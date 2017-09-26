Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
26 сентября 2017, вторник, 15:32
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Василий Лажинцев: Только вместе дольщики всех проектов ЖК «Виктория» могут вернуть вложенные средства
Жить станет лучше? Ямал: перспективы роста
Убийство в Абатском: чистосердечное признание смягчит вину за нож в груди?
Спецслужбы разоблачили организатора волны эвакуаций в России
Тюменская филармония порадует гостей новым звучанием
Президенты РФ на выбор: поэтесса, транссексуал и другие
В Тюмени открыли новый туристический маршрут
Матвиенко назвала прошедшие выборы по-настоящему демократическими, прозрачными, честными
Полицейские вытащили из Туры свалившегося в воду тюмеца
Участок трассы на подъезде к Тюмени отремонтирован
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
26 сентября 2017, 14:52
выборы Российская академия наук
Павел Салин

Выборы президента РАН: особенности и прогноз

Общее собрание РАН. 2016
Общее собрание РАН. 2016
ras.ru

Начались выборы президента Российской академии наук. У пятерых кандидатов на этот пост оценки ситуации и соображения о том, что именно нужно менять, примерно одинаковы, как показали их выступления перед членами Академии.

Как пишет газета «Коммерсантъ», кандидатами на пост президента стали: генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов Евгений Каблов, директор АО «НИИ молекулярной электроники» Геннадий Красников, научный руководитель Института океанологии им. Ширшова Роберт Нигматулин, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко и директор нижегородского Института прикладной физики Александр Сергеев.

 
Кандидаты на пост президента РАН
ras.ru

Все кандидаты отметили, что РАН и российская наука в целом находятся в серьезном кризисе. Для улучшения же ситуации все они предлагали ограничить полномочия Федерального агентства научных организаций (ФАНО), увеличить госфинансирование и объединить научное сообщество.

Побеседовать с «Полит.ру» о выборах президента РАН согласился Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ. Он согласился с мнением, что кандидаты на пост президента выдвигают более или менее одинаковые программы и высказал предположение, что победа кандидата будет зависеть во многом от того, какие элитные группы его поддерживают.

«Во-первых, я бы при оценке потенциальных действий того или иного кандидата в случае его избрания не танцевал бы от его предвыборного выступления, потому что, как вы правильно заметили, они более или менее одинаковые. Я бы шел от того, какие элитные группы этих кандидатов поддерживают. У тех элитных групп, которые пролоббировали выдвижение своих кандидатов и их последующее утверждение правительством, есть свое видение дальнейшей судьбы РАН, и «их» кандидаты в случае избрания будут это видение воплощать.

Понятно, что все кандидаты – фигуры несамостоятельные: у кого-то самостоятельности больше, у кого-то меньше, но все они так или иначе будут опираться на поддержку тех групп, которые из выдвинули. Поэтому я думаю, что поскольку у нас РАН, да и вообще сфера науки и образования, относится к неформальной сфере влияния и сфере компетенции Ковальчуков, то, так или иначе, победит их кандидат. Вопрос в том, какой именно кандидат и каким образом он победит.

Принято считать, что кандидатом Ковальчуков является господин Панченко (и это так). Но у него за время участия в предвыборной кампании (а он выдвигался и в марте 2017 года) успел накопиться определенный антирейтинг. Все-таки академическое сообщество прекрасно понимает, что он является креатурой Ковальчуков, а Ковальчуков в академической среде не любят. Если бы любили, еще десять лет назад избрали бы Михаила Ковальчука вице-президентом РАН, и не было бы всей этой катавасии, ситуации реформы, с созданием ФАНО и так далее.

 
Михаил Ковальчук
www.sib-science.info

Поэтому у Панченко в связи с этим не очень высокие шансы на избрание. Но есть кандидат, который позиционируется в качестве компромиссного – господин Сергеев. Но опять же, если смотреть не на его выступление, а на его внутриэлитные связи, то оказывается, что это тоже кандидатура Ковальчуков. Поэтому я думаю, что наибольшие шансы на избрание именно у него: с одной стороны, он воплощает некоторую компромиссную линию, с другой – близок к этой элитной группе и еще якобы близок к Кириенко. Это тоже дополнительная поддержка.  

Как именно будет избран кандидат? Ему нужно простое большинство голосов? Академическое сообщество очень недовольно ситуацией вокруг РАН вообще в последние пять лет – и, в частности, ситуацией вокруг избрания ее президента. Недовольно и мартовскими выборами, и летним изменением законодательства в этой области, и прочим. Так что не исключено, что даже господин Сергеев не наберет необходимого числа голосов – и тогда, скорее всего, он же будет как компромиссный кандидат назначен руководителем РАН в качестве временно исполняющего обязанности президента РАН.

Словом, я уверен, что так или иначе победит кандидатура от Ковальчуков. А в дальнейшем… Ну, РАН действительно находится в глубоком системном кризисе – руководство Академии наук, ели брать рядовой уровень, уровень среднего менеджмента, научных сотрудников, руководителей отделов (а это – десятки тысяч человек), то они являются достаточно работоспособными. А если брать академическую верхушку, то она, на мой взгляд, не может избавиться от советского ментального наследия, которое заключается в том, что РАН является единственной экспертной институцией в стране, и если власть хочет какую-то экспертизу, она должна обращаться в РАН.

Так было в советское время: когда политической власти, Политбюро либо ведомствам, было что-то нужно, они сразу обращались в РАН или отраслевые институты. Но сейчас ситуация изменилась по многим параметрам, и прежде всего необходимо избавиться от старой ментальности, от представления, что РАН является уникальным институтом. Необходимо понять, что на рынке экспертизы существует конкуренция и что Академии наук необходимо в это поле встраиваться. Если этот ментальный барьер будет сломан и Академия поймет, что она – одна из структур и должна бороться за клиента (в первую очередь – в лице государства, хотя есть и другие заказчики), то думаю, что ситуация постепенно выправится.

Каковы шансы на то, что это произойдет? Думаю, 50/50, потому что инерционность мышления весьма велика.

Нужны ли РАН некие дополнительные структуры для взаимодействия с властями? Ну, не знаю, Президиум РАН уже есть, то есть такие структуры уже существуют. Зачем плодить новые? В свое время создали ФАНО – структуру, которая занимается управлением имущества Академии. Но там сразу было ясно, что это было сделано, так как академики не пустили в РАН человека, который руководил бы имущественными вопросами. Мол, не хотите так, тогда мы выведем имущественно-финансовые вопросы из ведения Академии и будем руководить этой сферой из другой структуры.

Что же касается чисто научных вещей и взаимодействия с властью, то, по-моему, структур для этого достаточно, даже избыточно. Необходимо менять просто ментальность, избавляться от мышления, грубо говоря, в той парадигме, которая была распространена в позднесоветские годы – то есть о представления, что наука – это удовлетворение собственного любопытства за государственный счет. По большому счету, такой подход – достаточно снобистский – до сих пор присутствует в научной среде. Когда ученые поймут, что танцевать нужно от интересов клиентов, заказчиков, которые платят деньги, тогда ситуация сдвинется с мертвой точки принципиально.

В сущности, Академия неоднородна, в ней есть различные отрасли знаний, и по каким-то направлениям российская наука конкурентоспособна и на международном рынке. Прежде всего речь идет о технических направлениях. Поэтому если остальные направления будут подстраиваться под эту новую парадигму мышления, когда наука работает на заказчика (как, например, многие технические направления работают на оборонку), то ситуация будет налаживаться. Ведь уже внутри самой Академии есть успешные примеры нового мышления. То есть речь не идет о том, что все нужно ломать.

Ну, а что касается гуманитарного блока, там все гораздо хуже, конечно», – сказал Павел Салин.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Валерий Шанцев
Путин сменил нижегородского губернатора
Просмотр страницы в Facebook
Роскомнадзор пригрозил Facebook блокировкой
Здание РАН на Ленинском проспекте
Президента РАН не смогли выбрать в первом туре
Театр "Гоголь-центр"
Всех актеров «Гоголь-центра» вызвали в СКР
Туристы в Египте
Ростуризм открыл горячую линию для клиентов «ВИМ-Авиа»
15:26 В Китае разблокировали WhatsApp
15:22 В Лондоне после взрыва эвакуировали станцию метро
15:17 «Ельцин Центр» погасил взятый у Минфина кредит в 2 млрд рублей
14:58 Топилин рассказал о «серьезно высокой» индексации пенсий в России
14:53 Лидер ультраправой «Альтернативы для Германии» покинет партию

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Иван Павлов
Иван Петрович Павлов
26 сентября 1849 года родился Иван Павлов, физиолог, первый русский нобелевский лауреат.
14:38 СМИ сообщили о причастности к звонкам о заложенных бомбах уроженца Ставрополья
14:31 Президента РАН не смогли выбрать в первом туре
14:25 Ростуризм открыл горячую линию для клиентов «ВИМ-Авиа»
14:13 В Кремле напомнили Facebook об обязанности соблюдать законы
14:04 В Москве из-за звонков о бомбах эвакуировали несколько районных управ
13:49 Путин сменил нижегородского губернатора
13:47 В Москве началась пятая волна сноса самостроя
13:38 Всех актеров «Гоголь-центра» вызвали в Следственный комитет
13:24 Роскомнадзор пригрозил Facebook блокировкой
13:13 Путин поздравил Меркель с победой на парламентских выборах
13:08 Австралия создаст свое агентство космических исследований
13:00 СМИ сообщили о допросе приближенного Березовского по делу об убийстве Политковской
12:56 Даниил Квят отстранен от участия в «Формуле-1»
12:35 При взрыве газа на границе с Россией погиб грузинский пограничник
12:30 Тиньков пообещал «без условий» отозвать все иски против Nemagia
12:19 Москва утвердила 210 стройплощадок для реновации
12:04 СМИ анонсировали ограничение полетов российских военных самолетов над США
11:58 На Новом Арбате полицейского на разделительной полосе сбила насмерть машина ФСБ
11:50 Санацию крупнейших банков РФ оценили в 500 млрд рублей
11:38 Рейсы «Вим-Авиа» перенесли во Внуково
11:27 Правительство одобрило разработку системы сообщений граждан о нарушениях ПДД
11:18 «Калашников» показал прототип квадрокоптера для полета людей
11:08 Яровую увидели новым губернатором Мурманской области
11:03 Минтруд определил самые высокооплачиваемые профессии в России‍
10:55 Россияне стали реже платить за лечение в руки врачам
10:42 АТОР попросила правительство помочь «Вим-Авиа»
10:31 Тыловик Минобороны арестован по делу о взятке в 368 млн рублей
10:12 Российских военных обвинили в гибели 27 мирных жителей в Сирии
09:52 Курды поголовно высказались за независимость от Ирака
09:46 Никита Михалков откроет барбершоп «Сибирский цирюльник»
09:31 Замглавы Минпромторга стал основным кандидатом в нижегородские губернаторы
09:15 В «Роскино» назвали самые успешные отечественные фильмы в 2017 году
08:59 СМИ сообщили о полной блокировке WhatsApp в Китае
08:42 Дипломатов РФ возмутило американское пособие по войне с Россией
08:24 Президент Украины подписал скандальный закон об образовании
08:10 Прекращение чартеров «Вим-Авиа» затронет 100 тысяч туристов
07:55 США отвергли причастность к гибели российского генерала в Сирии
25.09 21:00 Володин рассказал о контроле депутатских обещаний по соцсетям
25.09 20:48 СКР завел на «Вим-Авиа» дело о хищении денег за билеты
25.09 20:28 КНДР объявила о праве сбивать самолеты США где угодно
25.09 20:06 Греф призвал срочно сдвинуть систему образования на два века вперед
25.09 19:31 США решили поставить блокчейн на борьбу с эпидемиями
25.09 19:04 С координатора волгоградского штаба Навального взяли подписку о невыезде
25.09 18:43 В ООН обвинили российские спецслужбы в применении пыток в Крыму
25.09 18:19 В грунте Весты имеются запасы льда
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.