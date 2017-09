«Коммерсантъ» следит за выборами президента Российской академии наук, об этом в статье «Тогда считать мы стали РАН».

«Самарская область отсменялась первой»: Николай Меркушкин открыл новый сезон губернаторских отставок.

«Дело "Хохтиф" поднялось высоко»: власти ФРГ озабочены преследованием российской «дочки» строительной компании Hochtief.

«Со счетом или на счете»: Северный Кавказ не расплатится за свет до 2024 года.

РБК в статье «Внеплановая посадка» пишет, что СК возбудил дело в отношении руководства «ВИМ-Авиа».

Чем займется новый глава Самарской области написано в статье «Дмитрий Азаров выходит на "Арену"».

Как выгоднее рефинансировать кредит описывается в статье «Битва за процент».

«Известия»: «Правительство разгрузит бизнес». Отмена устаревших требований позволит предпринимателям сэкономить до 6 млрд рублей в год.

«Нарушителей ПДД накажут без протокола»: в правительстве одобрили разработку системы «Народный инспектор».

«Tax free будет работать в режиме выплат день в день»: оперативно вернуть налог можно будет в аэропортах и на вокзалах.

«Нефтяников предложили отправить на каникулы»: для поддержки рентабельности и модернизации НПЗ Минэнерго хочет снизить для них платежи в бюджет.

«Газета.ru»: «"АМР" задавил инспектора ГИБДД». На Новом Арбате автомобиль с номерами АМР насмерть сбил сотрудника ГИБДД.

«Порошенко запретил русский язык в школах»: президент Украины подписал закон «Об образовании».

«"Вим-Авиа" прекращает полеты»: по данным экспертов уже проданы 80 тысяч билетов этой авиакомпании.

The Economist: «Будущее Ирака. Референдум о независимости Курдистана чреват серьезными опасностями» (The future of Iraq: Kurdistan’s referendum on independence carries grave dangers). В этот раз под угрозой находятся отношения между курдами и арабами.

«The Economist объясняет: почему так трудно улучшить санитарные условия в Индии?» (The Economist explains: Why it is so hard to fix India’s sanitation?). Из каждых десяти смертей в Индии одна происходит по причине низких гигиенических стандартов.

Bloomberg: «Пиррова победа Меркель — плохая новость для Мэй и Brexit'а» (Merkel’s Hollow Win Is Bad News for May and Brexit). С переизбранием Ангелы Меркель на пост канцлера Германии у Британии пропала надежда на то, что новый лидер Германии поможет вывести из тупика переговоры об отделении от ЕС.

«Немецкие националисты присоединились к клубу 13-процентников» (Germany's Nationalists Join the 13-Percent Club). На парламентских выборах в Германии ультраправая партия «Альтернатива для Германии» получила 12,6% голосов. Этот результат подытоживает важный политический период в Европе.

The Wall Street Journal: «Рост популярности немецкой AfD бросает вызов мейнстриму» (Rise of Germany’s AfD Challenges Mainstream). Немецкая ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) посягнула на традиционные бастионы партий истеблишмента.

«Ирак и Турция угрожают нефтяному благоденствию Курдистана после противоречивого голосования» (Iraq, Turkey Threaten Kurdistan’s Oil Boom After Controversial Vote). Референдум о независимости в иракском Курдистане навел Турцию на мысль о том, чтобы угрожать Курдистану нефтяной изоляцией. Багдад также призвал бойкотировать курдскую нефть.