Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его республика нуждается в дополнительных дотациях из федерального центра. Обоснования такого требования достаточно своеобразные: в Чечне фиксируется высокая рождаемость.

После встречи с вице-премьером Дмитрием Козаком Рамзан Кадыров написал в своем инстаграме, что высокая рождаемость «ставит перед нами задачи, требующие оперативного решения». «Они должны учитываться и при формировании бюджета. Это рост расходов на социальную сферу — здравоохранение, образование и другие, которые необходимо учитывать при исчислении дотаций на выравнивание бюджета», — уверен глава Чечни.

«Дмитрий Николаевич заверил, что будет оказана всесторонняя поддержка и помощь», — написал Кадыров.

Отметим, что Чечня действительно уже много лет является лидером среди всех регионов России по рождаемости. Но Рамзан Кадыров, безусловно, лукавит, говоря, что этот факт должен вынуждать федеральный бюджет срочно увеличивать дотации.

Рамзан Кадыров с семьей Instagram

Во-первых, рождаемость, хоть и высокая, все время снижается. В 2012 году естественный прирост населения республики составил 2,05%, на тысячу человек было рождено 25,96 детей, всего — 34 385 новорожденных. В 2016 году прирост уже снизился до 1,64%, рождаемость до 21,13 на тысячу человек, а абсолютное число родившихся составило 29 893. Если пять лет назад естественный прирост населения в Чечне была на уровне стран Центральной Африки, то сейчас — на уровне Пакистана, Киргизии и Лаоса.

Во-вторых, рождаемость — не тот параметр, который сваливается на руководство регионов внезапно. Та же самая статистика показывает, что показатели год от года отличаются не слишком сильно, а значит, если нужны какие-то срочные меры поддержки, возникают серьезные вопросы о профессиональности администрации республики.

Впрочем, все понимают, что рождаемость — лишь предлог. Бюджет Чечни не способен прожить без дотаций из федерального центра, которые регулярно получает. В рядах оппозиции даже принято говорить, что Россия таким образом «платит дань Чечне». Действительно, Чечня получает огромные по своим меркам дотации, но многие регионы получают больше (например соседний Дагестан), да и вообще, бюджетная политика устроена таким образом, что бюджеты большинства регионов являются убыточными.

Тут скорее показательно, что действия Министерства финансов по сокращению дефицита бюджета, судя по всему, приводят к тому, что те, кто раньше чувствовал себя вполне комфортно, теперь начинают испытывать затруднения с финансированием.

В мэрии Грозного facebook.com/grozmer

Показательно и время, когда Кадыров опубликовал в инстаграме свое заявление. Как раз на днях правительство одобрило проект бюджета на 2018 год, документ поступил в парламент — то есть, в целом, формирование расходных статей закончено.

То есть заявление Кадырова может означать одну из двух вещей. Либо он находится почти в панике, потому что все привычные способы получения из Москвы денег не действуют и он вынужден делать такого рода заявления. Либо алгоритм распределения бюджетных дотаций меняется и теперь в этом процессе заметную роль будет играть парламент. Какая из этих двух версий скорее окажется правильной, мы вряд ли поймем сейчас и даже через год — но что-то меняется, это точно.