подсудимых, а не на почетной синекуре; но недолго осталось. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 25 сентября 2017 г.

Между тем СМИ сообщили о целой серии отставок глав почти десятка регионов. В числе кандидатов на отставку оказались главы Новосибирской, Ивановской, Нижегородской, Мурманской, Самарской и Омской областей, Красноярского и Алтайского краев, а также Ненецкого автономного округа. Также возможны перестановки в одном или двух регионах Северного Кавказа. В ряде регионов эти сообщения уже опровергли.

Первая ласточка из Самары: сити-менеджер Фурсов срочно взял отгулы.Не хочет, видно, завтра идти в губдуму, где будут представлять @D_Azaroff — Александр Хинштейн (@Khinshtein) 25 сентября 2017 г.

Путин уволил губера Самарской обл. Меркушина. Теперь он спецпредставитель по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов pic.twitter.com/k2fnMKfAod — Лентач (@oldLentach) 25 сентября 2017 г. samregion.ru

Альянс ХДС/ХСС Ангелы Меркель занял первое место по итогам выборов в бундестаг Германии. Он набрал 33% голосов. На втором месте - Социал-демократическая партия Германии с 20,5%. Далее следует правая «Альтернатива для Германии», впервые пробившаяся в бундестаг (12,6%). Барьер также преодолели Свободная демократическая партия (10,7%), «Левые» (9,2%) и «Зеленые» (8,9%).

ФРГ: сдвиг в стор.альтернативы. Партия Меркель получила меньше, а Альтернатива - больше, чем им предвещали. Цена политики "открытых дверей". — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 сентября 2017 г.

Ультраправые набрали - в старом ФРГ 10,7%, в бывшей ГДР - 20,1% — Алексей Венедиктов (@aavst) 25 сентября 2017 г.

Ангела Меркель на избирательном участке OSCE Parliamentary Assembly

На территории Иракского Курдистана началось голосование в рамках референдума о независимости. В нем примут участие 5,2 млн человек. Итоги референдума станут известны через сутки после его завершения. Турция уже заявила, что любой итог референдума для Анкары не будет иметь никакой законной силы.

Лидер движения «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калининоказался судим по части 2 статьи 105 (убийство с отягчающими обстоятельствами), по части 3 статьи 162 (разбой с незаконным проникновением в жилище или в крупном размере) и по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов). Это подтвердил источник в правоохранительных органах. Кремль комментировать итоги выборов не стал.

СМИ пишут, что лидер «Христианского государства» был судим за убийство и разбойhttps://t.co/RlXm4OOfE7



Мы почему-то вообще не удивлены. pic.twitter.com/X8EMeOKWLs — Лентач (@oldLentach) 25 сентября 2017 г.

Генпрокуратура потребовала от«ВИМ-Авиа устранить выявленные в ходе проверки нарушения, которые привели к многочисленным задержкам рейсов. Установлено, что в летний сезон не соблюдалось требование о наличии в резерве достаточного количества воздушных судов. Свою проверку авиакомпании начала и Росавиация.

Максим Орешкин считает, что в ближайшие пять-шесть лет страна будет ежегодно терять порядка 800 тысяч трудоспособных жителей, а общие потери в итоге достигнут 4-4,8 млн человек. «Ситуация с точки зрения демографии одна из самых тяжелых в мире — мы будем терять ежегодно примерно 800 тыс. населения в трудоспособном возрасте из-за демографической структуры», — отметил министр.

Орешкин заявил, что Россия будет терять трудоспособное население: https://t.co/gBzSc4xwGZ - Какой у нас честный министр! Правду-матку режет! — Sergey Aleksashenko (@Saleksashenko) 25 сентября 2017 г.

Вячеслав Володин на заседании ГД заявил, что приоритетом совета цифровой экономики являются «вопросы, связанные с искусственным интеллектом» — формирование законодательной базы отношений между человеком и роботом. «Понятно, что здесь мы не обойдемся без партнерства с нашими крупнейшими компаниями, которые уже многое сделали на нашем рынке, но и нам нужно смотреть, как развивается мир», — отметил он.

Депутаты-роботы - вот приоритет! Исправно нажимают кнопки, не нужно платить зарплату. https://t.co/kHxqu0VhBA — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 25 сентября 2017 г.

Около 63% россиян не имеют финансовых накоплений, заявил ВЦИОМ по итогам опроса. Накопления (сумму от 398 тысяч рублей) имеют только 36% респондентов. 74% из них хранят деньги в банке, а 22% — при себе. Граждане России считают лучшим способом вложения денег покупку недвижимости.

Большинство россиян (64%) не имеют никаких накоплений (ВЦИОМ)



Ещё бы, ведь 43% граждан получают менее 25 тыс. ₽ (Росстат) pic.twitter.com/DaQpk4irSv — Ёшкин Крот (@yoshkinkrot) 25 сентября 2017 г.

Центробанк предложит ввести временное ограничение на выезд за рубеж для бенефициаров и руководителей проблемных банков. Эта мера также может затронуть собственников и менеджмент негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний. Документ уже одобрило Минэкономразвития.

Хочу только напомнить, что бенефициаром фактически обанкротившегося ВЭБа является Правительство РФ:)) https://t.co/TRgsKwszeY — Alexander Vinokurov (@Vinokurov12) 25 сентября 2017 г.

Москва стала первой в рейтинге преступности России за первую половину текущего года: в городе совершено около 72 тыс. преступлений. Второе место занимает Подмосковье (41,5 тыс. преступлений), третье — Краснодарский край (33,5 тыс. преступлений), четвертое и пятое делят между собой Челябинская область и Башкортостан.