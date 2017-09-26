В понедельник, 25 сентября, на Новом Арбате в центре столицы произошло ДТП, погиб один человек. В этой новости, к сожалению, на первый взгляд, нет ничего необычного: каждый день на дорогах России гибнут несколько десятков человек и к этому, кажется все привыкли. Но этот случай, все-таки, обращает на себя внимание. Дело в том, что в 22:08 по разделительной полосе летел «Мерседес» с мигалкой и номерами серии АМР, а погибшим оказался 32-летний старший лейтенант ГИБДД Сергей Грачев.

Соболезнование на сайте ГУ МВД по Москве

После аварии водитель «Мерседеса» первым делом завесил номера на автомобиле, а позже снял их. Но очевидцы успели запомнить номер машины — А896МР97. По данным движения «Синие ведерки», этот номер закреплен за ФСБ, об этом же говорят источники ТАСС и «Интерфакса». Причем за последние восемь лет номер этот был установлен, по крайней мере, на четырех разных автомобилях.

Водитель автомобиля, который попал в аварию, покинул место происшествия на другой машине ФСБ. Во всяком случае, об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в полиции.

Демонтаж номеров с автомобиля, совершившего наезд на инспектора ГИБДД на Новом Арбате Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Официально о возбуждении уголовного дела против водителя ничего не сообщалось, но если оно все-таки будет возбуждено, то вести его будет военное следственное управление СКР.

На этом, фактически, вся информация о произошедшем заканчивается. Все остальное, так или иначе — домысли или эмоции. Но повод такой, что их, безусловно, хватает. К сожалению, историй о том, как людей сбивают водители на машинах с «мигалками» без каких-либо для себя последствий, хватает.

Многие, например, вспомнили, что Новый Арбат совсем недавно благоустраивала мэрия Москвы, которая, вдобавок, любит отчитываться о снижении аварийности на столичных дорогах, в том числе благодаря т. н. «успокоению трафика» — комплекса мер, который включает в себя создание сужений, искусственных неровностей, применяемых на дорогах для замедления дорожного движения и, соответственно, повышения безопасности жителей города.

Тут, конечно, претензии не по адресу — Новый Арбат является частью «стратегической» правительственной дороги, которая ведет от государственных загородных резиденций в ближайших пригородах к западу от Москвы до Кремля. Именно поэтому на Новом Арбате, как и на Кутузовском проспекте, невозможно установить посередине отбойники или сделать зебру — свое вето наложит Федеральная служба охраны.

При этом стоит понимать, что вовсе не обязательно водитель «Мерседеса» останется безнаказанным. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов вспоминает, что на его практике были истории, когда сотрудники ФСБ сбивали, калечили и убивали людей в ДТП и, в итоге, были наказаны.

«Один такой случай произошел несколько лет назад на улице Советской Армии, где автомобиль ФСБ с мигалкой, бессмысленно разогнавшись до околокосмической скорости, сбил человека, который с собакой переходил улицу. Несмотря на то, что все уже думали, что пешеход погиб, мужчине "повезло" и он получил вред здоровью средней тяжести. Мы помогали семье пострадавшего добиться справедливости и мы ее добились, водитель этого автомобиля, рядовой сотрудник ФСБ, получил максимально возможное лишение прав. Он потом пытался обжаловать, но у него ничего не получилось», — пишет Шкуматов.

«Второй такой случай произошел в Ставропольском крае, где сотрудник ФСБ выпил бутылку водки, сел за руль и выехал на встречку за отбойником. Проехал километр и лоб в лоб врезался в автомобиль, в котором ехали четверо молодых людей. ФСБшник в этом страшном лобовом столкновении отделался царапинами (пьяным море по колено), а ребята все погибли. Я тогда ездил много раз в Ставрополь, а потом в Ростов на Дону, помогали пострадавшим, следили за этой историей, освещали ее в СМИ, результат: 6 лет лишения свободы», — вспоминает общественный деятель.

Впрочем, конечно, справедливости удается добиться далеко не всегда. И тут, пожалуй, именно огласка имеет ключевое значение: главное, как это любят делать в России, не переходить к обсуждению того, кто и что должен чувствовать по поводу произошедшего.