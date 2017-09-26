Вим-помощь

Российская авиакомпания «Вим-Авиа» объявила о прекращении полетов чартерных рейсов в связи с отсутствием средств на продолжение данной деятельности. Компания не сможет вывезти и отправить более 80 тысяч туристов, имеющих на руках билеты «Вим-Авиа».

Причиной остановки чартерных перевозок послужила задолженность авиаперевозчика перед топливно-заправочными организациями, которая, передает РИА «Новости», превышает 500 млн. рублей.

Авиакомпания «не может осуществлять полеты без дополнительного финансирования» и планирует «введение внешнего антикризисного управления», говорится в опубликованном в официальной группе перевозчика «ВКонтакте» посте.

В сложившуюся ситуацию вмешались Росавиация, Ростуризм, а также правоохранительные органы. Росавиация после представления Генпрокуратуры главе агентства Александру Нерадько в понедельник начала внеплановую проверку компании. Также Росавиация начала поиск средств, необходимых для продолжения перевозок пассажиров авиакомпании. Особенное внимание регулятор уделял переговорам о замене «Вим-Авиа» на социально-значимых направлениях в города Дальнего Востока. Как пишет «Коммерсантъ» по сообщениям Росавиации, к вывозу пассажиров компании подключатся другие перевозчики, помощь «ВИМ-Авиа» могут оказать из резервного фонда агентства, но имеющихся там 50 млн руб. явно не хватит, а других источников средств пока нет.

Ростуризм, в свою очередь, создал оперативный штаб по возвращению из-за рубежа российских туристов, которые не смогут воспользоваться приобретенными ранее обратными билетами «Вим-Авиа». По данным ТАСС, в настоящее время агентство совместно с туроператорами составляет список туристов, которым требуется помощь в возвращении домой. При этом, уточняется, что средства фонда ассоциации «Турпомощь», сформированного на случай невозможности выполнения своих обязательств туроператорами, не могут быть использованы в сложившейся ситуации, так как вина лежит целиком на авиаперевозчике.

Также Ростуризм совместно с объединением туроператоров «Турпомощь» открыли горячую линию для туристов, улетевших рейсами «Вим-Авиа» и находящихся на данный момент за рубежом. Об этом говорится на сайте ведомства. На горячей линии туристам рассказывают, как вылететь на родину.

Телефон горячей линии Ростуризма: + 7 985 226 82 71

Телефон горячей линии ассоциации «Турпомощь»: + 7 499 678 12 03

Как сообщалось ранее в СМИ, помощь «Вим-Авиа» был готов оказать и банк «Зенит», принадлежащий нефтяной компании «Татнефть». Условием оказания помощи была отмена авиакомпанией чартерных перевозок и сосредоточение на регулярных рейсах. Позже банк «Зенит» опроверг эту информацию.

Вечером в понедельник СК возбудил в отношении авиакомпании ​дело по факту хищения денежных средств пассажиров ее должностными лицами по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Как сообщает «Коммерсантъ», по итогам проверок следствие пришло к выводу, что в конце прошлой недели у руководства «ВИМ-Авиа» «возник преступный умысел ради хищения путем обмана средств пассажиров в особо крупном размере». Представители компании продолжали продавать билеты на сумму свыше 1 млн. руб., зная о том, что не смогут выполнить свои обязательства перед пассажирами в связи с отсутствием средств на закупку топлива.

Всего же «Вим-Авиа» имеет обязательства более, чем перед 190 тысячами пассажиров. Речь идет о тех, кто купил билеты на глубину более месяца, а также о китайских гражданах, которых активно возит компания.

Первые сообщения о проблемах с «Вим-Авиа» поступили от пассажиров еще 22 сентября. В минувшие выходные авиаперевозчик задержал более десятка рейсов.

Это уже вторая волна масштабных задержек рейсов «Вим-Авиа» за прошедший год. Ранее, в мае 2017 года, авиаперевозчик начал массово задерживать рейсы, объясняя это поздним прибытием воздушных судов. Для стабилизации ситуации авиакомпании пришлось частично сократить чартерную перевозку на летний период, а также обратиться за помощью к другим перевозчикам, которые помогали ликвидировать задержки.

«Вим-Авиа» - российская авиакомпания, базирующаяся в Московском аэропорту Домодедово и осуществляющая чартерные и регулярные авиаперевозки с 2002 года. «ВИМ-Авиа» является одной из авиакомпаний, чаще всего задерживающих вылеты чартерных рейсов.