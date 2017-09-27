Полтриллиона рублей можно было бы сэкономить, если бы государство в лице Центрального банка отказалось от идеи санации проблемных банков и просто не мешало бы их банкротству. Такие подсчеты сделали аналитики рейтингового агентства Fitch.

«Потери для государства как минимум на 0,5 трлн руб. превышают те, что были бы в случае банкротства этих банков», — указывает Fitch в презентации. С 2013 года по 1 сентября 2017 года на чистку сектора, без учета поддержки действующих банков, было потрачено более 2,7 трлн руб. За это время было санировано 35 банков, еще 346 лишились лицензий. Причем в материале подчеркивается, что чистка банковского сектора еще не завершена и в системе, наверняка, продолжают существовать проблемные банки, даже среди крупнейших.

Пресс-брифинг обманутых вкладчиков у Центрального банка России Андрей Любимов / АГН "Москва"

Также в Fitch обратили внимание на то, что в последние годы государство предоставляет непропорционально много поддержки госбанкам, хотя они продолжают быть источником риска. С 2013 года по 1 сентября 2017 года принадлежащие государству банки получили 260 млрд рублей за счет докапитализации (выпуск дополнительных акций, которые выкупались казной), 854 млрд от различных госструктур (в основном от ФНБ) и 855 млрд от АСВ по программе докапитализации через ОФЗ. «Госбанки получили огромный объем поддержки, сопоставимый с тратами на санацию. Что это такое, как не скрытая форма санации», — указывает старший директор рейтингового агентства Fitch Ratings Александр Данилов. При этом известно, что банки, участвующие в «программе ОФЗ» часто совершают махинации с отчетностью.

По подсчетам Fitch, средний размер дыры санируемых банков составляет около 6–7 основных капиталов. В теории такие проблемы могли бы выявить проверки Центрального банка, но по какой-то причине этого не произошло.

При этом ничего нового про причины таких проблем в Fitch не сказали. В агентстве уверены, что источник всех бед — агрессивный рост за счет поглощений и санаций на падающем рынке, а также кредитование связанных сторон — то есть компаний, принадлежащим структурам, которые владеют самим банком.

Fitch обращает внимание, что из 30 последних санаций 10 закончились тем, что сами санаторы затем обанкротились или были санированы — это в том числе «Открытие», Пробизнесбанк, Татфондбанк и Бинбанк. Еще треть санаций просто провалилась.

При это Центральный банк сам проводит санацию используя, порой, достаточно спорные механизмы. Так, для минимизации суммы докапитализации «Открытия» ЦБ решил прекратить все субординированные обязательства банка. Один из выпусков облигаций не подлежит списанию по условиям инвестиционного меморандума — но в ЦБ все равно считают, что действуют «содержательно». Держатели облигаций, которые с таким подходом не согласны и хотят все-таки получить свои деньги, собираются подать иск в Лондонский арбитраж (LCIA).

open.ru

Дело в том, что облигации NMOSRM 19 на 500 млн, которые размещались Номос-банком, преемником которого стал «Открытие», могут быть списаны только в случае банкротства эмитента — это говорилось не только в проспекте эмиссии, но и в российском законодательстве до 2013 года.

Проблема здесь даже не в деньгах инвесторов, а в том, как в Центральном банке относятся к обязательствам компаний, которые попали под его контроль. Дело в том, что если ЦБ не будет признавать британское право и даже ранее принятые решения российских судов, то в очередной раз возникнет вопрос о том, насколько осмысленно вести разговоры об инвестиционном климате в России.