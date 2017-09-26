Президент Владимир Путин подписал указы об отставке губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева и назначении Глеба Никитина на пост врио главы региона. Об отставке Шанцева говорили уже давно, судя по слухам его собирались сменить еще весной, но тогда он «выстоял».

Теперь, похоже, у Шанцева просто не было шансов — во всяком случае во всех предварительных списках губернаторов, которые будут отправлены на покой осенью, в первых строчках указывался именно Шанцев. Окончательно все стало ясно, когда он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени — одной из высших государственных наград. Это значит, что расстаются с Шанцевым, который возглавлял регион с 2005 года, «по-хорошему».

Правда, новым главой региона назначен человек, никак не связанный с Шанцевым. Глеб Никитин родился в 1977 в Петербурге, в 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, а в 2004 — юрфак СПбГУ.

Владимир Путин с Глебом Никитиным kremlin.ru

Его картера началась в Комитете по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга, где он к 2004 году стал начальником управления распоряжения государственной собственностью. С 2004 по 2012 год работал в Росимуществе, в том числе был замруководителя агентства.

В июле 2012 года Никитин становится заместителем министра промышленности и торговли, а потом и первым замом.

Учитывая возраст и карьеру, Глеба Никитина вполне можно считать тем самым «молодым технократом» — присланным из столицы профессиональным чиновником, которых так любит выдвигать новое руководство Администрации президента. Отметим, что Дмитрий Азаров, который был в понедельник назначен на пост главы Самарской области, хоть и не сильно старше Никитина, ему 47, не может быть причислен к категории «молодых технократов», потому что вся его карьера так или иначе связана с Самарской областью.

В новом политическом сезоне Владимир Путин пока отправил в отставку только двух губернаторов — глав Самарской и Нидегородской областей. А в прессе, тем временем, идет своеобразное соревнование, кто правильно предскажет список регионов, в которых, как все уверены, вскоре сменятся губернаторы.

В воскресенье вечером «Газета.ru» опубликовала сообщение, в котором, со ссылкой на «осведомленный источник, близкий к Кремлю», утверждается, что на этой неделе могут состояться отставки только четырех действующих губернаторов. По информации издания, уход прочат губернаторам Нижегородской и Самарской областей, а также Красноярского края. Связывается это с их визитами в столицу.

kremlin.ru

Во вторник «Ведомости» написали, что свои посты в ближайшие несколько недель могут покинуть губернаторы Приморского края, Магаданской области и Дагестана. Об этом издание также сообщили «источники, близкие к Кремлю». В числе губернаторов, которым грозит отставка, собеседники издания также назвали глав Северной Осетии и Владимирской области.

Кроме того, отмечается в статье, свои посты могут покинуть губернаторы Красноярского края, Омской, Мурманской и Нижегородской областей — о том, что в этих регионах может смениться руководство ранее писал еще и «Коммерсант». Всего, по информации «Ведомостей», в «осеннюю волну» отставок свои посты покинут не менее пяти губернаторов.