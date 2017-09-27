Топ новостей 27 сентября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня ушли в отставку главы Красноярского края и Дагестана, в ФСБ объявили об обнаружении останков Доку Умарова, а Twitter вдвое увеличил размер своих сообщений.

В Кремле назвали череду отставок губернаторов «ожидаемым процессом», отметив, что их места займут «молодые талантливые широкопрофильные специалисты». Сегодня в отставку ушел глава Красноярского края Виктор Толоконский, которого может заменить глава Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков. Об отставке объвил и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, которого, по данным СМИ, перед этим вызвали в Кремль.

Какими делами и мемасами запомнится губернатор Виктор Толоконский pic.twitter.com/46fPEFmxcA — Проспект Мира (@News_krsk) 27 сентября 2017 г.

Впервые в мире в России были использованы 3D принтеры для создания новых губернаторов. pic.twitter.com/m4Jg0B0IGi — Шутки тети Розы (@Anakoyher) 27 сентября 2017 г.

ФСБ подтвердила информацию об обнаружении в горах Ингушетии захоронения лидера террористической организации «Имарат Кавказ» Доку Умарова, передает «Интерфакс». «ФСБ России в результате проведения целенаправленных долгосрочных оперативно-поисковых мероприятий в горно-лесистой местности Ингушетии обнаружено захоронение главаря северокавказского бандподполья Доку Умарова и четверых членов его банды, уничтоженных в ходе специальной операции силовых структур в сентябре 2013 года», - отметили в спецслужбе.

Доку Умаров боролся за свободу и независимость Чечни. Он не бандит, а ополченец, сторонник федерализации. — Egyptian orchestra (@IgorLukianchuk) 27 сентября 2017 г.

ФСБ потребовала от Telegram расшифровать сообщения пользователей в соответствии с «законом Яровой», заявил создатель сервиса Павел Дуров. 14 июля спецслужба отправила приложению запрос о декодировании и дала на его исполнение пять дней. Однако мессенджер получил данное предписание только через два дня после истечения срока его исполнения.

Российские власти снова начали прессовать «Телеграм». Теперь ФСБ требует расшифровать переписку по «закону Яровой».https://t.co/ZZRrRGB72M pic.twitter.com/2FcU4oTJwK — Лентач (@oldLentach) 27 сентября 2017 г.

ФСБ потребовала ключи от Telegram. Facebook заблокируют в 2018 году.



СКОРО ПРАВДУ В РОССИИ МОЖНО БУДЕТ ПИСАТЬ ТОЛЬКО НА ЗАБОРЕ ПО НОЧАМ. — Дядюшка Шу (@Shulz) 27 сентября 2017 г.

Twitter с 26 сентября удвоил максимальную длину своих сообщений до 280 символов. Опция доступна в тестовом режиме небольшой группе пользователей. Удлиненные сообщения можно будет писать на тех языках, которые «подвержены переполнению», то есть не используют иероглифическое письмо. Для японского, китайского и корейского языков сохранится лимит в 140 символов.

Twitter

Для России в Твиттере длина твита будет составлять 282 символа, либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет. — боль левиафана (@lindeskun) 26 сентября 2017 г.

твиттерские старообрядцы крестятся ста сорока перстами — Tapas&Tango (@atticus_flinch) 27 сентября 2017 г.

При пожаре на складах боеприпасов в Калиновке под Винницей пострадали по меньшей мере две женщины. Возгорание возникло в 48-м арсенале воинской части А1119, где на площади 60 га хранилось около 188 тыс. тонн различных боеприпасов, включая ракеты «Смерч», «Ураган» и «Град».

Взрывы на складе боеприпасов в Виннице. Из района эвакуировали около 30 тысяч человек и запретили полёты. Фото: Глеб Гаранич / Reuters #винница #взрыв #украина Публикация от Лентач (@true_lentach) Сен 27 2017 в 1:42 PDT

Как взрываются склады боеприпасов под Винницей (видео Reuters) pic.twitter.com/DaTNWLwVrV — Крым. Реалии (@krymrealii) 27 сентября 2017 г.

Ольга Васильева заявила, что не видит целесообразности в изучении школьниками двух и более иностранных языков: «Я считаю, что лучше знать один иностранный язык. Не можем мы сейчас позволить себе во всех школах два языка, не выучим мы их! Нам нужно хорошо знать русский язык, который мы знаем не очень хорошо».

Занятие по английскому языку для контролеров московского городского транспорта Андрей Никеричев / АГН "Москва"

Научатся своим иностранным языкам, а потом в гей-барах с вейпами сидят. https://t.co/CdyTCG8Itf — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 27 сентября 2017 г.

Экс-замглавы запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров признан виновным в призывах к сепаратизму и приговорен к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. По версии следствия, с которой согласился суд, в марте прошлого года он выступил в эфире крымского телеканала ATR с соответствующими призывами, после чего запись опубликовали в интернете.

Умеров после суда: остаюсь убежденным сторонником возвращения Крыма в Украину pic.twitter.com/RrjVMewfdU — Крым. Реалии (@krymrealii) 27 сентября 2017 г.

О незаконном приговоре российского суда в Крыму Ильми Умерову#FreeUmerov pic.twitter.com/YqZy2LsJv3 — Николай Полозов (@nikolai_polozov) 27 сентября 2017 г.

«Вим-Авиа» обратился к властям РФ с просьбой рассмотреть возможность срочного предоставления госгарантий для оплаты топлива авиаперевозчика, чтобы вывезти всех своих пассажиров. Перевозчик просит предоставить госгарантии на сумму 800-840 млн рублей.

Вдова племянника императора Николая II Ольга Куликовская-Романова могла потребовать от Алексея Учителя отказаться от показа «Матильды», так как авторы «первоначального сценария» якобы передали ей авторские права на него. Сам же Учитель намерен вывести фильм в американский прокат.

Между тем столичным семьям прелдложили брать пример с царской семьи, вывесив билборды с цитатами из переписки императора с супругой и ее дневников.

Росгвардия приобретет более ста пар генеральских погон из хрусталя. Они должны быть упакована в подарочную коробку, обитую бордовым бархатом и имеющую «механизм открытия верхней крышки». Каждая пара должна обойтись в 5,6 тысяч рублей, всего будет потрачено около 582 тысяч рублей. Покупка будет произведена за счет бюджета.

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов rosgvard.ru