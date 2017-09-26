Топ новостей 26 сентября
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин сменил губернатора Нижегородской области, Роскомнадзор пригрозил Facebook блокировкой, академики не смогли выбрать президента РАН в первом туре.
Путин сменил нижегородского губернатора
Президент РФ Владимир Путин подписал указы об отставке губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева и назначении нового главы региона. Новым руководителем Нижегородской области назначен первый замминистра торговли и промышленности Глеб Никитин.
Первый пошел— DW (на русском) (@dw_russian) 26 сентября 2017 г.
Карикатурист @Sergey_Elkin на сайте DW: https://t.co/fPYVYQRiyz pic.twitter.com/n09xJZu9gp
Запомним губернатора Шанцева человечным! (Мое любимое видео, как он заснул на собственной прессухе) pic.twitter.com/ByQnUjEDws— Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) 26 сентября 2017 г.
новые самарский и нижегородский губернаторы могут разлочивать айфон друг друга pic.twitter.com/IiULVMSl3C— 🐷3️⃣✨ (@OraclePigFuntik) 26 сентября 2017 г.
Роскомнадзор пригрозил Facebook блокировкой
Социальная сеть Facebook должна в 2018 году выполнить российский закон о локализации в стране хранения персональных данных россиян, в противном случае ресурс будет заблокирован на территории РФ. «Мы будем добиваться, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден. В 2018 году все будет точно», – заявил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Видимо, в ближайшем будущем мы узнаем, что все террористы и продавцы наркотиков перешли с Телеграма в Фейсбук pic.twitter.com/DSDVlp7bUW— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 26 сентября 2017 г.
https://t.co/hoFYcAssnf pic.twitter.com/3cFNrvhvFr— Sergey Elkin (@Sergey_Elkin) 26 сентября 2017 г.
В Кремле напомнили Facebook об обязанности соблюдать законы
Компании Facebook следует соблюдать российское законодательство, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал угрозу Роскомнадзора заблокировать соцсеть в 2018 году, если она не будет хранить данные россиян исключительно на серверах в РФ.
если в России заблокируют Facebook, куда же будут писать Медведев и Маша Захарова, в Одноклассники что ли?— недруги за бугром (@Lndcalling) 26 сентября 2017 г.
Президента РАН не смогли выбрать в первом туре
Никто из кандидатов на пост президента Российской академии наук не смог заручиться поддержкой абсолютного большинства академиков в первом туре выборов. Будет проведен второй тур голосования.
СМИ сообщили о причастности к звонкам о заложенных бомбах уроженца Ставрополья
Организатором телефонных звонков о заложенных взрывных устройствах по всей России, по данным СМИ, может быть уехавший в Сирию уроженец Ставропольского края, являющийся членом запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». По словам одного из его знакомых, 27-летний ставрополец окончил техникум связи, а затем уехал в Сирию.
Ростуризм открыл горячую линию для клиентов «ВИМ-Авиа»
Ростуризм и объединение туроператоров «Турпомощь» открыли горячую линию для клиентов, улетевших на отдых за рубеж авиакомпанией «ВИМ-Авиа».
Москва утвердила 210 стройплощадок для реновации
Правительство Москвы утвердило 210 площадок, на которых будут построены дома для участников программы реновации. По словам мэра Сергея Собянина эти стройплощадки расположены «таким образом, чтобы переселение осуществлялось в непосредственной близости от проживания... То есть непосредственно в тех же кварталах».
Всех актеров «Гоголь-центра» вызвали в Следственный комитет
Всех актеров «Гоголь-центра» вызвали в Следственный комитет России (СКР), сообщил отец актрисы «Гоголь-центра» Яны Иртеньевой поэт Игорь Иртеньев.
Даниил Квят отстранен от участия в «Формуле-1»
Российский гонщик «Формулы-1» из команды Toro Rosso Даниил Квят отстранен от гран-при Малайзии и гран-при Японии.
На Новом Арбате полицейского на разделительной полосе сбила насмерть машина ФСБ
На Новом Арбате в центре Москвы накануне поздно вечером «Мерседес» с номерами ФСБ сбил насмерть сотрудника Госавтоинспекции. ДТП произошло около съезда на Новинский бульвар. После аварии у «Мерседеса», как пишут СМИ, оказались закрыты номера. Предположительно, машина с госномером А896МР97 принадлежит к связанной с ФСБ войсковой части.
Появилось видео наезда Мерседеса АМР на полицейскогоhttps://t.co/Gh0KJvoCPR— Лентач (@oldLentach) 26 сентября 2017 г.