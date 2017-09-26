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26 сентября 2017, 12:07
взятка Минобороны Следственный комитет
Симон Жаворонков

Антирекорд Минобороны

Александр Вакулин проводит занятия для курсантов
Александр Вакулин проводит занятия для курсантов
vamto.net

Главное военное следственное управление СКР расследует уголовное дело о рекордной в истории Минобороны взятке. Об этом во вторник пишет «Коммерсантъ». Судебные документы показывают, что начальник отдела техобеспечения продовольственного управления военного ведомства полковник Александр Вакулин подозревается в том, что получил 368 млн рублей за заключение Министерством обороны контрактов на приобретение кухонь, пекарен, цистерн и прочей спецтехники. При этом считается, что при исполнении этих договоров были совершены крупные хищения.

Полковник Александр Вакулин — начальник отдела техобеспечения продовольственного управления Минобороны. Несмотря на не слишком высокое звание, размер взятки, как утверждает издание — рекордный в истории военного ведомства. Вакулин обвиняется в особо крупном мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 и ч. 6 ст. 290 УК). Сейчас он находится под арестом, по крайней мере до 29 октября.

 
Осмотр курсантской столовой
vamto.net

По сведениям «Коммерсанта», на полковника Вакулина следственная группа вышла во время расследования поставок, совершенных по контрактам Минобороны с петербургской компанией «Профбизнес». Более того, санкт-петербургское управление Федеральной антимонопольной службы выявило картельный сговор при заключении контрактов с Минобороны на сумму 2,2 млрд рублей со стороны «Профбизнеса», а также компаний «ТД "Спецтехмаш"» и «ТД "Стиллаг"».

Изучив некоторые контракты, которые были заключены этими компаниям, 30 марта в Санкт-Петербурге следователи ГСУ СКР возбудили уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого задержали нескольких человек, в том числе одного из руководителей «Профбизнеса» Алексея Калитина.

По словам собеседников «Коммерсанта», один из задержанных фигурантов дела, когда еще был подозреваемым, начал давать подробные показания о «роли и конкретных действиях Александра Вакулина при заключении и исполнении государственных контрактов и получении за это денежных вознаграждений». В результате предпринимателей, в том числе и Калитина, этапировали в Москву, также в столицу было передано само расследование. Там бизнесменам была заново избрана мера пресечения в Хамовническом суде, а в отношении полковника Вакулин возбуждено уголовное дело. Все процессуальные действия в его отношении совершает 235-й гарнизонный военный суд. Некоторые решения адвокаты Вакулина обжалуют в Московском окружном военном суде — это публикуется на его сайте, именно оттуда и стало известно, что полковнику инкриминируется получение 368 млн рублей как за помощь в заключении выгодных контрактов, так и за оказание «общего покровительства» заплатившим ему коммерсантам.

 
Полевая кухня

«Коммерсантъ» пишет, что до своего задержания полковник Вакулин считался «перспективным офицером, делающим весьма успешную карьеру». Судя по всему, ранее он служил в Балтийске — базе Балтийского флота — и в Москву был переведен не так давно. Он даже читал лекции о тыловом обеспечении войск. Так, в конце 2015 года в Вольском военном институте материального обеспечения Вакулин прочел курс лекций о «насущных проблемах обеспечения продовольствием военнослужащих, особенностях предоставления услуг в воинских частях на аутсорсинг», в том числе упоминая прицепные кухни, контракт на поставку которых тогда как раз исполнялся.

Отметим, что взятка в 368 млн рублей — не просто самая крупная в истории Минобороны, но, если будет доказана, одна из крупнейших в новейшей истории страны. Пока считается, что крупнейшую взятку должны были получить в 2007 году мэр Тольятти Николай Уткин и руководитель городского управления по земельным ресурсам Наталья Немых. По данным следствия, они вымогали у главы компании «Строй-Финанс» взятку в размере 150 млн рублей за предоставление под строительство земельного участка площадью 150 га.

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