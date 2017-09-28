Alibaba и сорок площадок

Китайская компания Alibaba Group запускает в России новую торговую интернет-площадку Tmall. С 28 сентября платформа работает в тестовом режиме, полноценный же запуск сервиса планируется на середину октября.

Tmall с 2008 года существует внутри Китая и впервые будет выведен за его пределы. Как сообщает РБК, Россия станет первой страной за пределами Китая, где будет работать Tmall.

В России новая торговая площадка будет запущена внутри платформы AliExpress. Но в отличие от AliExpress поставки товаров в новом сервисе будут осуществляться со складов партнеров Alibaba в России, а не с китайских складов. В России Tmall будет работать по смешанной модели - и как маркетплейс (проводя сделки между различными продавцами), и как самостоятельный ритейлер (реализуя товар со своих складов).

По сути, Tmall представляет собой «апгрейд» уже существующего в России маркетплейса «Молл». Отличаться же от своего предшественника Tmall будет по нескольким параметрам. Во-первых, улучшится качество обслуживания. Как рассказал ТАСС директор по развитию AliExpress в России и странах СНГ Марк Завадский, преимуществами Tmall будут «более тщательный отбор товаров и наличие единого складского и логистического решения, которое базируется на курьерской доставке и доставке в постаматы и пункты выдачи». Также, по словам источника ТАСС, ресурс «Молл» сотрудничал только с представителями российского малого и среднего бизнеса, в то время как Tmall будет работать и с крупным бизнесом (так называемая модель b2c – крупные бренды продают товары потребителям). Таким образом, на площадке будут продаваться товары крупных российских и международных брендов, а также популярных в России китайских торговых марок. Кроме того, в отличие от AliExpress, Tmall будет специализироваться на товарах среднего и более высоких ценовых сегментов.

Несмотря на то, что Tmall работал до этого только в Китае, по данным сайта Alexa, сервис занимал 14 место место в мире среди наиболее посещаемых сайтов, в нем зарегестрировано более 14 тыс. брендов со всего мира

Как сообщает РБК, точное количество пользователей Tmall неизвестно, но, по данным Alibaba Group, количество активных пользователей всех ее розничных площадок в июне 2017 года достигло 466 млн человек. По состоянию на март 2017 года 75% потребительских брендов из списка самых дорогих брендов Forbes сотрудничали с Tmall. Основной рост показателей площадки обеспечивают продажи товаров из категорий «одежда» и «бытовая техника».

​«Tmall - действительно хороший проект, который для Alibaba является не просто еще одной площадкой, позволяющей расширить предложение для клиентов, - приводит слова Николаса Дадиани, директора направления «маркетплейс» интернет-холдинга «Юлмарт» РБК, - Речь идет о важном шаге в сторону премиального качества предоставляемых услуг. Насколько проект будет успешен в России - определит потребитель».

По словам экспертов, появление Tmall в России будет способствовать конкуренции на российском рынке, а значит, положительно скажется на происходящих в нем процессах. «Мы приветствуем здоровую конкуренцию, - прокомментировал запуск Tmall Соломон Кунин, директор маркетплейса Goods (проект принадлежит «М.Видео»). — Маркетплейсы набирают популярность по всему миру, и еще один игрок в конечном итоге будет способствовать росту потребительского интереса к таким форматам и на российском рынке».

В России китайскому интернет-ритейлеру придется столкнуться с местными крупными игроками. Так, по данным Forbes, о своем намерении стать лидером на рынке электронной коммерции в августе сообщили «Яндекс» и Сбербанк, планирующие создать совместное предприятие на базе сервиса «Яндекс.Маркет».

Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работающая в сфере электронной коммерции. Он была основана Джеком Ма в 1999 году. У группы есть собственная электронная платежная система Alipay, компании также принадлежат несколько дочерних интернет-площадок: Alibaba, AliExpress и Taobao.

Чистая прибыль Alibaba в первом квартале 2017-2018 финансового года (апрель-июнь) выросла в 1,96 раза в годовом выражении и составила $2,07 млрд. Доля основной сферы деятельности компании - электронной торговли - составила 86% выручки.

Товары из Китая чрезвычайно популярны в России. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), на посылки из Китая приходится около 90% всех товарных отправлений из-за рубежа. При этом, большая их часть приходится на AliExpress.