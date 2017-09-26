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26 сентября 2017, 13:00
биология

«Белок-стартер» для оптогенетики

Илл.: МФТИ

Ученые нашли белок, который станет новым инструментом в оптогенетике и может быть использован для управления мышечными и нервными клетками. Работа по исследованию светочувствительного белка NsXeR из класса ксенородопсинов опубликована в журнале Science Advances международным коллективом ученых из Московского физико-технического института, Института структурной биологии (Франция) и Юлихского исследовательского центра (Германия). Кратко о ней рассказывает пресс-релиз МФТИ.

Оптогенетика – методика, которая позволяет при помощи света управлять нервными или мышечными клетками в живом организме. Наиболее широко она используется в исследованиях нервной системы: ее точность настолько высока, что позволяет контролировать отдельно взятые нервные клетки, «включая» или «выключая» определенные пути передачи информации. Кроме того, схожие методы используются для того, чтобы частично восстанавливать потерянное зрение и слух или управлять сокращением мышц.

Основные инструменты оптогенетики – светочувствительные белки, которые искусственно встраивают в нужные клетки. После встраивания белок работает на поверхности клетки и под действием света переносит ионы через клеточную мембрану. Если встроить такой белок в нейрон, то правильно подобранный световой импульс может запустить нервный сигнал или, наоборот, заглушить все сигналы – в зависимости от того, какой белок используется. Запуская сигналы от отдельных нейронов, можно имитировать работу определенных зон мозга, изменяя поведение организма. Если же встраивать такие белки в мышечные клетки, то можно внешним сигналом напрягать или расслаблять их.

Авторы работы описали белок NsXeR из класса ксенородопсинов. Он способен активировать отдельные нейроны, заставляя их посылать заданные сигналы в нервную систему под действием света. Помимо применений в исследованиях нервной системы, ксенородопсины могут занять нишу управления мышечными клетками. Для активации этих клеток желательно исключить транспорт ионов кальция, т.к. мышечные клетки особенно чувствительны к изменению его концентрации. Если использовать белки, не избирательно переносящие разные положительные ионы (и в том числе кальций), будут появляться нежелательные побочные эффекты.

Открытый белок позволяет обойти проблему с неконтролируемым переносом кальция: он отличается своей избирательностью и при работе он закачивает внутрь клетки только протоны. Этим он выгодно отличается от прямого конкурента канального родопсина, который сейчас широко используется в исследованиях: тот при работе переносит любые положительные ионы. Кроме того, ксенородопсин работает как надежный «насос», прокачивая протоны вне зависимости от их концентрации по обе стороны мембраны, а канальный родопсин лишь “открывается” под действием света, позволяя ионам идти по направлению от большей концентрации к меньшей. В обоих случаях поток положительных зарядов внутрь электровозбудимой клетки уменьшает напряжение между внешней и внутренней поверхностью мембраны. Такая деполяризация мембраны и запускает нервный или мышечный импульс. Возможность запускать такой импульс, перекачивая только протоны, уменьшит потенциальные побочные эффекты при исследованиях.

«В данный момент у нас в руках находится вся ключевая информация о механизме работы белка. На этом мы основываем дальнейшие исследования по оптимизации и подстройке параметров белка под нужды оптогенетики», – заявляет Виталий Шевченко, первый автор работы и сотрудник лаборатории перспективных исследований мембранных белков МФТИ.

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