Антирекорд Минобороны
Главное военное следственное управление СКР расследует уголовное дело о рекордной в истории Минобороны взятке. Об этом во вторник пишет «Коммерсантъ». Судебные документы показывают, что начальник отдела техобеспечения продовольственного управления военного ведомства полковник Александр Вакулин подозревается в том, что получил 368 млн рублей за заключение Министерством обороны контрактов на приобретение кухонь, пекарен, цистерн и прочей спецтехники. При этом считается, что при исполнении этих договоров были совершены крупные хищения.
Полковник Александр Вакулин — начальник отдела техобеспечения продовольственного управления Минобороны. Несмотря на не слишком высокое звание, размер взятки, как утверждает издание — рекордный в истории военного ведомства. Вакулин обвиняется в особо крупном мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 и ч. 6 ст. 290 УК). Сейчас он находится под арестом, по крайней мере до 29 октября.
По сведениям «Коммерсанта», на полковника Вакулина следственная группа вышла во время расследования поставок, совершенных по контрактам Минобороны с петербургской компанией «Профбизнес». Более того, санкт-петербургское управление Федеральной антимонопольной службы выявило картельный сговор при заключении контрактов с Минобороны на сумму 2,2 млрд рублей со стороны «Профбизнеса», а также компаний «ТД "Спецтехмаш"» и «ТД "Стиллаг"».
Изучив некоторые контракты, которые были заключены этими компаниям, 30 марта в Санкт-Петербурге следователи ГСУ СКР возбудили уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого задержали нескольких человек, в том числе одного из руководителей «Профбизнеса» Алексея Калитина.
По словам собеседников «Коммерсанта», один из задержанных фигурантов дела, когда еще был подозреваемым, начал давать подробные показания о «роли и конкретных действиях Александра Вакулина при заключении и исполнении государственных контрактов и получении за это денежных вознаграждений». В результате предпринимателей, в том числе и Калитина, этапировали в Москву, также в столицу было передано само расследование. Там бизнесменам была заново избрана мера пресечения в Хамовническом суде, а в отношении полковника Вакулин возбуждено уголовное дело. Все процессуальные действия в его отношении совершает 235-й гарнизонный военный суд. Некоторые решения адвокаты Вакулина обжалуют в Московском окружном военном суде — это публикуется на его сайте, именно оттуда и стало известно, что полковнику инкриминируется получение 368 млн рублей как за помощь в заключении выгодных контрактов, так и за оказание «общего покровительства» заплатившим ему коммерсантам.
«Коммерсантъ» пишет, что до своего задержания полковник Вакулин считался «перспективным офицером, делающим весьма успешную карьеру». Судя по всему, ранее он служил в Балтийске — базе Балтийского флота — и в Москву был переведен не так давно. Он даже читал лекции о тыловом обеспечении войск. Так, в конце 2015 года в Вольском военном институте материального обеспечения Вакулин прочел курс лекций о «насущных проблемах обеспечения продовольствием военнослужащих, особенностях предоставления услуг в воинских частях на аутсорсинг», в том числе упоминая прицепные кухни, контракт на поставку которых тогда как раз исполнялся.
Отметим, что взятка в 368 млн рублей — не просто самая крупная в истории Минобороны, но, если будет доказана, одна из крупнейших в новейшей истории страны. Пока считается, что крупнейшую взятку должны были получить в 2007 году мэр Тольятти Николай Уткин и руководитель городского управления по земельным ресурсам Наталья Немых. По данным следствия, они вымогали у главы компании «Строй-Финанс» взятку в размере 150 млн рублей за предоставление под строительство земельного участка площадью 150 га.