Россия поднялась в рейтинге конкурентоспособных стран с 43 на 38 место. Эти данные содержатся в «Индексе глобальной конкурентоспособности 2017-2018», подготовленном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ). По оценке аналитиков ВЭФ, этот результат достигнут благодаря улучшениям в макроэкономике по сравнению с 2015-2016 годами.

Позиции в рейтинге определяются показателями по трем категориям (базовые требования, усилители эффективности, инновационные факторы) и 12 областям (общественные институты, инфраструктура, макроэкономическая среда, здравоохранение и начальное образование, высшее образование и профподготовка, рынок товаров и услуг, рынок труда, развитость финансового рынка, технологический уровень, размер рынка, конкурентоспособность компаний, инновации). В рейтинг включены 137 стран.

В то же время эксперты ВЭФ отметили, что экономика России «по-прежнему сильно зависит от экспорта полезных ископаемых, и ее перспективы остаются неопределенными». К слабым сторонам они отнесли также российский финансовый рынок и, в частности, банковский сектор, а также положение дел в области защиты прав собственности и независимости суда, пишет газета «Коммерсантъ».

Эксперты также отметили факт повышения уровня коррупции в стране и назвали это обстоятельство, наравне со ставками налога, одной из наибольших сложностей для бизнеса. Они также выразили обеспокоенность доступом бизнеса к финансированию, уровнем инфляции, нормами налогового регулирования, низкой образованностью работников, бюрократией и политической нестабильностью.

Как пояснил информационному агентству РБК вице-президент Центра стратегических разработок Владимир Княгинин, ключевым фактором стабилизации для России стала инфляция, которая «приближается к тому, что считается приемлемым уровнем». Он также отметил, что реализация планов по снижению бюджетного дефицита способствует повышению прогнозируемости экономической среды.

По мнению Антона Табаха, доцента НИУ ВШЭ, доцента МГУ, управляющего директора, руководителя отдела по макроэкономическому анализу и прогнозированию рейтингового агентства «Эксперт РА», продвижение России в этом рейтинге вверх – факт хороший, однако о значимых изменениях он пока не свидетельствует. В беседе с «Полит.ру» эксперт указал, что и сам рейтинг является достаточно условным, и перемещение в середине него еще не означает качественных перемен.

«На этот результат особого внимания обращать не стоит по нескольким причинам. Первое: рейтинг – это очень большая условность. Рейтинги, вообще говоря, отражают не реальность, а, скорее, некий конструкт. И этот рейтинг – тоже, точно так же как, как и рейтинг Всемирного банка Doing Business, на котором у нас в свое время просто помешались и стали делать все, чтобы достичь в нем высоких позиций.

Если посмотреть, что там делается, то это делается, скорее, опросами, чем замерами. По этому поводу есть замечательный, но довольно грубый анекдот, и он отчетливо показывает разницу между результатами опросов и замерами. И надо понимать, что этот рейтинг конкурентности составлен в основном не на основе замеров, а на основе опросов.

Наконец, самое важное во всех подобных рейтингах – это первая десятка, лучшие в нем, и хвост. Все, что в середине, на деле отличается друг от друга некритично. Сдвинуться на пять мест с 43 места на 38 – это, конечно, хорошо, но не очень важно. Тут как в спорте: всех интересует, кто сдвинулся с третьего места на первое и с пятого на третье, но мало волнует, что там произошло между 43 и 38 местом. Это второй важный момент, который я хотел бы отметить, говоря об этом рейтинге.

И третий важный момент таков: как и Doing Business, рейтинг конкурентности в основном ориентирован на вещи формальные, регистрации, и т.д. и т.п. Они в меньшей степени ориентируются на практику. У нас, в общем-то, законодательство и те же регистрации – вполне на уровне лучших стандартов. Ну, может, до мечты либертарианцев Сингапура или Новой Зеландии мы не дотягиваем, но, в принципе, среди крупных стран в этом мы вполне конкурентны. Даже налоговые ставки вполне конкурентны, разве что администрирование у нас слишком жесткое.

Поэтому – ну, хорошо, что мы не в хвосте рейтинга; хорошо, что двигаемся вперед. Но с реальностью ведения бизнеса и реальностью экономического развития это не связано. Рейтинг и реальность друг другу перпендикулярны.

Рейтинг этот достаточно формален; он, кроме того, ориентирован на крупный бизнес – а у нас у крупного бизнеса, в силу его очень большого огосударствления либо, наоборот, в силу международного его происхождения, имеет место совершенно иная проблематика. То есть, условно говоря, эта новость не сравнится с новостью о повышении суверенного кредитного рейтинга. Повышение суверенного кредитного рейтинга – событие кратно более значимое, нежели то, что произошло сейчас. Более значимое потому, что все, что связано с индексом конкурентности, существует в основном для пиара.

Реагировать на такие новости – все равно что на «индекс Биг Мака» реагировать. Кстати, он для ведения бизнеса – точнее, валютный курс и покупательная способность рубля – едва ли не важнее, чем все эти показатели. Так что это наше перемещение в рейтинге ничего особого не значит.

При этом надо все-таки сказать: хорошо, что за последние несколько лет действительно принимались активные меры по упрощению регулятивных процедур, перехода к электронному формату – и действительно, многие вещи стали удобнее», – сказал Антон Табах.