Англоязычные СМИ рассуждают на тему растущей напряженности между Россией и США в Сирии. Начались спекуляции о том, что опосредованный конфликт может превратиться в прямой.

Россия действует опосредованно, пишет Bloomberg, - через силы сирийского правительства. США тоже опосредованно — через своих местных подопечных (ополченцев, которых они поддерживают). Россия и США сейчас пытаются установить контроль над стратегически важным участком территории на границе с Ираком. Пока стороны в основном взаимно обвиняют друг друга в организации нападений. Самый тревожный момент в этой ситуации в том, что она может привести к прямому столкновению между этими державами.

Новая фаза напряженности ознаменовалась тем, что российские военные инженеры навели мост через Евфрат, объясняет автор. Некоторое число сирийских военных уже пересекли Евфрат с помощью понтонных мостов, наведенных Россией. Это произошло после прорыва блокады Дейр эз-Зора. Но их было мало. Теперь появился настоящий мост с пропускной способностью в 8000 транспортных средств в день, включая танки, ракетные установки и т.п. Это значит, что теперь на другую сторону можно переправить уже внушительный контингент.

Мост через Евфрат, наведенный российскими воеными инженерами Кадр видео телеканала "Звезда"

Ранее Bloomberg опубликовал материал, в котором объяснялась суть противостояния. Примерно на одной и той же территории, Россия и США ведут две отдельные военные кампании против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Но это в большой степени предлог, потому что на самом деле Россия и США борются за передел влияния на Ближнем Востоке. Поворотным моментом в сирийской гражданской войне стал эпизод, когда сирийская правительственная армия при поддержке российских вооруженных сил прорвала трехлетнюю блокаду вокруг Дейр эз-Зора, который стоит на Евфрате.

Далее за Евфратом находятся территории, которые до сих пор занимают джихадисты. Специфика этих территорий в том, что там расположены главные нефтяные месторождения в Сирии, что само по себе важно. А за этими территориями находится граница с Ираком. Из-за этого их стратегическое значение еще больше возрастает как для сирийского руководства, так и для его союзников, прежде всего, для Ирана, которому важно сохранять связь с этой границей.

И сирийскому правительству, и Ирану важно, чтобы этот участок находился под контролем Сирии, а не США. В противном случае на нем будут распоряжаться союзники США, прежде всего Израиль и Саудовская Аравия, а это для них недопустимо. Поэтому сразу после прорыва блокады сирийская армия направилась туда. Но примерно тогда же освободились силы, поддерживаемые США, которые до того вели операцию по перезахвату Ракки, и тоже двинулись туда.

Авторы отмечают, что сложившаяся ситуация напоминает финальную стадию Второй мировой войны, когда советские силы и силы союзников, наступая на нацистов, одновременно пытались расширить свои зоны влияния в Европе. Сирийский конфликт, конечно, гораздо менее масштабен, и вовлеченность российских и американских военных весьма невелика, а на местах действуют в основном сирийские военные и ополченцы. Тем не менее, стратегически конфигурация похожа. Собственно, гражданская война в Сирии и раньше использовалась внешними державами как полигон для конкуренции. Но до последнего времени конкурентам удавалось воздерживаться от прямых конфликтов. Вопрос в том, насколько успешно они будут воздерживаться в дальнейшем.