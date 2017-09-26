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26 сентября 2017, 10:01
допинг МОК Олимпийские игры Россия США
Никита Белоголовцев, Николай Яременко

Олимпиада-2018: запретят ли России участие

Проводы олимпийской команды России на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
Проводы олимпийской команды России на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
Сергей Киселев / АГН "Москва"

Полностью отстранить российскую сборную от участия в зимней Олимпиаде 2018 года предложил глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт. По его словам, любое иное решение «станет фактически освобождением провинившегося от тюрьмы», сообщает газета The Guardian.

Напомним, зимняя Олимпиада 2018 года состоится с 9 по 25 февраля в Пхенчхане. И вполне вероятно, что Россия на этой Олимпиаде окажется в той же, если не худшей ситуации, нежели на Олимпиаде в Риао-де-Жанейро.

По мнению Тайгарта, Всемирному антидопинговому агентству «необходимо поступить точно так же, как в Рио, и рекомендовать отстранение России от зимних Олимпийских игр из-за ее укоренившейся допинговой практики». В то же время он высказался за то, что позволить состязаться тем российским спортсменам, которые докажут свою «чистоту». Все прочие решения, по его оценке, станут плохим сигналом для всего спортивного мира.

Тайгарт далеко не первый, что высказывается подобным образом: 14 сентября национальные антидопинговые агентства 17 стран мира, включая США, выступили за отстранение россиян от участия в Олимпиаде 2018 года из-за допинг-скандала. Их идеи поддержали еще 12 национальных антидопинговых агентств.

Допинг-скандал, главным героем которого стала Россия, возник после того, как была обнародована первая часть доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о допинге в российском спорте. Летом 2016 года Международный олимпийский комитет начал собственное расследование по итогам доклада. Предполагается, что окончательное решение по участию россиян в ОИ-2018 будет вынесено по итогам работы двух комиссий МОК.

Побеседовать с «Полит.ру» о ситуации согласился Николай Яременко, главный редактор издания «Советский спорт». Он высказал мнение, что самым вероятным развитием событий для России является повторение ситуации с бразильской Олимпиадой.

 
Александр Жуков рассказал ЮНЕСКО о предпринимаемых мерах по искоренению допинга в российском спорте
Наталья Пахаленко / olympic.ru

«Чтобы быть допущенными на Олимпиаду, нужно избавляться от допинга, избавляться от него как системы в российском спорте. Потому что предъявляется-то нам как обвинение не количество пойманных спортсменов, а то, что Россия ничего не делает для искоренения допинга. И предложение Трэвиса Тайгарта вполне отвечает этому.

Есть предложения и не столь радикальные и жесткие. Но по большому счету, это решение политическое, и принято оно будет в политических кабинетах, а не в антидопинговых лабораториях. А раз так, то нам остается только ждать и по возможности работать закулисно. Ну, или хотя бы изображать какие-то реальные шаги, которые будут показывать всем, что мы реально пытаемся исправиться, а не только произносим некие слова.

Потому что пока нюансов уже очень много: пока у нас огромное количество формально отстраненных тренеров, которые де-факто продолжают оставаться тренерами; пока у нас спортсмены продолжают тренироваться в закрытых городах. А ведь смысл борьбы с допингом в том, чтобы допинг-офицер мог приехать в любой момент и взять пробу у спортсмена. Тогда как для того, чтобы попасть в закрытый город, он должен сделать запрос, поехать в сопровождении спецслужб. И в этом случае спортсмен заранее знает, что надо быть "чистым".

 
Ледовый комплекс "Айсберг" в Снежинске
ufaleyka.ru

Вот если бы мы могли показать, что что-то исправляем, то сложно было бы дальше на нас давить. А пока мы не делаем ничего, предложений о недопуске российской сборной будет все больше и больше. Словом, с нашей стороны нужны активные действия, потому что пока мы кроме голословных заявлений ничего не демонстрируем. Уж не говорю про ситуацию, когда мы заявляем нечто в стиле "все принимают, а нас ловят!". Это совсем недопустимые вещи.

Нет, надо действительно показать, что мы хотим эту ситуацию исправлять. Что касается допуска к Играм только отдельных спортсменов, то, скорее всего, так и будет. Точнее, считаю, что повторится ситуация с допуском в Рио, когда по российским спортсменам решение о допуске будет приниматься на уровне каждой международной спортивной федерации отдельно. Думаю, здесь будет какой-то вариант в этом роде», – сказал Николай Яременко.

 
Российские медалисты Рио
А. Голованов и С. Киврин / olympic.ru

По оценке Никиты Белоголовцева, спортивного журналиста и главного редактора образовательного портала «МЕЛ», в настоящее время сложно делать прогнозы, так как история в значительной мере имеет прецедентный характер.

«Сейчас очень сложно и мне, и людям, гораздо более глубоко изучившим детали дела, давать однозначные прогнозы. Просто потому, что ситуация очевидно развивается по более или менее прецедентному принципу. Таких ситуаций, когда одну из ведущих (говорю без какого-либо сарказма) спортивных держав настолько сильно и системно наказывали, раньше не было. 

 
Юных спортсменов знакомят с антидопинговым кодексом ВАДА
Наталья Пахаленко / olympic.ru

Любое принимаемое сейчас решение – допуск, недопуск, частичный допуск, допуск с условиями – уникально. Как не было раньше историй, аналогичных нашей истории в легкой атлетике, как не было историй, аналогичных истории наших паралимпийцев. Но от нашей позиции есть ощущение, что ставка сделана на то, что "не посмеют, не решатся! отстоим!" Ну, а если кого-то в итоге и потеряем, то не потеряем команду целиком.

Такая логика у нас была перед Рио, такая же отчасти была в истории с паралимпийцами, уж не знаю, насколько это может быть предметом торга. Но очевидно, что какой-то системной и последовательной работы вроде судебного обжалования, исков о клевете и т.д. не идет. 

Юристы много раз говорили, что доклад Макларена можно обжаловать, что можно придираться к формулировкам; можно пробовать судиться в Канаде или в Великобритании. Но если кто-то и судится, то делают это отдельные спортсмены, по личной инициативе и, насколько я понимаю, за личные деньги.

В целом позиция российской стороны даже если не лишена логики (по принципу "а вы стопроцентно докажите, что мы виновны!"), то все же мне эта логика кажется не до конца верной. Потому что уже очевидно, что международные чиновники не ждут от Макларена доказательств, принимаемых за стопроцентные в нашем понимании.

Очевидно, что многие завязано на репутации и Макларана, и России, и так далее. Поэтому я думаю, что в этой логике решения и будут приниматься. Плюс многое зависит от вида спорта. У нас был показательный пример того, как наших биатлонистов отстранять не решились, потому что это были бы глобальные потери для всего вида спорта. 

При этом будет ли стопроцентной потерей для Олимпиады в целом неучастие или какое-то кастрированное участие российской команды конкретно в 2018 году, судить сложно. Думаю, это, конечно, будет болезненно.

Россия в зимних видах спорта – возможно, даже более важная команда, чем в летних, вне зависимости от того, какие места наши спортсмены занимают. Важнее она просто потому, что мир зимних видов спорта меньше в разы, и потеря одной из ведущих даже просто по количеству спортсменов команды бьет очень сильно по престижу целых видов спорта – тот же биатлон, фигурное катание и так далее это очень ощутят.

С другой стороны, я бы не исключал относительно жесткого развития событий – просто потому, что мы занимаем пассивную позицию. Мы по инерции не доказываем нашу правоту. Мы не ставим под сомнения в юридическом поле выводы комиссий и организаций. То есть если мы просто зададимся задачей припомнить все нашли централизованные судебные действия в этом вопросе, то их можно будет пересчитать по пальцам одной руки.

Поэтому я думаю, что потери у нас, конечно, будут. Насколько крупные? Ну, это вопрос отчасти доброй воли, отчасти – принципиальной позиции представителей конкретных видов спорта. Я думаю, что жесткого, однозначного и тотального запрета не будет, но в целом потери будут», – сказал Никита Белоголовцев.

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