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27 сентября 2017, 14:13
Дагестан Красноярский край отставки-назначения Рамазан Абдулатипов регионы
Илья Карпюк

Две отставки

Рамазан Абдулатипов
Рамазан Абдулатипов
kremlin.ru

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил об уходе с поста. Пока сценарий отставки отличается от двух других губернаторских отставок, которые состоялись в сентябре. Новость об отставке глав Самарской и Нижегородской областей пришла из Кремля, Толоконский заявил об отставке сам.

Сначала об отставке губернатора Красноярского края прессе сообщили участники совещания с правительством региона, затем о речи Толоконского написал в своем инстаграме вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко, а потом уже местному телевидению удалось получить комментарий от губернатора.

 
Виктор Толоконский
Сибирское Агентство Новостей

По словам Клешко, прощаясь с подчиненными, губернатор сказал: «Я ухожу. И даже уезжаю». «Извиняюсь, если кого-то обидел. Я бываю вспыльчив, но работал с любовью всегда. И если не хватило всем душевного тепла — извините», — добавил Толоконский. Клешко написал, что Толоконский говорил с большим волнением.

Позднее региональный портал «НГС.Новости» опубликовал видео, на котором Толоконский говорит журналистам, что состояние здоровья у него нормальное, а решение уйти в отставку он принял самостоятельно.

Корреспондент «НГС.Новости», который был в здании правительства региона, сообщил, что после заседания «министры, депутаты — все выходили с грустными лицами». «У некоторых даже накатывались слезы. Все оказались тронуты словами поддержки и благодарности. Татьяна Казанцева пришла на встречу с большим букетом белых роз. Она рассказала нам, что это была традиция поздравлять друг друга с праздниками и дарить цветы», — сообщил он.

Получилось, что прощание губернатора с бывшими подчиненными оказалось куда более сентиментальным, чем у его коллег. При этом Толоконский не стал записывать обращения к гражданам или делать чего-то подобное.

Совсем иначе выглядит другая отставка, которая, по всей видимости, состоялась в среду. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов 27 сентября написал заявление об отставке «по собственному желанию». Это, по информации РБК, произошло после неожиданного вызова политика в Кремль. По данным издания, Абдулатипова экстренно вызвали в Администрацию президента, где предложили ряд должностей и обсудили с ним кандидатуру возможного преемника.

Сам он в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что только собирается написать заявление об отставке. «Я буду подавать заявление об отставке. Скорее всего, сегодня. Что дальше? Куда-нибудь вернусь, если буду живой и здоровый. У меня очень большая в этом плане палитра интересов», — объяснил Абдулатипов. В качестве основной причины отставки Абдулатипов назвал возраст. «Причины отставки — возраст наступил, 71 год уже. Я думаю, что такая причина, потому что по всем остальным вопросам республика находится на подъеме, она выведена из тяжелейшего кризиса, в котором она находилась», — заявил глава республики.

 
Рамазан Абдулатипов принимает участие в торжественном открытии дороги 
president.e-dag.ru

«Это было неожиданно для него, никто не знал. Абдулатипов рассчитывал доработать до конца», — рассказал источник РБК в окружении главы региона. «Абдулатипова спросили, есть ли у него какие-то соображения относительно того, кто может временно исполнять обязанности. Он сказал, что пожеланий нет», — добавил собеседник издания. А вот сам Абдулатипов заявил, что предложил «несколько кандидатур» на свой пост.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал череду отставок российских губернаторов «ожидаемым процессом». «Ротационный процесс в губернаторском корпусе — это абсолютно нормальный, востребованный и ожидаемый процесс», — заявил Песков журналистам. Он также не согласился с мнением о том, что в последнее время должность глав российских регионов становится сугубо технической.

«Что касается молодых технократов, я бы сказал по-другому: молодых широкопрофильных специалистов. Это молодые талантливые широкопрофильные специалисты, они все имеют опыт работы в органах федеральной власти на самых разных участках, в органах региональной власти, и, по мнению президента, способны реализовывать, несмотря на молодой возраст, потенциал в интересах развития тех регионов, которые они возглавили», — отметил пресс-секретарь.

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