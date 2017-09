«Коммерсантъ» в статье «Первый среди РАН» пишет, что главой Академии наук стал Александр Сергеев.

«Бизнес заселит госсобственность»: предпринимателю дадут возможность выкупать ее по приоритетному праву.

«Жалобы на врачей превращают в госуслугу»: Минздрав запустит электронную систему оценки качества их работы.

«Регионам отодвигают сроки расплаты»: Дмитрий Козак объявил губернаторам условия реструктуризации долгов по кредитам.

РБК в статье «5 шагов вверх» пишет, как России удалось подняться в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ.

«Академики сделали прикладной выбор»: на выборах в РАН победил Александр Сергеев.

«Заслуженная отставка II степени»: вместо Валерия Шанцева главой Нижегородской области назначен Глеб Никитин.

«Известия»: «"Отвертке" понижают градус». Подготовлен новый ГОСТ на слабоалкогольные напитки.

«Капремонту готовят проверки»: Минстрой предложил регулярный аудит закупок в этой сфере.

«Россияне устали экономить»: потребительские расходы граждан выросли за счет заемных средств.

«Газета.ru» в статье «Новый танк США: вдогонку за "Арматой"» анализирует, сможет ли новый танк США составить конкуренцию российской «Армате».

Почему РФ поднялась в рейтинге по индексу глобальной конкурентоспособности объясняется в статье «ВЭФ: Россия на подъеме, но мир ждет новый кризис».

«Коллапс имени "ВИМ-Авиа"»: регулярные рейсы «ВИМ-Авиа» будут переданы другим перевозчикам.

The Economist: «Обидчивый принц из Саудовской Аравии. Мухаммад бин Салман преследует своих предполагаемых оппонентов» (Saudi Arabia’s prickly prince: Muhammad bin Salman cracks down on his perceived opponents). Саудовская полиция арестовала десятки общественных деятелей, которые критиковали политику наследника.

«The Economist объясняет: почему референдум о независимости Каталонии нелегален» (The Economist explains: Why the referendum on Catalan independence is illegal). Голосование о будущем Каталонии в конечном счете будет не более чем неформальным, пусть и информативным, жестом.

Bloomberg: «Как уничтожить фейковые аккаунты на "Фейсбуке" и сохранить неприкосновенность частной жизни» (How to Kill Fake Facebook Accounts and Preserve Privacy). Материал о том, как бороться в соцсетях с виртуалами, которые могут искажать общественное мнение.

«Немецкие националисты — это не главный вызов для Меркель» (Merkel's Top Challenge Isn't German Nationalists). Угроза со стороны ультраправого популизма в Германии не так серьезна, как ее представляют СМИ.

The Wall Street Journal: «Макрон с оглядкой на Германию ратует за большую интеграцию Европы» (Macron Pushes a More Integrated Europe, With Eye on Germany). Французский президент Эммануэль Макрон пытается продвигать свои предложения по дальнейшей интеграции еврозоны в тот момент, когда канцлер Германии Ангела Меркель только начала переговоры со своими потенциальными партнерами по коалиции.

«Республиканские попытки отменить здравоохранительный закон оказались на грани срыва» (Republican Effort to Repeal Health Law on Verge of Collapse). В США республиканцы в конгрессе пытаются отменить значительные части старого закона о доступном страховании. Их оппоненты отказываются их в этом поддерживать.