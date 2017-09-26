Соглашения о реструктуризации кредитов должны быть парафированы с регионами до 1 декабря, рассказал министр финансов Антон Силуанов. Регионы, для вступления в эту выгодную для них программу, должны будут выполнить ряд условий: например, гарантировать сокращение задолженности по рыночным кредитам до 50% от собственных доходов.

Программа отказа от бюджетных кредитов, которая ранее была анонсирована Владимиром Путиным, безусловно, позволит оздоровить региональные финансы. Хотя бы потому, что позволяет отойти от схемы, которая слишком уж напоминала финансовую пирамиду. Другое дело, что для стабилизации региональных бюджетов хорошо бы центру перестать скидывать на них все новые и новые ничем не обеспеченные обязательства. А это совсем другая история.