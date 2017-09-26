Курдская независимость и ее контекст
В понедельник в иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Англоязычные СМИ обсуждают это событие, с точки зрения его контекста и возможных последствий. Исход референдума как таковой комментаторов не интересует. Эта история их занимает, в первую очередь, как потенциальный сюжет о зарождающемся новом очаге напряженности на Ближнем Востоке.
The Economist опубликовал о курдском референдуме статью с подзаголовком «Западные чиновники пытаются предотвратить новую войну в Ираке». Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ) терпит поражение. Но на этом фоне растет угроза конфликта между курдами и арабами. Вместо того чтобы праздновать победу над террористами, иракский Курдистан решил провести референдум о независимости, причем не только в той области, которая, согласно иракской конституции считается автономной, но и на территориях, которые курды перезахватили у ИГ. Ирак в ответ на угрозу своей территориальной целостности начал угрожать уничтожением Курдистана.
На самом деле иракский Курдистан совершенно не готов к независимости, объясняет автор. Его правительство погрязло в долгах, его вооруженные силы представляют собой ополчение из разрозненных сил, возглавляемых семейными кланами. Президент Курдистана Масуд Барзани регулярно меняет политические правила в свою пользу. Иран и Турция, у которых есть свои большие курдские меньшинства начали перекрывать границы с иракским Курдистаном. Западные лидеры угрожают Барзани лишить Курдистан помощи, если он будет отвергать их предложения по урегулированию напряженности.
Важно, что референдум ни к чему не обязывает Барзани, комментирует автор. Ему важнее сделка, которую можно будет заключить в итоге. Создав угрозу территориальной целостности, а потом согласившись на переговоры, он может выторговать у иракских властей некоторые бонусы для Курдистана. Кроме того, в ноябре в Курдистане планируются выборы. Если к тому времени удастся достигнуть компромисса, есть надежда, что западные державы будут менее расположены вмешиваться в ситуацию и возражать в случае, если выборы будут в очередной раз отложены.
Washington Post рассуждает о том, почему «внешнему миру» не нравится этот референдум. Под внешним миром в основном понимаются Турция и США. Даже США, пишет автор, которые традиционно «дружат» с иракскими курдами выступили резко против референдума. Американская сторона опасается, что курдское движение за независимость может помешать кампании против ИГ. Кроме того, оно представляет собой угрозу позициям нынешнего премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади, которого поддерживают США. Турция тесно сотрудничала с иракским Курдистаном, в частности, в качестве посредника по экспорту нефти. Ей референдум тоже показался совершенно неуместным, потому что такой поворот событий может только усилить сопротивление турецких курдов. В связи с этим она пригрозила заблокировать иракскому Курдистану торговлю нефтью.
Исход референдума в пользу независимости, заключает автор, сам по себе еще не означает немедленного кризиса. При наиболее мирном сценарии он приведет к переговорам и сделке между правительствами Ирака и Курдистана. Проблемы появятся в случае, если продуктивные переговоры не сложатся. Тогда и без того непростая геополитическая ситуация может еще больше запутаться, особенно с точки зрения США, которые одновременно пытаются поддерживать разные стороны.