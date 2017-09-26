Госдума займется разработкой законодательства, регулирующего отношения человека и искусственного интеллекта. Об этом на расширенном заседании совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Вопросы, связанные с искусственным интеллектом – это вопросы нашего приоритета. Понятно, что здесь мы не обойдемся без партнерства с нашими крупнейшими компаниями, которые уже многое сделали на нашем рынке, но и нам нужно смотреть, как развивается мир. Как вы понимаете, вопросы отношения человека и искусственного интеллекта, отношения человека и робота – это вопросы, которые мы законодательно должны будем в ближайшее время описывать», – приводит его слова информационное агентство RNS.

Глава нижней палаты российского парламента подчеркнул, что «было бы правильно посмотреть, как эти вопросы решаются в целом в мире». Он пояснил, что считает вопрос развития робототехники важным – в том числе и потому, что в связи с роботизацией многие профессии будут исчезать. По его оценке, нужно предвидеть это и «уже выходить на те решения, которые бы позволили сегодня моделировать эти процессы в будущем».

Вячеслав Володин на Совете по законодательному обеспечению развития цифровой экономики Марат Абулхатин/Фотослужба ГД

Без этих действий Россия будет отставать, убежден Володин. «Те задачи, которые обозначил президент на Петербургском экономическом форуме, говоря о развитии цифровой экономики, они, безусловно, должны быть эффективно решены через законодательное регулирование», – добавил он.

Беседуя с парламентскими журналистами он также отметил, что в Госдуме может быть внедрена программа, с помощью которой искусственный интеллект определит, насколько эффективно конкретные депутаты реализуют свои предвыборные обещания. Сделать это можно будет, по словам спикера Госдумы, анализируя социальные сети депутатов и любую публичную информацию.

По его оценке, результаты такой «проверки» будут интересны депутатам, так как благодаря этому реализуется обратная связь с избирателями. При этом Володин пояснил, что программа не будет обязательной для депутатов, пишет «Парламентская газета».

На Совете по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при Председателе Государственной Думы Марат Абулхатин/Фотослужба ГД

О том, насколько насущными являются для России вопросы взаимодействия человека и искусственного интеллекта в свете поставленной задачи по созданию цифровой экономики с «Полит.ру» побеседовал Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций.

«Цифровая экономика вообще становится очень популярной – хотя бы потому, что первое лицо государства представляет ее в качестве экономической программы. Но для того, чтобы разбираться в цифровой экономике (как и во множестве иных вещей вроде криптовалют, машинного обучения и вопросов игровой индустрии), надо этим заниматься. Проблема же заключается в том, что большинство парламентариев пока в этом вообще не ориентируются.

Думаю, довольно жестоко заставлять, например, представителя Омской области или же Самары, которые ориентируются в тяжелой промышленности, переключаться на цифровую экономику. Хотя понятно, что в будущем в принципе именно цифровая экономика даст серьезное увеличение производительности труда – прежде всего, за счет автоматизации и роботизации производства.

В последнее время сдвинулись с места истории, связанные с криптовалютами, нейросетями, с системой блокчейна в целом. И это хорошо. Но гиперболизация этого процесса – а то, о чем пишут СМИ, в особенности идея проверки эффективности работы депутатов путем анализа соцсетей и СМИ, выглядит именно гиперболизацией – это довольно странное решение.

Надо понимать, что фактическую эффективность деятельности парламентариев надо оценивать прежде всего, исходя из эффективности их законотворческой деятельности, а не только из их упоминаемости. Их задача ведь в первую очередь не объяснять, что именно они делают, а правильно делать. Это прежде всего. То есть их KPI, коэффициент эффективности деятельности, в первую очередь связан с законотворчеством, а не с вопросами индексации их в СМИ и соцсетях, которую сможет оценивать та или иная машинная сеть.

Ну, и агрегация индексации – это процесс, который и прежде происходил, просто в ручном режиме. Собирались эти данные, оценивались. Этот процесс можно очень серьезно регулировать, так как индексацию можно сделать и необъективной. И чтобы оценить ее объективно, требуется и серьезное человеческое участие.

Но в целом идея понятна, ведь современная повестка – как раз про это. Только не все еще до конца понимают, что идея заключается не в том, чтобы всюду пихать слово «цифровой», а в том, чтобы от изменения реально менялся выхлоп, результат. И оогда говорят о цифровой экономике, речь прежде всего идет о создании нормативно-правовой базы. Что, собственно говоря, и собирается создать Госдума.

Вообще роботизация идет относительно медленно: самая большая доля роботов, если считать их количество на десять тысяч человек, сейчас отмечается в Европейском союзе (а не в Японии и ни в США, как ни парадоксально). И по мере роботизации производства встает проблема, связанная с освобождением рабочих мест. Плюс ко всему за счет роботизации встает и вопрос правового регулирования – меры ответственности, в частности.

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Например, у вас есть роботизированный автомобиль, в котором едет человек. Допустим, эта машина сбивает пешехода. Кто за это будет ответственным? Водитель, который на деле был просто пассажиром? Производитель робота, управлявшего автомобилем? Структура, которая этого робота на автомобиль установила? То есть мера ответственности в такой ситуации с человеком понятна и юридически закреплена, а в случае с устройством, которое роботизировано и в некоторых условиях самостоятельно принимает решения, она еще неясна. Правовой базы на этот счет еще нет.

Ну, и, опять же, надо понимать, что если мы говорим о цифровой экономике, необходимо учесть еще много аспектов. Необходимо создать условия для применения российского программного обеспечения, например. И то, что сейчас «Касперского» выкорчевывают с американского рынка, не слишком хорошо. То же самое касается вопросов доступа российских производителей на отечественный рынок, причем тут нужно учитывать как позицию самих производителей, так и позицию потребителей, чтобы, создав кому-то слишком комфортные условия, избежать роста цен.

Есть еще много других проблем. Цифровая экономика более мобильна, ее структуры надо как-то удерживать от перемещения в другие страны (например, если вы – завод, то ваша продукция так и выпускается в одном и том же месте, а вот если вы – группа программистов, то вам все равно, где работать, и вы будете делать это там, где вам удобнее, где вас что-то еще удерживает). К тому же такая экономика требует более точечной поддержки.

А самое важное для этой области – это права на интеллектуальную собственность. Потому что главная часть, результат работы в области цифровой экономики, виртуален. Программа, какая-то разработка – они защищаются патентом, но это единственный способ защиты, единственный способ контроля цифровой экономики со стороны государства. С этим связан и способ удержать структуры цифровой экономики от перебазирования в другие страны – допустим, доля государства в какой-то разработке. Таким образом, и защита патентов на международном уровне, создание практики в этой области делаются очень важны.

Надо сказать, что нормативно-правовая база у нас также проваливается в вопросе о криптовалютах. Криптовалюта – это именно валюта? Можно ли давать ею зарплату, например? Ии это товар, или услуга? Что она собой представляет? Пока эти вопросы никак не отражены в законодательстве Российской Федерации – у нас нет второй эмитируемой денежной единицы. А ведь фактически производство биткоинов и других криптовалют российскими производственными мощностями есть эмитирование.

Такая же неясность и в вопросе о блокчейн-сетях. Вопрос о том, можно или нельзя их использовать в каких-то ситуациях, в нормативной базе никак не отражен. У нас даже аналогов нет в этой области, а ведь блокчейн собираются использовать при проведении транзакций. Нет ясности и в информационной сфере – взять те же мессенджеры, тот же Telegram. В каком они статусе находятся? А анонимайзеры? В Китае они, например, частично запрещены, а у нас?

Словом, есть целый ряд вопросов, которые касаются современной цифровой экономики, но которые не отражены в нормативной системе. И это – большая проблема. Если нет нормативной базы на этот счет, то нет и защиты собственности в этой сферы. Так что заниматься этим в принципе, очень логично. Но в этом надо разбираться, и надо подходить к вопросу системно. Надо выделить основные направления, сектора, посмотреть, в каких вопросах нормативной базы нет, создать «карту» этих пробелов и заниматься их заполнением. Это вполне выполнимо», – сказал Дмитрий Абзалов.