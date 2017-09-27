Расшифровать Telegram

Создатель сервисов «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров сообщил о заведении на руководство Telegram дела об административном правонарушении со стороны ФСБ.

На своей странице «Вконтакте» он опубликовал документы, направленные ФСБ в лондонский офис Telegram. В первом из них, датированном 31 августа 2017 года, Дурова извещают о составлении протокола об административном правонарушении и просят представителя Telegram явиться для того, чтобы протокол был составлен в его присутствии. Во втором, направленном 14 сентября, говорится, что, поскольку представитель мессенджера не явился, протокол был составлен без него.

Суть дела об административном правонарушении, составленном ФСБ 14 сентября, сводится к следующему: 14 июля 2017 года, вскоре после того, как Telegram внесли в реестр распространителей информации, ФСБ отправила запрос о декодировании и дала сервису на его исполнение пять дней. Мессенджер получил данное предписание только 21 июля, когда прошло уже два дня после истечения срока его исполнения.

В связи с тем, что по состоянию на 31 августа 2017 года в адрес Управления ответа от Telegram не поступало, против Telegram был составлен протокол по статье 13.31 КоАП РФ «неисполнение организатором распространения информации в сети «Интернет» обязанности предоставлять в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых и обрабатываемых электронных сообщений». Штраф по ней составляет от 800 тысяч до миллиона рублей.

«Из-за невыполнения антиконституционного закона Яровой ФСБ составляет на нас административные протоколы, которые, как считают юристы, неизбежно приводят к судебным процессам», - говорит Дуров на своей странице «ВКонтакте». Отсутствие возможности изредка посещать Россию, по его словам, будет для него болезненно, поскольку там живут его родители.

Газете «Ведомости» Дуров рассказал, что не знает, могут ли административные нарушения повлечь за собой блокировку сервиса. «Юристы мне сообщили, что я теоретически могу столкнуться со сложностями выезда из РФ после въезда из-за последствий подобных протоколов», - добавил он.

Руководитель аналитического отдела Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян убежден, что компаниям из списков организаторов распространения информации (ОРИ) до сих пор непонятно, в чем состоят требования ФСБ по вступившей в силу части «пакета Яровой». «Действующий порядок предоставления предполагает странную формальную процедуру отправки некоей информации для декодирования. Что это такое (особенно в свете современных алгоритмов шифрования), неизвестно. Судя по всему, главное, чтобы была соблюдена формальная процедура, как в случае внесения компаний в реестр ОРИ», - приводит его слова «Коммерсантъ».

«Страна, похоже, спешит присоединиться к Ирану в вопросе заведения дел на руководство Telegram», - констатирует Дуров на свое странице «ВКонтакте».

Напомним, что несколько дней назад прокуратура Ирана предъявила создателю мессенджера Telegram обвинения в том, что его сервис «изобилует распространяемой экстремистской пропагандой и детской порнографией» и завела на Дурова уголовное дело, запретив ему въезжать в Иран.

По словам прокурора Тегерана Аббаса Джафари Долатабади, Telegram крайне популярен среди членов запрещенной в России террористической группировки ИГ. Мессенджер также используется при организации различных преступлений.

«Сеть Telegram, помимо предоставления услуг террористам, в том числе ИГ, предоставляет услуги по контрабанде наркотиков и торговле людьми», - цитирует РИА Новости главу иранского надзорного ведомства.

В свою очередь, Дуров заявил, что данные обвинения не имеют под собой реальных оснований.

«Я удивлен этим известием. Мы активно блокируем террористов и порнографический контент в Иране. Я думаю, что реальные причины кроются в другом», - написал Дуров в Twitter.

Попытки запретить мессенджер Telegram, позволяющий пользователям дополнительно кодировать электронные сообщения, и ранее имели место в России. До недавнего времени сервис значился в кандидатах на блокировку. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров требовал от Дурова предоставить данные для включения сервиса в реестр организаторов распространения информации, в противном случае угрожая прекращением доступа к мессенджеру в России. Дуров согласился с внесением Telegram в список ОРИ, но отказался выполнять так называемый «закон Яровой», назвав его «антиконституционным».