Помещения учебного блока Европейского университета в Санкт-Петербурге не отвечают лицензионным требованиям по ряду показателей. Этот вывод сделали СМИ на основе акта внеплановой проверки Рособрнадзора, проходившей в вузе с 19 по 22 сентября. Акт проверки опубликован на сайте универстета.

Проверка проводилась в связи с тем, что Европейский университет сдал образовательную лицензию. Решение о том, что ему нужна новая лицензия, вуз принял после ряда судебных разбирательств с Рособрнадзором по поводу результатов проверки в августе 2016 года. По итогам той проверки Рособрнадзор указал на ряд нарушений в работе вуза.

Новая проверка проводилась в другом учебном блоке Европейского университета, расположенном во временном здании вуза на Гагаринской улице в доме 6. Среди недочетов на сей раз проверяющие отметили отсутствие «специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».

Они также указали на несоответствие госстандартам оборудования некоторых помещений и материально-технического обеспечения образовательной деятельности (в чем именно заключалось это несоответствие, указано не было). Кроме того, отмечались некие нарушения при разработке и утверждении дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Новейшие методы социологических исследований города».

Интерьер Малого мраморного дворца, где размещается один из учебных блоков Европеского университета eu.spb.ru

Полностью с актом проверки, сохраненным в формате pdf, можно ознакомиться здесь.

Напомним, Европейский университет является негосударственным вузом. Он имеет блестящую репутацию. В попечительский совет вуза входят экс-министр финансов Алексей Кудрин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Вуз включает в себя пять факультетов; он существует с 1994 года.

Все эти годы вуз занимал особняк Кушелева-Безбородко по адресу Гагаринская улица, 3. По сообщениям ряда СМИ, желание городских властей отобрать этот особняк стало одной из причин возникновения проблем у учебного заведения.

В настоящее время занятия в вузе не ведутся, набора студентов в 2017 году не было. Кроме того, 25 сентября вуз получил предписание с требованием до 10 октября освободить пресловутый особняк. Ректор Европейского университета Николай Вахтин уже направил письмо председателю комитета по контролю за имуществом Смольного Андрею Короткову с просьбой продлить сроки выезда, передает информационное агентство РБК.

По словам Аллы Самолетовой, руководителя аппарата ректора Европейского университета в Санкт-Петербурге, акт проверки не содержит достаточно конкретных указаний на то, что именно было отнесено проверяющими к нарушениям лицензионных требований. В то же время в беседе с «Полит.ру» она выразила надежду, что до ноября 2017 года, когда Рособрнадзор должен будет принять решение о выдаче или же невыдаче вузу образовательной лицензии, ведомство уточнит свои претензии и вуз сможет устранить их.

Европейский университет на Марше в защиту Петербурга 1 мая 2017 ЕУСПб

«Если вы изучите акт проверки, вы, возможно, обратите внимание на то, что и в самом акте, и в сопутствующих экспертных заключениях говорится о ряде несоответствий лицензионным требованиям, которые установлены порядком лицензирования образовательной деятельности. Однако ни в одном из пунктов, касающихся фиксации этих несоответствий, не указывается напрямую факт допущенного нарушения.

Иными словами, ни из экспертного заключения, которое должно подкреплять выводы акта проверки, ни из самого акта проверки не представляется возможным выявить и оценить, что именно нарушил университет, исполняя требования лицензионного порядка.

Мы считаем, что создали условия как для обеспечения учебного процесса в целом, в соответствии с государственными федеральными стандартами, так и для обучения лиц с ограниченными возможностями, о чем упоминается в акте проверки. Однако в акте написано, что есть некоторые несоответствия.

Какие именно, не указано. Поэтому теоретически мы даже не имеем возможности ни опротестовать этот акт, ни понять, в чем причина и исправить нарушения. Словом, не можем предпринять какие-либо действия, которые также предусмотрены законодательством, чтобы защитить свои права.

Формально сейчас Рособрнадзор должен принять решение о выдаче или невыдаче нам лицензии на основании акта проверки. По срокам у ведомства для этого есть время до начала ноября, то есть еще осталось довольно много времени.

Мы надеемся, что этого срока окажется достаточно для того, чтобы мы все-таки получили обоснования и разъяснения положений акта проверки – потому что без этого мы не может даже, условно говоря, подавать новый комплект документов, так как не понимаем, что именно нужно исправлять. И если те нарушения, на которые ведомство укажет, мы сочтем легитимными и возможными к устранению, мы их, конечно же, в кратчайшие сроки устраним, чтобы закрыть вопрос с получением лицензии и начать учебный год, как мы и планировали, с 1 ноября», – сказала Алла Самолетова.