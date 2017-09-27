Российскую систему образования надо серьезно менять, и очень срочно – сделать это стоило бы «еще вчера», заявил глава Сбербанка России Герман Греф в ходе расширенного заседания Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы. По его мнению, перемены необходимы радикальные.

Заседание Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы Вячеславе Володине было выездным; оно проходило в корпоративном университете Сбербанка. На нем Греф отметил, что новые технологии предполагают децентрализацию экономики, а для России это означает смену системы управления и серьезнейшую реформу в образовании.

«Очевидно, что модель образования XIX века имени (Вильгельма – прим. ред.) фон Гумбольдта себя полностью исчерпала. В этом веке она не может существовать. И есть понимание, как должна быть построена новая модель образования», – приводит высказывание руководителя Сбербанка информационное агентство RNS.

По словам Грефа, образование является самым главным средством в борьбе с социальным расслоением и лучшим социальным лифтом. «Бесплатная система образования для всех ребят и в первую очередь внимание на тех, кто не может позволить себе учить детей в топовых школах, – это самая главная задача», – цитирует главу Сбербанка информационное агентство ТАСС.

Дорога в школу. Бурятия, Бичурский район, село Потанино infpol.ru

Поговорить с «Полит.ру» о вероятных изменениях в системе российского образования, будь то образование среднее или высшее, согласилась Татьяна Клячко, директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС. По ее оценке, какие-то более или менее конкретные очертания новой образовательной системы видны пока только в отношении высшего образования. В то же время, полагает она, начальная школа, скорее всего, пока будет меняться незначительно.

«Действительно, уже ясно, что система образования должна стать совершенно другой. Всем уже более или менее понятно, что в системе образования происходят тектонические сдвиги и она в ближайшее время начнет серьезно меняться – по той простой причине, что очень серьезно меняется социально-экономическая среда, в которой развивается образование.

Вопрос лишь в том, что ни у кого нет ясного образа этого будущего – возможно, за исключением Павла Дурова, у которого была большая статья по этому поводу. Статья эта вышла года три назад; в ней Дуров писал, что основные изменения будут связаны с тотальным внедрением новых образовательных технологий на основе ИКТ.

Думаю, немного в противовес этому мнению, что начальная школа, по всей видимости, еще более или менее сохранится в своем прежнем виде. Что касается основной школы, то да, здесь уже ребенок начнет самообразовываться под воздействием растущей и накапливающейся образовательной среды. В этом случае учитель становится, можно сказать, дирижером его развития – подхватывает нужные тенденции, развивает интересы ребенка, учит искать информацию, учит учиться, а не просто передает какие-то знания.

Касаясь вопроса о системе высшего образования, можно говорить о том, что мы переживаем четвертую образовательную революцию. Сначала мы переходили к всеобщему начальному, потом – ко всеобщему основному общему образованию, затем – к полной средней школе, а теперь, судя по всему, находимся на пороге перехода ко всеобщему высшему образованию.

Здесь уже видны контуры будущего образования, и связаны они именно с тем, что высшее образование переходит ко всеобщему формату. Хотя, наверно, обычному человеку трудно уловить эти нюансы, но разница есть: если 30% выпускников школ идут в вузы – это одна ситуация, если 60% – другая, если все 100% – это принципиально новая ситуация.

Это с одной стороны; с другой – изменится, видимо, сам подход к образованию. Сейчас мы учим всех практически одинаково (за редкими исключениями), хотя и говорим про индивидуализацию образования, а должны будем переходить к тому, чтобы учить всех действительно по-разному. Таков второй важный момент, который я хотела отметить. Третий же момент связан с резким повышением способности учащихся к постоянному самообразованию, о чем я уже говорила. То есть мы смещаемся от преподавания к обучению (по-английски это звучит: «from teaching to learning»).

По всей видимости, Герман Греф высказывал какие-то общие ощущения того, что система образования в ближайшие годы будет сильно меняться. Вопрос только в том, будем ли мы поддерживать эти уже происходящие изменения или пока мешать им. Мешать в силу того, что педагогический корпус не готов к таким переменам (ведь педагогам надо будет совершенно измениться); да и управленческий корпус мало готов – особенно на уровне среднего профессионального и даже высшего образования.

Между тем, система образования становится глобальной, и миграция студентов по национальным системам высшего образования также становится массовой. Сегодня студент поучился в России, завтра – в Китае, послезавтра может поехать учиться в Великобританию, а еще через год начать образовываться в Соединенных Штатах, потому что он набрал себе те курсы, которые хотел, которые ему интересны. Или даже не поехал, а подключился онлайн к одним курсам здесь, к другим – там; тут послушал лекцию одного профессора, там – другого. То есть это – совершенно другая система обучения.

В то же время должна вырасти и новая система оценки знаний, контроля, признания этих знаний. В этом вопросе уже вырисовываются некоторые очертания, но видны в первую очередь проблемы, связанные с тем, что система ломает прежние рамки и выходит в совершенно другую плоскость», – сказала Татьяна Клячко.