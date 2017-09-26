Топ новостей 26 сентября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин сменил губернатора Нижегородской области, Роскомнадзор пригрозил Facebook блокировкой, академики не смогли выбрать президента РАН в первом туре.

Президент РФ Владимир Путин подписал указы об отставке губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева и назначении нового главы региона. Новым руководителем Нижегородской области назначен первый замминистра торговли и промышленности Глеб Никитин.

Глеб Никитин kremlin.ru

Запомним губернатора Шанцева человечным! (Мое любимое видео, как он заснул на собственной прессухе) pic.twitter.com/ByQnUjEDws — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) 26 сентября 2017 г.

новые самарский и нижегородский губернаторы могут разлочивать айфон друг друга pic.twitter.com/IiULVMSl3C — 🐷3️⃣✨ (@OraclePigFuntik) 26 сентября 2017 г.

Социальная сеть Facebook должна в 2018 году выполнить российский закон о локализации в стране хранения персональных данных россиян, в противном случае ресурс будет заблокирован на территории РФ. «Мы будем добиваться, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден. В 2018 году все будет точно», – заявил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Видимо, в ближайшем будущем мы узнаем, что все террористы и продавцы наркотиков перешли с Телеграма в Фейсбук pic.twitter.com/DSDVlp7bUW — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 26 сентября 2017 г.

Компании Facebook следует соблюдать российское законодательство, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал угрозу Роскомнадзора заблокировать соцсеть в 2018 году, если она не будет хранить данные россиян исключительно на серверах в РФ.

если в России заблокируют Facebook, куда же будут писать Медведев и Маша Захарова, в Одноклассники что ли? — недруги за бугром (@Lndcalling) 26 сентября 2017 г.

Никто из кандидатов на пост президента Российской академии наук не смог заручиться поддержкой абсолютного большинства академиков в первом туре выборов. Будет проведен второй тур голосования.

Общее собрание РАН, посвященное выборам президента Наталья Демина/Gazeta.ru

Организатором телефонных звонков о заложенных взрывных устройствах по всей России, по данным СМИ, может быть уехавший в Сирию уроженец Ставропольского края, являющийся членом запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». По словам одного из его знакомых, 27-летний ставрополец окончил техникум связи, а затем уехал в Сирию.

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Правительство Москвы утвердило 210 площадок, на которых будут построены дома для участников программы реновации. По словам мэра Сергея Собянина эти стройплощадки расположены «таким образом, чтобы переселение осуществлялось в непосредственной близости от проживания... То есть непосредственно в тех же кварталах».

Стартовые площадки по программе реновации в районе Бескудниково АГН "Москва"

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На Новом Арбате в центре Москвы накануне поздно вечером «Мерседес» с номерами ФСБ сбил насмерть сотрудника Госавтоинспекции. ДТП произошло около съезда на Новинский бульвар. После аварии у «Мерседеса», как пишут СМИ, оказались закрыты номера. Предположительно, машина с госномером А896МР97 принадлежит к связанной с ФСБ войсковой части.