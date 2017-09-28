Российские АЭС установили абсолютный рекорд по выработке электроэнергии

Очередной рекордной выработкой встретили российские атомщики свой профессиональный праздник – День работника атомной промышленности. К 28 сентября 2017 г. энергоблоки АЭС России (филиалы Концерна «Росэнергоатом», входящего в Электроэнергетический дивизион «Росатома») выработали 148,4 млрд кВтч электроэнергии. Это более чем на 2,5 млрд кВтч больше баланса ФСТ, который составляет 145,8 млрд кВтч. Об этом сообщила пресс-служба АО «Концерн Росэнергоатом».

К этому же дню в 2016 году было выработано порядка 138,3 млрд кВтч электроэнергии.

Таким образом, к Дню атомщика АЭС России выработали рекордное за всю историю существования российской атомной энергетики количество электроэнергии.

Отметим, что концу текущего года выработка электроэнергии российскими АЭС может достичь очередного рекорда, превысив плановые показатели ФАС и достижение 2016 года – выработку в 196,366 млрд кВтч.

В состав АО «Концерн Росэнергоатом» входят все 10 атомных станций России, которые наделены статусом филиалов Концерна, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании. В общей сложности на 10-ти атомных станциях России в эксплуатации находятся 35 энергоблоков: 18 энергоблоков с реакторами типа ВВЭР (из них 12 - ВВЭР-1000, один – ВВЭР-1200 и 5 ВВЭР-440 различных модификаций); 15 энергоблоков с канальными реакторами (11 энергоблоков с реакторами типа РБМК-1000 и 4 энергоблока с реакторами типа ЭГП-6); 2 энергоблока с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением (БН-600 и БН-800), суммарной установленной мощностью всех энергоблоков 27,9 ГВт. В настоящее время на АЭС России производится порядка 18,3% от всего объема выработки электроэнергии в стране.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.