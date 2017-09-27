Министр образования Ольга Васильева заявила, что в школах целесообразно изучать только один иностранный язык, желательно английский. Позицию министра, как ни странно, понять можно: сейчас большая часть россиян не может похвастаться тем, что знает иностранный язык, максимум, на что хватает многих — гордо сообщать, что «язык учил в школе». Иногда из этого даже не следует знание латинского алфавита.

Другое дело, что это проблема не числа языков в школе, а качества их преподавания: а это и учителя, которые сами не поймут носителя языка, и программы, к которым были претензии уже в момент их написания. А еще многие ученики не понимают, зачем им язык.