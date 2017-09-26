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26 сентября 2017, вторник, 10:04
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26 сентября 2017, 09:28
бизнес Германия гражданская авиация Ирак курды ПДД Российская академия наук Самарская область Северный Кавказ Украина
Илья Карпюк

Заголовки утра. 26 сентября

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» следит за выборами президента Российской академии наук, об этом в статье «Тогда считать мы стали РАН».

«Самарская область отсменялась первой»: Николай Меркушкин открыл новый сезон губернаторских отставок.

«Дело "Хохтиф" поднялось высоко»: власти ФРГ озабочены преследованием российской «дочки» строительной компании Hochtief.

«Со счетом или на счете»: Северный Кавказ не расплатится за свет до 2024 года.

РБК в статье «Внеплановая посадка» пишет, что СК возбудил дело в отношении руководства «ВИМ-Авиа».

Чем займется новый глава Самарской области написано в статье «Дмитрий Азаров выходит на "Арену"».

Как выгоднее рефинансировать кредит описывается в статье «Битва за процент».

«Известия»: «Правительство разгрузит бизнес». Отмена устаревших требований позволит предпринимателям сэкономить до 6 млрд рублей в год.

«Нарушителей ПДД накажут без протокола»: в правительстве одобрили разработку системы «Народный инспектор».

«Tax free будет работать в режиме выплат день в день»: оперативно вернуть налог можно будет в аэропортах и на вокзалах.

«Нефтяников предложили отправить на каникулы»: для поддержки рентабельности и модернизации НПЗ Минэнерго хочет снизить для них платежи в бюджет.

«Газета.ru»: «"АМР" задавил инспектора ГИБДД». На Новом Арбате автомобиль с номерами АМР насмерть сбил сотрудника ГИБДД.

«Порошенко запретил русский язык в школах»: президент Украины подписал закон «Об образовании».

«"Вим-Авиа" прекращает полеты»: по данным экспертов уже проданы 80 тысяч билетов этой авиакомпании.

The Economist: «Будущее Ирака. Референдум о независимости Курдистана чреват серьезными опасностями» (The future of Iraq: Kurdistan’s referendum on independence carries grave dangers). В этот раз под угрозой находятся отношения между курдами и арабами.

«The Economist объясняет: почему так трудно улучшить санитарные условия в Индии?» (The Economist explains: Why it is so hard to fix India’s sanitation?). Из каждых десяти смертей в Индии одна происходит по причине низких гигиенических стандартов.

Bloomberg: «Пиррова победа Меркель — плохая новость для Мэй и Brexit'а» (Merkel’s Hollow Win Is Bad News for May and Brexit). С переизбранием Ангелы Меркель на пост канцлера Германии у Британии пропала надежда на то, что новый лидер Германии поможет вывести из тупика переговоры об отделении от ЕС.

«Немецкие националисты присоединились к клубу 13-процентников» (Germany's Nationalists Join the 13-Percent Club). На парламентских выборах в Германии ультраправая партия «Альтернатива для Германии» получила 12,6% голосов. Этот результат подытоживает важный политический период в Европе.

The Wall Street Journal: «Рост популярности немецкой AfD бросает вызов мейнстриму» (Rise of Germany’s AfD Challenges Mainstream). Немецкая ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) посягнула на традиционные бастионы партий истеблишмента.

«Ирак и Турция угрожают нефтяному благоденствию Курдистана после противоречивого голосования» (Iraq, Turkey Threaten Kurdistan’s Oil Boom After Controversial Vote). Референдум о независимости в иракском Курдистане навел Турцию на мысль о том, чтобы угрожать Курдистану нефтяной изоляцией. Багдад также призвал бойкотировать курдскую нефть.

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