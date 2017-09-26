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26 сентября 2017, 13:20
Ирак курды сепаратизм
Анна Сакоян

Курдская независимость и ее контекст

Иракские курды
Иракские курды
Mustafa Khayat

В понедельник в иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Англоязычные СМИ обсуждают это событие, с точки зрения его контекста и возможных последствий. Исход референдума как таковой комментаторов не интересует. Эта история их занимает, в первую очередь, как потенциальный сюжет о зарождающемся новом очаге напряженности на Ближнем Востоке.

The Economist опубликовал о курдском референдуме статью с подзаголовком «Западные чиновники пытаются предотвратить новую войну в Ираке». Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ) терпит поражение. Но на этом фоне растет угроза конфликта между курдами и арабами. Вместо того чтобы праздновать победу над террористами, иракский Курдистан решил провести референдум о независимости, причем не только в той области, которая, согласно иракской конституции считается автономной, но и на территориях, которые курды перезахватили у ИГ. Ирак в ответ на угрозу своей территориальной целостности начал угрожать уничтожением Курдистана.

 
Карта Иракского Курдистана на лекции в университете Соран
Soran University

На самом деле иракский Курдистан совершенно не готов к независимости, объясняет автор. Его правительство погрязло в долгах, его вооруженные силы представляют собой ополчение из разрозненных сил, возглавляемых семейными кланами. Президент Курдистана Масуд Барзани регулярно меняет политические правила в свою пользу. Иран и Турция, у которых есть свои большие курдские меньшинства начали перекрывать границы с иракским Курдистаном. Западные лидеры угрожают Барзани лишить Курдистан помощи, если он будет отвергать их предложения по урегулированию напряженности.

 
Масуд Барзани
DoD Photo by Navy Petty Officer 2nd Class Dominique A. Pineiro

Важно, что референдум ни к чему не обязывает Барзани, комментирует автор. Ему важнее сделка, которую можно будет заключить в итоге. Создав угрозу территориальной целостности, а потом согласившись на переговоры, он может выторговать у иракских властей некоторые бонусы для Курдистана. Кроме того, в ноябре в Курдистане планируются выборы. Если к тому времени удастся достигнуть компромисса, есть надежда, что западные державы будут менее расположены вмешиваться в ситуацию и возражать в случае, если выборы будут в очередной раз отложены.

Washington Post рассуждает о том, почему «внешнему миру» не нравится этот референдум. Под внешним миром в основном понимаются Турция и США. Даже США, пишет автор, которые традиционно «дружат» с иракскими курдами выступили резко против референдума. Американская сторона опасается, что курдское движение за независимость может помешать кампании против ИГ. Кроме того, оно представляет собой угрозу позициям нынешнего премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади, которого поддерживают США. Турция тесно сотрудничала с иракским Курдистаном, в частности, в качестве посредника по экспорту нефти. Ей референдум тоже показался совершенно неуместным, потому что такой поворот событий может только усилить сопротивление турецких курдов. В связи с этим она пригрозила заблокировать иракскому Курдистану торговлю нефтью.

 
Пешмерга

Исход референдума в пользу независимости, заключает автор, сам по себе еще не означает немедленного кризиса. При наиболее мирном сценарии он приведет к переговорам и сделке между правительствами Ирака и Курдистана. Проблемы появятся в случае, если продуктивные переговоры не сложатся. Тогда и без того непростая геополитическая ситуация может еще больше запутаться, особенно с точки зрения США, которые одновременно пытаются поддерживать разные стороны.

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